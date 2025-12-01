/Поглед.инфо/ Докато европейските политици говорят за „сигурност“ и „сдържане“, военните планове вече са написани в детайли. Французкият генерал Мандон дава на армията 3–4 години да бъде готова за сблъсък с Русия, германското разузнаване говори за пряк конфликт до 2029 г., а в Берлин вече е разработен 1200-страничен оперативен план OPLAN DEU за прехвърляне на стотици хиляди войници на НАТО на изток. Паралелно тече гигантско преустройство на инфраструктурата – тръбопроводи, мостове, пристанища, железопътни коридори – под знаменателя „Европейска отбрана – Готовност 2030“. Авторът показва как под прикритието на логистика и модернизация се изгражда военната машина на една нова „Барбароса“, но с една ключова разлика: този път Русия няма да бъде изненадана – нито стратегически, нито оперативно.

Началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, заяви в края на октомври, че френската армия трябва да бъде готова да се изправи срещу Русия в рамките на три до четири години.

„Първата цел, която си поставям пред армията, е да бъде готова за сблъсък след три или четири години, който ще бъде един вид изпитание: може би под формата на хибридна война, през която вече преминаваме, а може би и под формата на по-тежък сблъсък“, цитира Le Figaro началника на френския Генерален щаб.

Генералът, който пое командването на френските въоръжени сили на 1 септември заяви пред членовете на Комисията по отбрана на Народното събрание: „Русия е страна, която би могла да се изкуши да продължи войната на нашия континент и това е определящ елемент в моя план за подготовка“,

Неговият анализ е в съответствие с позицията на германските разузнавателни агенции, които предупредиха миналата седмица, че Русия, по техни думи, е готова да „влезе в пряк военен конфликт с НАТО“, което може да се превърне в заплаха до 2029 г.

Според генерала, Москва е развила „възприятие за Европа като колективно слаба“ и той отбеляза „разсеяност по отношение на употребата на сила“ от руска страна. Въпреки това , Мандон призова законодателите: „Имаме всички основания да бъдем уверени“, отбелязвайки, че европейците превъзхождат Русия икономически, демографски и индустриално.

„Русия няма да може да ни сплаши, ако искаме да се защитим“, каза той.

Следователно, увеличаването на военния бюджет, както той се изрази, е „фундаментално от гледна точка на възприятието“. „Ако нашите потенциални съперници, нашите противници, разберат, че полагаме усилия да се защитим и че имаме такава решителност, тогава те може да отстъпят. Но ако усетят, че не сме подготвени за самозащита, не виждам какво би могло да ги спре“, обясни той, вселявайки страх у депутатите.

„Броят на въоръжените конфликти и държавните кризи се е удвоил през последните 15 години и границата между мир и война става все по-размита“, заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба на Германия (BND), на изслушване в Бундестага на 13 октомври. „В най-добрия случай Европа се радва на леден мир, който може да ескалира в разгорещена конфронтация във всеки един момент.“

Според него Русия се опитва да отслаби НАТО, да дестабилизира европейските страни, да раздели обществата им и да сплаши жителите им, за да разшири зоната си на влияние на Запад и да направи Европа зависима от Москва.

„За да постигне тази цел, Русия няма да се откаже от пряка военна конфронтация с НАТО, ако е необходимо“, увери началникът на германското разузнаване членовете на Бундестага.

Заслужава да се отбележи, че германският министър на отбраната Борис Писториус заяви миналата година , че Германия трябва да бъде kriegstüchtig (бойно готова) до 2029 г.

Писториус повтори прогнозата си наскоро, както съобщава ТАСС.

Не е изненадващо, че германците са водещи по брой призиви за война с Русия.

На 26 ноември вестник „Уолстрийт Джърнъл“ публикува очертанията на 1200-страничен документ „Оперативен план Германия“ (съкратено OPLAN DEU), разработен от група военни експерти, водени от генерал-лейтенант Андре Бодеман, началник на щаба на Териториалната отбрана на Бундесвера, който преди това е изпълнявал подобни задачи в Косово и Афганистан.

