/Поглед.инфо/ „Първо искам да говоря за същността на международната политика. Ще обсъдя подробно същността на политиката. Второ, искам да говоря за решението за война, кога великите сили решават да започнат война и как те мислят за това. И трето, искам да говоря за ескалацията на войната“.

Лекция (транскрипт, превод. В края на публикацията - препис на английски)

„Темата, която ще обсъждам днес, е войната и международната политика. И всъщност това е реч, която съм чел само веднъж и това беше встъпителната лекция на Ричард К. Бетс в Колумбийския университет миналия ноември. И в началото искам да бъда ясен: когато говоря за война и международна политика, всъщност говоря за война с големи сили.

И е важно да се разбере, че по време на еднополюсния период, който продължи от около 1991 г., когато Съветският съюз тънеше в тор, до около 2017 г. ние живеехме в свят, в който имаше една велика сила - Съединените американски щати. Затова се наричаше еднополюсен момент.

А ако живеете в еднополюсен свят, не можете да имате политическа конфронтация с велика сила, защото има само една велика сила. Така че не можете да имате политика на велики сили по дефиниция.

Но сега живеем в многополюсен свят. Има три велики сили: САЩ, Китай и Русия. А ние всъщност живеем в многополюсен свят. Това означава, че политиката на великите сили отново е на дневен ред.

Може да имате конкуренция в сигурността и може да имате война между тези велики сили. И мисля, че темата за войната и международната политика, войната на великите сили и международната политика е тема, върху която си струва да се мисли дълго и упорито. Това е много подобно на ядреното възпиране.

Когато момчета като Майк и аз бяхме млади, знаехме всичко за ядрената война. Знаехме за ядреното възпиране. Знаехме почти всичко за политиката на великите сили, защото живеехме в двуполюсен свят. Той беше доминиран от американо-съветската конкуренция.

Светът, в който повечето от вас израснаха, беше еднополюсен. Имаше една велика сила. Не се притеснявахте от ядрена война между великите сили. Не сте се притеснявали от конкуренция за сигурност на велики сили или война на велики сили, защото това нямаше значение в голямата схема на нещата. Но този свят го няма.

И сега живеем в многополюсен свят. И това е доста опасен свят, както вероятно се досещате. И само ще става по-зле. Няма да стане по-добре. Но това не е темата на днешната лекция.

И така, възгледът за войната и международната политика, който се каня да ви предложа, е този на „реалист“ и съм сигурен, че всеки тук знае, че съм реалист, и то специален вид реалист. Майк и аз имаме фундаментални разногласия относно това как работи светът, въпреки че Майк е реалист. Така че трябва да разберете, че опознавате конкретен реалистичен възглед по тази тема.

И така, моята реч ще обхване три теми. И основно разглеждам три проблема. Първо искам да говоря за същността на международната политика. Ще се спра подробно на същността на политиката.

Второ, искам да говоря за решението за война, когато великите сили решават да започнат война и как те мислят за това. И трето, искам да говоря за ескалацията на войната.

И нека бързо да ви кажа какви са тези три теми, защото съм фанатик. Важно е да започнете със структура в ума си, която след това можете да използвате, за да следите различните аргументи, подробни теми, които предлагам.

Що се отнася до същността на международната политика, първата ми точка е, че твърдя, че войната е доминиращата характеристика на международната политика. Това наистина прави огромна разлика.

Войната е важна от гледна точка на влияние върху мисленето на лидерите и засяга начина, по който държавите си взаимодействат помежду си, независимо дали говорите за вече започнала война или за заплаха от война. Войната е доминираща черта.

И така, международната политика, ще навляза в това в подробности, е изключително конкурентна дейност в основата си. Така че това ще е първата ми тема.

Втората ми гледна точка, която всъщност противоречи на общоприетото мнение, е, че войната е продължение на политиката с други средства. Това е известният аргумент на Клаузевиц. И това е инструмент на правителството и няма много общо с етиката. Няма много общо с политиката. Няма нищо общо с морала. Много малко общо с международното право.

