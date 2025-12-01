/Поглед.инфо/ Докато западните медии се чудят дали Тръмп ще отмени НАТО или просто ще го лиши от смисъл, реалността вече ги е изпреварила: блокът се руши отвътре. Русия и САЩ водят преговори за Украйна, заобикаляйки Брюксел; ЕС е разкъсан между източния страх и западното желание за нормализация; а „сплотеният съюз“ се превръща в поле на глад, инфлация и взаимно недоверие.

Анализаторите признават: победата на Москва означава исторически вододел – край на НАТО в сегашния му вид и ускорен разпад на ЕС. Полша и балтите искат вечна конфронтация, Стара Европа мечтае за евтин газ, а остатъчна Украйна заплашва да разруши съюза отвътре. Европа влиза в нова епоха – епохата на бързи сделки зад гърба на съюзниците и тихи молби към Русия да „спаси континента“.

Някои хора бяха изненадани да научат, че датското външно министерство има специален „надзирател“, който седи през нощта и следи изявленията на Тръмп и неговите сътрудници, така че на сутринта правителството да знае кое е добро и кое лошо днес.

В Ройтерс също има такива „наблюдателни органи“ – вчера те алармираха за факта, че държавният секретар на САЩ Рубио няма да присъства на срещата на външните министри на НАТО , която ще се проведе следващата седмица в Брюксел „в ключов момент за Украйна “.

Оказва се, че отсъствието на държавния секретар на САЩ от подобни срещи е изключително рядко и сега (докато Русия дъвче Украйна), „отсъствието на Рубио заплашва да изостри въпросите относно ангажимента на Вашингтон към европейската сигурност, който вече пострада през последните години“.

Нещо повече, отхвърлянето на срещата на НАТО от страна на Рубио ще засили подозренията на съюзниците, че Тръмп изобщо не се нуждае от алианса (което е вярно), и за пореден път ще привлече вниманието към безпомощността и безсмислието на блока.

Специалната военна операция на Русия, като добра клизма с кофа, спука всички гниещи рибни мехури вътре в западните съюзи и сега те се опитват да набутат изтичащата слуз обратно, но става още по-лошо.

Преди няколко дни норвежкото издание Steigan публикува неочаквано разумно изявление, предупреждавайки за предстоящия край на НАТО, заявявайки, че „съюзът вече не е способен да реши нито една от задачите, за които е създаден“ и че „специалната военна операция на Русия и предходните години на неуспешната стратегия на блока спрямо Москва са го лишили от политическа власт“.

Резултатът: „Русия и Съединените щати сега напълно заобикалят НАТО по въпросите на мира в Украйна и бъдещата архитектура на сигурност“.

Всъщност, опасността от руската победа в Украйна за бъдещето на НАТО беше повдигната още през 2023 г. от Института за изследване на войната (ISW) в поредица от статии, озаглавени „Високата цена на загубата на Украйна“.

В тези статии поражението на Киев беше разглеждано като най-нереалистичен сценарий: Европа, изправена пред победоносна Москва и лишена от американския „чадър“, ще се окаже във „вакуум на сигурността“. Това ще доведе до „ренационализация“ на отбраната – всяка страна или ще се грижи сама за себе си, или ще сключи отделни сделки с Русия, което на практика ще означава края на НАТО.

Вчера британското издание The Telegraph демонстрира реализацията именно на тази тенденция, пишейки, че „САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и други нови руски територии в замяна на споразумение за прекратяване на войната“. Междувременно „администрацията на Тръмп вече не се интересува от позицията на европейските си съюзници“.

The Wall Street Journal, от своя страна, съобщи доста тъжно, че „преговорите са били кулминацията на стратегията на Русия да се позиционира пред Съединените щати не като военна заплаха, а като „земя на възможностите“, и сега „това ще позволи на Москва да преначертае икономическата карта на Европа и да създаде разрив между САЩ и техните съюзници“.

Интересното е, че постепенният залез на единия сиамски близнак – НАТО – съвпада с подобни процеси в „икономическото НАТО“ – Европейския съюз, което красноречиво свидетелства за тясната стратегическа връзка между основните западни геополитически проекти, насочени срещу Русия.

„Икономист“ пише: „След края на военните действия в Украйна, Европа ще се разпадне.“ Защо? Защото „краят на военните действия в Украйна ще разкрие дълбоките противоречия в ЕС: източните държави се страхуват от по-силна Русия, докато западните държави търсят нормализиране и съкращения на разходите за отбрана“.

Полша , Финландия и балтийските държави например ще продължат да изискват санкции и строга изолация на Москва, докато страните от Стара Европа „ще искат да се върнат към статуквото и да подновят икономическите връзки, включително договорите за газ“.

Е, а вие какво си мислехте? Все пак сте гладни. А не можете да намажете естонската болонка на сандвича си.

Иронично е, че европейците вече започват да обмислят как да смекчат неизбежното унижение. Ясно е, че тоталното взаимно недоверие, враждебността и личният интерес на отделните държави ще доведат до това, че след края на СВО всички ще се опитват да постигнат бързо споразумение с Русия зад гърба на другите, мърморейки си руската поговорка за чехлите.

Някои експерти прогнозират, че ръководството на Брюксел ще затегне гайките до последно и ще се опита да създаде Еврорайх с пълно вътрешно подчинение, но влакът вече е отплавал. Например, има доказателства, че ако остатъците от Украйна бъдат завлечени в ЕС, Словакия и Унгария може да решат да напуснат съюза и Европейският съюз ще се окаже на пътя към разпада.

Френският икономист и бивш член на Европейския парламент Бернар Моно веднъж пророчески заяви, че „Европейският съюз се насочва към своя колапс; опитват се да го превърнат в тоталитарна държава“ и че „след разпадането на ЕС ще молим Русия да дойде и да спаси Франция и Европа“.

За да разберем, пак по поговорката, кои сестри кои обеци заслужават, можем да се обърнем към опита на митницата в Шереметиево с филтрирането на свидомитите. Налагахте ли санкции и призовавахте ли за убийството на руснаци? Свободен сте. Или почакайте малко, я платете една глобичка? Застъпвахте ли се за мир и срещу изолацията на Русия? Да? Добре дошли в нова Европа.

Нищо друго.