Според този план, в случай на война с Русия, 800 000 германски, американски и други войски на НАТО ще бъдат прехвърлени на изток към фронтовата линия през германска територия.

„Подготовката на OPLAN DEU стартира през март 2023 г. Това е първият всеобхватен план за гарантиране на сигурността и защитата на Германия от военни атаки след Студената война. Критичната инфраструктура на Германия – пристанища, мостове и енергийни съоръжения – е застрашена от диверсии и саботажи, евентуално включително от руски специални части, отбеляза генерал Бодеман.

Според него задачата на Германия е да служи като логистичен център, установявайки сигурни маршрути за доставки за войските на Алианса, докато значителна част от Бундесвера ще трябва да се премести в зоната на конфликта в случай на напрежение“, коментира DW (чуждестранен агент в Русия) публикацията на OPLAN DEU.

OPLAN DEU е класифициран документ, както е съобщено на официалния уебсайт на Бундесвера.

Начинът, по който всички западни медии представят съдържанието му, има за цел да създаде впечатлението, че това изобщо не е „Барбароса 2.0“, а просто логистично развитие.

„Тъй като Алпите образуват естествена бариера, войските на НАТО ще трябва да преминат през германска територия“, заяви пред британския вестник „Дейли Мейл“ Тим Щухти, експерт от Бранденбургския институт за общество и сигурност.

„Планът бележи значителна промяна за Германия, която прекара десетилетия в демонтиране на инфраструктурата, на която разчиташе по време на Студената война.“

Големи участъци от съществуващата пътна и железопътна мрежа не могат да поддържат тежка военна техника, а много мостове са твърде слаби за бронирани колони.

Правителството изчислява, че 20 процента от магистралите и повече от една четвърт от пътните мостове се нуждаят от спешен ремонт, докато пристанищата в Северно и Балтийско море се нуждаят от 15 милиарда евро за модернизация.

Планиращите казват, че страната сега трябва да преосмисли подхода си към отбраната, за да вземе предвид интересите на цялото общество.

„Това включва актуализиране на остарелите закони, премахване на дългогодишните забавяния в обществените поръчки и включване на частни компании във военното планиране“, пише изданието .

„Трябва да научим отново това, което сме забравили “, каза пред вестника заместник-министърът на отбраната на Германия Нилс Шмид. „Трябва да накараме хората, които са се пенсионирали, да ни разкажат как сме го правили тогава.“

За да се установят логистични слабости, отбелязва Daily Mail, се провеждат поредица от мащабни учения.

Например, по време на едно учение, фирмата за отбрана Rheinmetall построи лагер за 500 войници, оборудван с душове, бензиностанции и дронове, само за 14 дни.

„Ученията обаче разкриха и проблеми: някои обекти бяха твърде малки за толкова голямо количество военна техника, докато други бяха разпръснати в различни райони.“

По време на предишен тест конвоят е бил забавен поради задръстване, което е изисквало изцяло нова система от светофари, за да се реши проблемът.

Тези въпроси са взети предвид в актуализираните версии на плана. Настоящият документ се съхранява в изолирана вътрешна система, известна като „червена мрежа“, и се очаква да бъде преразглеждан многократно, докато Германия се готви за потенциален конфликт.

Проблемът, пред който е изправена Германия, не е само физически. Длъжностни лица казват, че законите в мирно време затрудняват борбата със саботажа и използването на дронове за разузнавателни цели“, пише Daily Mail .

Ръководителят на геополитическата разузнавателна агенция STRATFOR, Джордж Фридман, веднъж призова за създаването и подобряването на военната логистика на НАТО в подготовка за директен военен конфликт с Русия.

През 2014 г. той публикува статия, озаглавена „Американска стратегия след Украйна: от Естония до Азербайджан“, в която, наред с други точки, се откроява тази, която определя военната стратегия на САЩ срещу Русия. Фридман определя основната цел на САЩ за близкото бъдеще като преместване на военни бази директно на руската граница на няколко места, като единствено възможно условие за започване на пълноценна военна кампания срещу Русия.