Държавите влизат във война, когато смятат, че това е в техен национален интерес. Това означава, че е много важно да има два вида войни, които са приемливи и очаквани в международната политика: превантивна война и опортюнистични войни.

Това противоречи на конвенционалната мъдрост и ще го обясня подробно, като използвам примера на Съединените американски щати и Запада като цяло днес, където тези два вида войни - превантивни войни и опортюнистични войни - се считат за неприемливи според справедливата война теория и международно право .

И третата тема е свързана с ескалацията на войната. И това е аргументът, че след като влезете във война в съвременната епоха, има много мощна тенденция войните да ескалират до крайност, абсолютно ниво, до тотални войни. Това е една от основните теми на Клаузевиц.

Днес нямаме време да говорим за това, но ако ви изнасям лекция за Клаузевиц, това е написано навсякъде в неговите книги. Той разбира тази тенденция към ескалация. И това, което се случва, когато влезете във война с тенденция към ескалация, е, че военните съображения в крайна сметка започват да доминират над политическите съображения.

Не забравяйте, че относно втората ми теза казах за Клаузевиц: войната е продължение на политиката с други средства. Това означава, че войната, военните фактори са подчинени на политически съображения.

Но аргументът за ескалация е, че след като влезете във война, след като сте във война, има мощна тенденция към ескалация, което означава, че политическите съображения започват да се подчиняват на военните съображения. И аз казвам, че това е лошо при всякакви обстоятелства, но със сигурност е много лошо в ядрената епоха, когато искате политици, отговорни политици, да гарантират, че тази война няма да излезе извън контрол.

И така, това са трите основни точки, които искам да развия в речта си.

И така, нека започнем с първата теза: войната е в основата на международната политика.

Трябва да запомните, че говорим за връзката между войната и политиката. И докато обсъждаме това, трябва просто да помислите какво е война и, което е по-важно, какво е политика. Никога не съм мислил много за политика.

Ако ме бяхте помолили да дефинирам политиката в който и да е момент от живота ми, преди да навърша около 68 години, нямаше да знам какво да ви кажа. Какво е политика? Как определяте политиката? Как се отнасяте към политиката? Трябва да мислиш за политика. Това означава, че искате да мислите за международната политика и след това искате да мислите за това как войната и международната политика са свързани. Това са проблеми в голям мащаб.

Отново, както казах във встъпителните си бележки, войната е най-важната характеристика на международната политика и тя влияе върху мисленето на лидерите. Тя е там през цялото време. Войната постоянно влияе на лидерите и влияе върху това как държавите взаимодействат помежду си. Те са силно повлияни от това явление.

Моят аргумент не е, че живеем в състояние на постоянна война. Очевидно е, че не живеем в състояние на постоянна война. Твърдя, че живеем — отново говорим за велики сили — в състояние на постоянна конкуренция за сигурност. Великите сили винаги участват в конкуренция за сигурност.

Понякога е по-интензивно, понякога е по-малко, но те винаги са в състезание за сигурност с възможност за война на заден план. Съединените щати и Съветският съюз непрекъснато се бориха за сигурността си по време на Студената война, на фона на постоянната заплаха от война.

Освен това няма съмнение, че войната е абсолютно разрушителна и опасна дейност. Самият ужас на войната в много отношения я прави толкова важна тема.

Така че искам да бъда ясен тук. Не казвам, че войната е спорт. Че е като да играеш футбол. Или до мачовете на Супербоул. Това е съвсем различен вид явление, невероятно разрушително, невероятно ужасно. Освен това въпросът не е само в това, че по време на война ви се причиняват или могат да бъдат причинени големи щети, много разрушения.

Факт е също, че оцеляването на държавата е застрашено. Никога не подценявайте важността на този аспект от историята. Оцеляването наистина е от първостепенно значение. Но като се има предвид колко разрушителна е войната и предвид факта, че тя заплашва оцеляването на държавата, не е изненадващо, че държавите са положили големи усилия с течение на времето, за да се отърват от войната. Да забранят войната.

