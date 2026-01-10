/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Румен Гечев – втора част. След Венецуела и интервенцията, фокусът е върху съдбата на долара като световна резервна валута, разпада на петродолара, продажбата на американски дълг от Китай, Япония и Саудитска Арабия и ефекта върху еврото. Какво означава това за ЕС и какви са реалните рискове пред българската икономика през 2026 г.

Във втората част на разговора Владимир Трифонов и Румен Гечев правят задълбочен анализ на бъдещето на американския долар като световна резервна валута. Обсъжда се защо интервенцията във Венецуела не може да укрепи петродолара, как разпадането на връзката „нефт–долар“ и ориентацията на ключови държави към БРИКС подкопават финансовата хегемония на САЩ и защо продажбата на американски дълг от Китай, Япония и Саудитска Арабия създава системен риск за 2026 г.

Разговорът преминава към еврозоната – дълговете на Франция и Италия, стагнацията на Германия и защо еврото не може да замени долара, а по-скоро ще бъде „завлечено“ от неговия срив. В заключение се очертават реалните опасности за България: слаб растеж, зависимост от икономиките на ЕС, липса на индустриална база и рисковете, произтичащи от членството в еврозоната в момент на дълбока европейска криза.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=2Z4PwM-vGHs&t=529s