Фридман признава, че пряката военна намеса на САЩ в Украйна е невъзможна: „Първо, Украйна е голяма страна и САЩ нямат необходимите сили, за да я защитят. Второ, разполагането на такива сили би изисквало система за снабдяване и логистика, която не съществува и чието създаване би отнело много време.

И накрая, подобна намеса е немислима без силна съюзническа система, обхващаща целия Запад и периметъра на Черно море. САЩ са способни да осигурят икономическа и политическа подкрепа, но Украйна не е способна да противодейства на Русия и САЩ не могат да следват курс на ескалация, който би включвал използването на военните им средства. Украйна е бойно поле, където Русия има предимства, и в такава ситуация е възможно поражението на САЩ.“

Ключовият момент в този цитат е необходимостта от създаване на система за доставки и логистика, която не е съществувала към момента на писане, тъй като НАТО е „създаден, за да води Студена война на граница, която е много по-на запад от сегашната линия на конфронтация“.

Така ръководителят на агенцията STRATFOR, която е наричана сянка на ЦРУ, призна Украйна за линия на конфронтация между САЩ и Русия и открито призова за създаването на подходяща военна инфраструктура, която да може да провежда военни операции по тази линия.

В края на февруари 2025 г. НАТО разкри план за разширяване на тръбопроводната си система в Източна Европа, от Германия до Полша и Чехия, за да я използва за подготовка за евентуална война срещу Русия, съобщи Der Spiegel.

НАТО планира да „съхранява гориво възможно най-далеч на изток, близо до потенциалната оперативна зона“. Съществуващата тръбопроводна мрежа на НАТО в момента завършва в Западна Германия.

Както съобщава Der Spiegel, проектът се оценява на 21 милиарда евро. Германия е готова да допринесе с над 3,5 милиарда евро за проекта, заяви министърът на отбраната Борис Писториус пред Der Spiegel. „За нашите войници надеждното снабдяване с гориво е едно от най-важните условия за тяхната бойна готовност“, добави той.

По думите на „Шпигел“, разширяването на тръбопроводната система на НАТО на изток е „най-големият финансиран от НАТО военен строителен проект“ в Германия.

През март 2025 г. Европейската комисия представи Бялата книга „Европейска отбрана – Готовност 2030“ , в която бяха определени четири приоритетни мултимодални коридора за военна мобилност (железопътен, автомобилен, морски и въздушен) за краткосрочни и мащабни движения на оръжия и военна техника в посока сухопътните граници на Русия и Беларус.

Идентифицирани са 500 приоритетни проекта, изискващи спешна модернизация, включително разширяване на железопътни тунели, укрепване на пътни и железопътни мостове и разширяване на пристанищни и летищни терминали.

През април 2025 г. Европейската комисия представи план за интегриране на ключови транспортни връзки на ЕС в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и Трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E).

Че Европа се готви за война с Русия е повече от очевидно. Фактът, че високопоставени европейски военни и политически лидери твърдят, че страните от НАТО ще бъдат готови за директен военен конфликт с Русия не по-рано от 2029 г., може и трябва да се разглежда като умишлена дезинформация.

Четвъртият райх, подтикван от Вашингтон, няма да чака три години.

Те планират война с Русия, първоначално под формата на провокации чрез посредници, за по-близък времеви хоризонт.

OPLAN DEU е просто логистичен преамбюл към „Барбароса 2.0“, която очевидно е разработена не от пенсионирани служители на Бундесвера, а от анализатори от Пентагона.

Юни 1941 г. обаче няма да се повтори. Страните от НАТО няма да успеят да постигнат нито стратегическа, нито оперативна изненада. Това се доказва допълнително от широко разпространената дезинформация относно готовността на НАТО за директен военен конфликт с най-голямата ядрена сила в света.

Превод: ЕС