За да измисля начин да се отърват от нея. Но знаете ли какво? Проваляха се на всяка крачка. Те така и не се отърваха от войната. И никога няма да се отърват от нея. Тя винаги ще бъде с нас.

Така че въпросът е защо това е така? Трябва да помислите за това. Защо не можахме да се отървем от войната? И ще дам два аргумента. Първият от тях е свързан с природата на политиката.

Второ, това е свързано със системната архитектура. Такава е анархичната природа на международната политика. Така че това е аргумент от две части за това защо не можем да се отървем от войната. Защо това е постоянна възможност, която понякога се реализира в реална битка. Причините са две.

Първата е свързана с природата на политиката. И това е, за което ви помолих да мислите днес и да мислите за бъдещето. Това е политиката – политиката, както казаха Барак Обама и Бил Клинтън, е контактен спорт. Това е гадна работа. Политиката е фундаментално несъгласие относно основните принципи, фундаментално несъгласие относно добрия живот.

И тези фундаментални различия, присъщи на индивидите, обществата или държавите, понякога са толкова дълбоки, че хората искат да се избият един друг. Просто се върнете към религиозните войни в Европа в миналото. Политици и протестанти се избиват един друг в огромен брой, защото политиката има толкова голямо значение за тях.

Проблемът с аборта е невероятно сложен проблем. Има много хора, които тичат из страната, които вярват или не вярват в аборта и които биха искали да убият някои хора от другата страна. Това е контактен спорт.

Тези различия наистина имат значение. Вижте битките около назначенията във Върховния съд. Вижте как се чувстват всички тези анти-тръмписти относно възможността за неговото преизбиране. Жена ми по същество беше републиканка. Споменавам възможността за победа на Тръмп и тя ми се ядосва. Казвам й: „Защо ми се сърдиш? Последния път не гласувах. И този път няма да гласувам за него.” Но тя е бясна само при мисълта, че този човек ще бъде преизбран.

И, между другото, има много от същите хора от другата страна. Или когато братята ми говорят за Хилъри Клинтън. О, пази Боже! Просто казвам това, което трябва да разберете: интензивността и враждебността, които идват с политиката, не трябва да се подценяват, поради което Клинтън и Обама казаха, че това е контактен спорт. И аз имам подобен цитат от Нют Гингрич, който улавя същата основна идея.

Ето защо са необходими компромиси, за да работят политиките. Трябва да имате предвид, че няма решения за много разногласия относно фундаменталните принципи. нали Решения просто няма. Винаги има остри разногласия. И въпросът е как да се справим с тях?

В рамките на една държава, в рамките на Съединените американски щати, в рамките на Япония, във Франция, вие се справяте с тях, създавайки държава. И тази държава пази хората. Това им позволява да не са съгласни, но предпазва Лице А от атаки от Лице Б и обратно.

Затова си имаш държава. Но това ме навежда на въпроса за архитектурата. В международната система няма висш авторитет. Няма висш орган, който да защити тези държави, между които понякога възникват фундаментални разногласия.

Така че това казва, че не можете да премахнете войната от масата. Разбираш? Не можете да премахнете войната от масата. Спомнете си, казах, че същността на политиката е, че има фундаментални различия между хората, между обществата, между групите в обществото, между държавите.

Имате фундаментални различия. И тези различия понякога са толкова дълбоки, че "А" иска да атакува "Б" и да го убие. нали Не можете да премахнете войната от масата, защото няма по-висш авторитет. В рамките на държавата можете да откажете да убивате.

Убийството може да бъде избегнато до голяма степен, особено в райони, където присъства по-висша власт. Но това не може да се направи в международната политика. И когато добавите към това разрушителността на войната и факта, че самото ви оцеляване може да е застрашено, можете да разберете докъде ще ви отведе това.

Политиката естествено представлява постоянна конкуренция и интензивен контакт. Има постоянно съревнование и напрежение. И това се случва в черна кутия. Това е в рамките на държавата. И сега вие внасяте всичко това в международната система, където няма по-висш авторитет и тази конкуренция, тази интензивност се увеличава още повече.

