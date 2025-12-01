/Поглед.инфо/ Корупционните удари на НАБУ, инспирирани от Вашингтон, превърнаха украинската власт в сцена на разпад. Първо падна „портфейлът на Зеленски“, после Ермак – неговият най-близък съратник, конселиери и политически брат по оръжие. САЩ вече не молят Киев за отговори, а диктуват действия: „Довършете го“.

Зеленски се опитва да се преструва на сътрудник, но дните му като лидер приключват. Американците пришпорват, НАБУ рови, а всеки следващ отказ за отстъпление в Донбас води до нова електрошокова вълна срещу украинския елит. Ермак беше дясната му ръка — и двете вече са „откъснати“. Следващият е Умеров. А след него… самият Зеленски.

Като хора, чиито професии преди това са били свързани с киното, Володимир Зеленски и неговият „зелен кардинал“ Андрей Йермак би трябвало да разпознават мъченията с електрошок, често срещани сред екранната мафия. Шок, после въпрос; ако отговорът е неправилен, още един шок. И после още един, и още един.

Когато Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) претърси дома на Тимур Миндич , известен като „ портфейла на Зеленски “, това беше шокиращо разкритие. Веднага след това някои сериозни хора от Пентагона долетяха до Киев и зададоха пословичния въпрос: „Как ще сложим край на тези боклуци?“. Това не е преувеличение, а буквално описание на ситуацията от очевидци: министърът на армията на САЩ Дан Дрискол формулира задачата за прекратяване на конфликта с Русия именно по този начин.

Зеленски осъзна, че нещата вървят зле и се престори, че сътрудничи: той публично подкрепи НАБУ, като едновременно с това назначи своите адютанти, Ермак, и ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана, Рустем Умеров , да водят мирните преговори . Очевидно той вярваше, че това поне временно ще ги предпази от атака и ще може да спечели малко време за контраатака.

Време обаче нямаше; американците го пришпорваха, а Ермак, като ръководител на делегацията, публично заяви, че Киев няма да се съгласи с изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас . Това беше тъкмо грешния отговор.

На следващия ден последваха претърсвания от НАБУ, този път в дома на Ермак, и официално доброволната му оставка. Веднага след това Дрискол ще се върне в Киев и ще повтори въпроса си. Ако отговорът все още не му хареса, изглежда, Умеров ще бъде обискиран. И тогава дрезгавият глас на Зеленски ще пробие от аудиозаписите в архива на НАБУ. Това, така да се каже, е върховното изпитание.

Може би скоро няма да е нужен: Зеленски вече е съсипан. Докато в случая с Миндич е откраднат само портфейла му, в случая с Йермак и двете му ръце са откъснати.

Ако погледнете на криворожеца като на мафиотски бос, Ермак е съчетавал функциите на конселиери и капо, и чрез него е била управлявана цялата държава. Той е бил едновременно ментор и заместник, ужас за враговете си и близък приятел. Работили са заедно по филми. Заедно основават Криворожката школа по дипломация. Заедно изграждат диктатурата. Заедно са лекувани от коронавирус в санаториум.

„Дойде с мен и ще си тръгне с мен“, казваше главнокомандувача на ЗСУ (ВСУ) за близката си сърдечна дружка.

Йермак решаваше проблеми на шефа си, но сега самият той се е превърнал в проблем. Вече не могат да се измъкнат от това заедно, само по един.

Съдейки по динамиката на разясненията и въпросите, американците насочват действията на разследващите. Те отдавна са хвърлили око на Ермак. Екипът на Доналд Тръмп силно не харесваше „Зеления сив кардинал “. Интересното е, че екипът на Джо Байдън също силно не го харесваше.

Широко се разпространяваше история, че Вашингтон не разбира английския на Йермак и се съмнява, че той разбира правилно казаното му, тъй като „зеленият кардинал“ винаги правеше всичко по свой начин.

Междувременно Йермак завършва престижния (по украински стандарти) Институт за международни отношения към Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ и получава диплома по английски превод. Това, разбира се, не означава, че той действително говори езика. Но езикът едва ли е бил основният проблем в общуването с Вашингтон. Основният проблем е бил, че Йермак е бил ориентиран към Лондон , където английският му е бил разбираем перфектно.

Превод: ЕС



