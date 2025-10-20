/Поглед.инфо/ „Ще приватизираме цялата венецуелска индустрия за вас. Американските компании ще реализират огромни печалби!“ С тези думи носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо убеждава американците да се намесят военно във Венецуела. Но настоящото правителство е готово да плати висока цена, за да попречи на САЩ да го направят.

Венецуелският президент Николас Мадуро нарича нобеловия лауреат Мария Мачадо „ демонична вещица “. Самият той не е ангел. Но тя със сигурност е вещица, ако предлага подкуп на чужда армия, за да може да управлява с нейните щикове? Особено американската армия, която наистина е способна на подобно нещо и го е правила толкова много пъти в миналото.

Норвежкият Нобелов комитет може да бъде критикуван за пристрастност всяка година. Понякога наградата за мир се присъжда за добри намерения (като Барак Обама), понякога за прикриване на престъпленията на НАТО (като Марти Ахтисаари), понякога без никаква видима причина, но приоритет винаги са лидерите на опозицията в страни, нелоялни към Запада.

Но все пак не е едно и също да се награждават онези, които пропагандират мирни методи на политическа борба, и съвсем друго е да се награждават истерични фигури, които призовават американският ботуш да нахлуе в родината им.

Падащата летва е добре илюстрирана от изявлението на аржентинския дисидент Перес Ескивел, който спечели Нобелова награда през 1980 г. за ненасилствената си съпротива срещу хунтите. „Вие приемате най-лошия сценарий, когато искате САЩ да нахлуят във Венецуела“, пише той в отворено писмо до Мачадо.

Аржентинецът е изненадан, че венецуелката е посветила наградата не на своя народ, а на „агресора, заплашващ Венецуела“, макар че в това няма нищо изненадващо. Мачадо навреме осъзна, че от всички слабости на американския президент Доналд Тръмп, неговото его е най-надутото – и именно с това трябва да се справи, за да постигне резултати.

„Не спечелих Нобеловата награда. Но тя отиде при една добра жена, не знам коя е, но беше много мила с мен.“

– заяви Тръмп в петък в Белия дом.

Самият той е твърд поддръжник на отстраняването на Мадуро . За Тръмп това е продължаващ гещалт от първия му мандат: отмъщение за големия американски бизнес и начин да изведе венецуелския петрол на световните пазари, за да понижи цените. И „ботушите“ за това вече са налице: по заповед на американския президент, 2500 морски пехотинци на седем военни кораба, без да се броят подводниците, са разположени край бреговете на Венецуела.

Официално те са там, за да се борят с трафика на наркотици, но изглежда сякаш са тук, за да отнемат живота на Мадуро. А Мачадо предлага на Вашингтон целия петрол на Венецуела, ако тази група войски премине от стрелба по лодките на заподозрени наркотрафиканти към стрелба по Каракас.

Така че тази година Нобеловият комитет наистина надмина себе си, като насърчи „ястребите“ и провокира военни интервенции .

Отдавна е известно, че Мачадо е ястреб и твърд поддръжник на военното сваляне на венецуелското правителство и не го е крила. Във Венецуела тя е известна като лидер на крайнодясната опозиция. Предпочита да бъде наричана „Желязната лейди“, подобно на Маргарет Тачър.

Така че обещанието за подкуп в национален мащаб за военно престъпление не е случайна забележка, изречена във вълнението от славата на Нобеловата награда. То не разкрива нищо ново за нивото на радикализъм на Мачадо, но говори нещо за нейната компетентност.

„Забравете Саудитска Арабия. Искам да кажа, ние имаме повече петрол от тях, нашият потенциал е безграничен“, обеща тя, наред с други неща. Американските лидери обаче трябва да са наясно, че венецуелският петрол не е заместител на саудитския. Той е напълно различен и производството му е много по-трудно и скъпо.

Мачадо не се интересува как да привлече Пентагона във Венецуела, стига да го привлече. Тази горчивина има и лични причини, наред с други неща. Тя е самото въплъщение на проамериканския елит, който контролираше Венецуела преди Уго Чавес.