Така че това е нещо като основна отправна точка: когато говорите за война в международната политика, можете да видите как, като се има предвид естеството на международната политика, като се има предвид естеството на политиката, тъй като се прилага към международната система и присъствието на [заплахата на] война, можете да видите как тези два фактора се комбинират един с друг.

И още нещо - просто добавете инстинкта за самосъхранение. Вашето оцеляване като нация е изложено на риск. За тях (другите държави) ние (нашата държава) сме просто разрушителна сила.

Така че позволете ми да направя аргумента си кристално ясен, като изтъкна три допълнителни точки.

Първо, не казвам, че сътрудничеството е невъзможно. Бихте могли да си сътрудничите. Можете да имате две държави, които са големи сили, конкуриращи се една с друга и способни да си сътрудничат. По време на Студената война любимият ми пример включваше въпроса за разпространението на ядрени оръжия.

Както Съединените щати, така и Съветският съюз имаха личен интерес да осигурят нулево разпространение на ядрени оръжия. И ни отне известно време, но в крайна сметка създадохме режим на неразпространение. Всъщност, започвайки в края на 60-те години, ДНЯО беше през 1968 г., групата на ядрените доставчици беше създадена през 1975 г. И ние, Съединените щати и Съветският съюз, всъщност свършихме страхотна работа, като си сътрудничихме в значителна степен за спиране на разпространението на ядрени оръжия.

Продължихме ли да се състезаваме по безопасност? Повярвайте, че го направихме. Продължихме ли да търсим всяка възможност да надхитрим Съветите във всяка ситуация? Не се съмнявайте, че ние направихме точно това.

Бяхме ли развълнувани от възможността да ги „накиснем в тоалетната“ в края на 80-те и началото на 90-те? По-добре повярвайте, че беше така. Ето как работи политиката на великата сила.

Съединените щати са безмилостна велика сила. Съветският съюз беше безмилостна велика сила. Никога не сме спирали да се конкурираме по отношение на сигурността, което отново не означава, че не можете да си сътрудничите. Можете да си сътрудничите, но това сътрудничество се случва под сянката на конкуренцията в областта на сигурността.

Сега няколко думи за международната икономика. Ако мислите за международната икономика и я сравните с международната политика, тогава, разбира се, тъй като реалист като мен разбира международната политика, международната икономика не се занимава с оцеляването, не се занимава с международната анархия. Всички тези условия, които използваме, не са приложими там. Те се интересуват от сътрудничество в широк мащаб.

Това е целият смисъл на глобализацията. Идеята е, че ако глобализацията работи, всички ще станат по-богати. За тях най-важното е просперитетът. Докато някой като мен се фокусира като лазер върху концепцията за оцеляване, те се фокусират като лазер върху концепцията за просперитет.

Това е от голямо значение за международните икономисти, защото те не мислят за физическото оцеляване. Те не обръщат внимание на конкуренцията в охранителната индустрия. Може да са били прави в еднополюсен момент, защото в този период политиката на великите сили беше премахната от масата, но сега сме отново в напълно различен свят. Твърдя, че когато натискът дойде, международната политика ще надделее над международната икономика, ако се окажат в конфликт помежду си.

Трета точка: Искам да бъда много ясен: не предполагам, че войните между велики сили са почти неизбежни. Това не е моят аргумент. Моят аргумент е, че войната на големите сили е [само] в перспектива през повечето време и все пак войната на големите сили оказва дълбоко въздействие върху поведението на държавите.

Причината, поради която войната между великите сили е малко вероятна, е свързана с друга теза, която вече формулирах за вас, а именно, че войната е много разрушителна. Войната е най-големият ужас.

Тъй като войната е толкова разрушителна, тъй като войната е толкова ужасна, е много трудно да накараме държавите да я започнат. Това, което я прави разрушителна, е национализмът, индустриализацията и революционното развитие на ядрените оръжия.

Национализмът прави войните много разрушителни, защото можете да създадете масивни армии и да мотивирате тези армии да мразят другите, множество „другизми“ и това е в основата на национализма. Национализмът прави войните изключително разрушителни.

