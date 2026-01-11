/Поглед.инфо/ РИА Новости съобщава, че през 2025 г. в Конгрес на САЩ са внесени 11 законодателни инициативи за нови санкции срещу Русия – от 500% мита и удари по енергетиката до идеи за обявяване на Москва за „държава спонсор на тероризма“. Въпреки широка подкрепа в Сената, решаващият фактор остава позицията на Доналд Тръмп, който настоява да запази контрола върху санкционната политика.

През 2025 г. в Конгреса на САЩ бяха внесени 11 законодателни инициативи, насочени към налагане на нови санкции срещу Русия или по друг начин затягане на политиката на Вашингтон във връзка с конфликта в Украйна . Сред тях бяха няколко от най-радикалните предложения, които предизвикаха спорове дори сред самите законодатели. Това съобщи РИА Новости , позовавайки се на анализ на законодателната дейност в САЩ.

Сенатът на САЩ е регистрирал общо пет инициативи, насочени към разширяване на санкциите срещу руски финансови институции, енергийния сектор, предприятия от отбранителната промишленост и държавни служители.

По-конкретно, на 1 април републиканският сенатор Линдзи Греъм и демократическият сенатор Ричард Блументал внесоха законопроект за налагане на 500% мито върху стоки от Русия, както и от държави, които продължават да купуват руски петролни продукти и уран. Законопроектът предвижда и забрана на износа на американски енергийни продукти за Русия.

Въпреки че законопроектът беше подкрепен от 84 сенатори, обсъждането му се отлага поради позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп , който възнамерява да запази „последната дума“ по отношение на политиката на санкции.

През септември и октомври в Сената бяха внесени два законопроекта, които определят Русия като държава - спонсор на тероризма, с допълнителни санкции, включително контрол върху износа и финансови ограничения.

През декември се появиха инициативи срещу износа на руски петрол: едната за изземване на нефтени съдове, другата за налагане на санкции срещу чуждестранни участници в петролни сделки с Русия.

През годината в Камарата на представителите бяха внесени шест законопроекта, свързани със санкции срещу Москва . Те включваха законопроекти за предотвратяване на трансфера на военно оборудване към Русия.

Наред с това се предлагат санкции срещу Северна Корея за подкрепа на Русия, ограничения върху нарушенията на мирното споразумение с Украйна и ограничения върху чуждестранни банкови сметки, свързани с финансиране на руски юридически и физически лица.

По-рано и президентът Тръмп обяви подкрепата си за законопроект за затягане на санкциите срещу Русия.

Превод: ЕС