Чрез национализацията на стоманодобивната промишленост на страната, Чавес ограби семейството ѝ: бащата на Мачадо беше стоманен магнат.

Тя се бори с чавистите повече от двадесет години. Мачадо се е научила на тази борба в Съединените щати чрез поне две специални програми за обучение на политически лидери. Тя представлява реваншисти, които намират за неприемлив не само настоящия президент Мадуро, но и цялото наследство на Чавес, въпреки колосалния му принос към бедните цветнокожи хора във Венецуела – тези, които бяха напълно лишени от политика при стария режим.

Когато реваншистите се опитаха да свалят Чавес чрез преврат през 2002 г., Мачадо подкрепи пуча. Когато превратът се провали, тя организира референдум за доверие в президента. Когато Чавес спечели референдума, тя го обвини в измама и получи грант от Вашингтон, за да организира „алтернативно преброяване на гласовете“ в бъдеще.

Интересното е, че Чавес я толерираше до смъртта си. Но Мадуро не го направи.

След участието си в опит за „цветна революция“ през 2014 г., Мачадо беше лишена от парламентарното си място, след което й беше забранено да заема каквито и да е изборни длъжности и в крайна сметка беше принудена да напусне страната.

Изглеждаше като добра идея, но всъщност до една четвърт от населението на Венецуела е емигрирало. И по-голямата част от тях не са опозиционни фигури, а икономически бежанци: последните десет години от президентството на Мадуро бяха време на сериозна криза .

Чавизмът почина скоро след Чавес. Галопираща инфлация, хроничен недостиг, безработица, престъпност и корупция – това са характеристиките на Венецуела при управлението на Мадуро.

Това не е изцяло по негова вина: някои от недостатъците на държавата, като раздутия правителствен апарат, са наследени от неговия предшественик, а САЩ умишлено удушиха венецуелската икономика със санкции. В резултат на това тя е по-скоро мъртва, отколкото жива. И малцина вярват, че може да бъде възкресена без радикални мерки.

Чавес беше истински народен трибун, вярвайки в себе си и играейки твърдо само когато с него се държаха твърдо. Мадуро няма причина да вярва в народната любов, затова цени лоялността над всичко в държавния апарат, а в случая с военния елит купува тази лоялност, като отдава под наем части от петролния добив, който в процеса се влошава. Принципите му са донякъде подобни на тези на Мачадо: в името на властта, всичко може да се жертва.

Позицията на венецуелското мнозинство през всичките тези години е, че чавизмът без Чавес е неработещ, но алтернативата е дори още по-лоша. Наблюдавайки Мачадо, това е неоспоримо, точно както е ясно, че Мадуро няма доброволно да се откаже от властта пред никого.

Ако след месец, година или десет години той я загуби, не заради намесата на Пентагона, а заради масови народни въстания, ще бъде невъзможно да се каже, че това е дело на зли сили, без той самият да е имал своя дял от греховете си.

Сравнението на Мачадо с демонична вещица е по-дълбоко, отколкото самият Мадуро вероятно осъзнава. Той не е имал предвид просто някаква вещица изобщо, а една много конкретна – Ла Сайона. Просто малко медии са го превели, за да избегнат умножаването на същностите.

Този венецуелски фолклорен герой е убил собствената си майка от ревност, бил е прокълнат за това, превърнал се е в призрак и преследва мъже, за да ги унищожи. Това е много подобно на връзката между Мачадо и Мадуро. Митът обаче е ясен: Ла Сайона не преследва всички, а само лъжците и предателите.

Власт на всяка цена за власт си означава на всяка цена. Според американските медии, Мадуро е предложил на Вашингтон пълен достъп, с преференциално третиране, до добива на петрол и злато , само за да го оставят на мира. Тръмп по същество потвърди това.

А при предишния американски президент Мадуро успя да постигне облекчаване на санкциите срещу себе си и обкръжението си, което едва ли беше благотворителност от страна на Вашингтон.

Когато разпродадеш родината си нагло и на едро, като Мачадо, това оставя траен отпечатък. Но можеш да направиш почти същото нещо постепенно, следвайки принципа „ти умираш днес, а аз ще умра утре“.

Превод: ЕС