Индустриализацията, всички тези оръжия, предназначени да убиват хора, тичащи наоколо по съвременното бойно поле, всички те са много сложни оръжия, които увеличават вероятността да ви убият. И така, индустриализация.

И, разбира се, ядрените оръжия, те не напразно се наричат оръжия за масово унищожение. Така национализмът, индустриализацията и ядрените оръжия правят войната невероятно разрушителна и по-малко вероятна. Схващате ли смисъла?

Това прави войната по-малко вероятна, но все още я оставя толкова важен фактор, колкото и преди, защото войната остава на заден план. Все още е възможно. Това е основният аргумент, който ви давам.

Добре. Нека сега да превключа скоростите и да говоря за решението да отида на война. Втората ми тема.

Спомняте ли си кога започна украинската война на 24 февруари 2022 г.? Руснаците явно нахлуха в Украйна. И основният аргумент е, че тази война е била несправедлива и незаконна. И няма съмнение, че почти всички смятаха така – че войната е грешна, началото на войната е грешно и трябва да бъде осъдено.

Защо се случи това? Това се е случило поради доминирането на не-клаусвицкия възглед, който твърди, че международното право и теорията за справедливата война трябва да диктуват кога държавите могат да воюват.

И съм сигурен, че почти всички вие вярвате в това и съм сигурен, че почти всеки, който е сравнително добре образован и е мислил за това на Запад, вярва, че има ограничен набор от фактори, когато можете да отидете на война, или ограничени обстоятелства, когато можете да отидете на война.

И има три ситуации - и това е аргумент, основан на теорията за справедливата война и международното право - когато можете да влезете във война.

Първо, когато имате сериозни доказателства, че другата страна ще ви атакува. Това се нарича превантивна атака. Майк ще ме нападне. Виждам, че е заредил пушката си. Той ме следва и аз удрям първи. Така че всъщност той е този, който започва войната, въпреки че аз удрям пръв.

Това е превантивен удар. Това е нормално според теорията на войната. Това е нормално според международното право и повечето описания на теорията за справедливата война.

Второ, ако получим резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Да кажем, че съм недоволен от това, което прави Майк. Отивам в Съвета за сигурност на ООН. Получавам одобрение от Съвета за сигурност на ООН. Тогава имам право да нападна Майк. Има значението. Напълно отговаря на международното право.

И така, първият вариант е превантивен удар. Вторият е резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Третият случай е, че ви е позволено да започнете война, да се намесите, да ударите държава, ако тя е ангажирана с масови убийства или геноцид.

Ето идеята: ако видите какво се случва в Руанда и решите, че искате просто да изпратите 82-ра въздушнодесантна дивизия, можете да го направите. Вие действате според теорията на войната. Това има смисъл за всички вас.

Двете ситуации, които споменах по-рано във встъпителните си бележки, в които не ви е позволено да започнете война, са предимно „превантивни“ войни. Това не е превантивно действие.

Помните ли какво казах за превантивния удар, където Майк ще ме атакува и аз ще го нокаутирам? Това е проактивно действие. Това е добре. „Превантивна“ (или „изпреварваща“) война е, когато виждам, че Майк става все по-силен и искам да го смеля, преди да стане твърде силен. Това е превантивна война, нали?

Втората е опортюнистична война. Това е война, в която Майк и аз сме съперници и аз мисля да атакувам някой друг, за да спечеля повече власт и да подобря позицията си спрямо Майк. Това е война на възможностите. Това е възможност да спечелите повече власт, нали?

Двете verboten са превантивна война и опортюнистична война. Те са забранени според теорията за справедливата война и международното право.

Сега да се върнем към Украйна. В западните политически кръгове е общоприето, че Путин нахлу, защото е империалист. Той се интересуваше от получаване на повече власт за Русия, създаване на по-голяма Русия, нали? Че това е била опортюнистична война.

По-голямата част от хората на Запад смятаха, че това е опортюнистична война, нали? Той се опитваше да получи повече власт за Русия, да направи Русия по-могъща, да я направи велика Русия, нали? Това беше аргументът. Забранено е и затова всички го критикуваха.

От друга страна, аз твърдях, а сега много други, като Йенс Столтенберг, който е шеф на НАТО, твърдят, че това е била превантивна война. Твърдя, че това беше превантивна война.

Путин нямаше никакво намерение да позволи Украйна да стане част от НАТО. Той щеше да предотврати това. Така че нека го наречем аргумент на Джон Миършаймър или Джон-Йенс (Столтенберг), става ли?

А освен това има здрав разум. Вижте - и двата аргумента се отхвърлят извън съда съгласно теорията за справедливата война и международното право, нали? Нито първото, нито второто е приемливо, нали? И двата аргумента са много клаузевициански, нали? Така че, ако мислите какво се случва тук с този „неклаузевицки“ аргумент, запомнете: Клаузевиц не говори за това дали нещо е морално оправдано или дали нарушава международното право. Войната е инструмент на държавното майсторство.

Клаузевиц казва, че ако Джон види възможност да се защити пред лицето на някаква заплаха от Майк, или Майк види възможност да се защити пред лицето на заплаха от Джон, Майк и Джон могат да правят каквото си искат. Войната е инструмент на управление.

Нека не се занимаваме с въпроси за етика и морал или нещо подобно. Това е гледната точка на Клаузевиц. И това, което трябва да разберете, е, че възгледът, който почти всички, сигурен съм, че всички вие и огромното мнозинство от политиците сте приели, е „не-клаузевицовият“ възглед.

И това, което се случва, е, че ние по същество се опитваме да подчиним провеждането на международната политика на морален или правен ред. Трябва да помислите за това. Много е важно.

Никой не го поставя в тези термини. Ние подчиняваме провеждането на международната политика на набор от морални и правни правила. Това е наистина радикален подход за започване на война. И това е принципно неклаузевицки подход.

И примерът, който бих искал да използвам, за да подчертая това, е известната книга на Майкъл Уолзър за теорията за справедливата война. Мисля, че това е невероятна книга. Използвал съм я от години за учебни цели, въпреки че съм реалист. А тази книга е атака срещу реализма от самото начало.

Ако не ме лъже паметта, още първата глава противоречи на реализма. Заглавието на самата глава. Той мрази реализма, нали? Той ще намрази това, което ви казвам през последните 10 минути. А тази книга е защита на теорията за справедливата война. И това е брилянтна книга в много отношения. Но има фундаментален недостатък, който според мен ви показва защо моята логика превъзхожда неговата логика, защо реализмът превъзхожда теорията за справедливата война на Майкъл Уолзър.

Защото в края на книгата той твърди, че в извънредна ситуация, когато сте на ръба, когато се чувствате сякаш сте на път да отидете в канализацията, имате правото да изоставите теорията за войната и да действате като реалист. Това е аргументът на Уолзър, нали?

И той е напълно наясно, че това е много опасен аргумент за него. И след секунда ще ви кажа защо това е много опасен аргумент за него, защото оставя отворена тясна пролука на вратата. С някой като мен не можеш да оставиш отворена тясна цепнатина във вратата, защото ще изтеча през нея. Ще мина през тази врата много бързо.

Уолзър казва, че трябва да сте в много трудна ситуация. Сигурно сте на ръба да бъдете довършени. И заплахата трябва да е наистина от най-сериозен характер. И тогава в последния момент имате право да се превърнете в реалист и да се справите с проблема.

Проблемът, проблемът с аргумента на Уолзър е, че кой нормален би изчакал до последния момент? Ако наистина се изправяте срещу смъртен враг, ако не се изправяте срещу смъртен враг, или просто си мислите, че можете да се изправите срещу смъртен враг. Всички сте чели работата на Себастиан за намеренията, нали?

Себастиан Ризото ще ви каже, че намеренията са много трудни за отгатване с висока степен на сигурност, използвайки собствените си думи. Как мога да съм сигурен какви ще са намеренията на Майк след 20 или 30 години? Не мога да знам. Бих ли предпочел да изчакам, докато той се превърне в Годзила? Не. Бих ли предпочел да се занимавам с него сега, докато не е Годзила? А може би когато е малко по-слаб от мен? Така че виждате проблема на Уолзър.

Щом казвате това, когато имате глава в книга, посветена на темата за извънредното положение, и казвате, че в случай на извънредно положение можете да хвърлите теорията за справедливата война в тоалетната и да действате като реалист , вие се оставяте отворени за аргумента, че е по-добре да действате като реалист предварително, а не в последния момент, когато, ако имате работа с високоефективен противник, този противник [най-вероятно] ще ви довърши.

Ето защо провеждането на международната политика никога не може да бъде подчинено на морала или закона. Това просто няма как да се случи.

Сега искам да съм ясен. Не казвам, че в международната политика няма място за морални съображения. Моите коментари могат да се тълкуват по този начин. Не се опитвам да твърдя това. Вярвам, че всички ние, включително реалистите, сме морални хора. Вярвам, че всички имаме морален компас. Вярвам, че тези морални компаси влияят върху начина, по който мислим за света.

Просто искам да изясня това. Можете да разберете защо наблегнах толкова много на основната реалистична логика, но вярвам, че в същото време мислим за света или поне хора като Майк и аз мислим за света реалистично. Всеки от нас има и морален компас.

Интересният въпрос, който искате да си зададете, е как този реалистичен светоглед се вписва в набора от морални принципи, които ръководят вашето мислене за международната политика? Твърдя, че има три възможни сценария.

Първият е, че моралният компас ви казва, а реалистичният компас ви казва, че трябва да направите същото. Нямате проблем да водите война, дори евентуално да започнете война, ако моралният компас и реалистичният компас са подравнени.

Всъщност те съвпадат доста често в международната политика. Можете да правите неща по реалистични причини, които имат морален смисъл. Борбата срещу Адолф Хитлер през Втората световна война беше морално правилното нещо. Мисля, че опитът да се сдържи Съветският съюз по време на Студената война беше морално правилното нещо. Мога да посоча и други примери. Понякога стрелките съвпадат.

Има и други случаи, това е вторият сценарий, когато реалистичните предписания просто не важат. В еднополюсен момент се случва геноцид в Руанда. Можете лесно да се справите с този геноцид от морална гледна точка, тъй като няма включени реалистични съображения.

Това не влияе на баланса на силите. Това няма нищо общо с политиката на великите сили. Има много случаи в международната политика, разбира се, в еднополюсен момент, но дори и в двуполюсен момент или в многополюсен свят, където балансът на силите не се нарушава от използването на военна сила по морални причини.

След това стигаме до третата възможност и тук е уловката. Какво се случва, ако моралните предписания и реалистичните предписания си противоречат? Какво ще стане, ако моралният ви компас казва „Направете това“, но вашият реалистичен компас казва „Направете обратното“? За съжаление ще правите това, което вашият реалистичен компас ви казва всеки път.

Причината да направите това е свързана с естеството на международната политика и факта, че работим в анархична система. Ние работим в международна анархия, където нямате такъв избор.

Твърдя, че само теорията за войната и международното право, въпреки че и двете са благородни предприятия и при определени обстоятелства имат добър смисъл; когато става въпрос за въпроси на мирната война, няма възможност провеждането на международната политика някога да бъде подчинено на тях.

Позволете ми да премина към третата част от моето изказване и тогава ще завърша. Помните ли какво ви казах, цитирайки Клаузевиц: „Войната е продължение на политиката с други средства?“

Това е просто друг начин да се каже, че войната е политическа. Политиката е основната движеща сила, а войната е подчинена на нея. Както ви казах в предварителните коментари, когато наистина отидете на война в съвременния свят, има много мощна тенденция тези два фактора да бъдат обърнати и политиката да стане подчинена на военни съображения.

Това има големи последици за ограничените войни и ще обясня защо това е вярно след минута.

Ако ще водите ограничена война, искате да я запазите ограничена, много е важно политиката да остане начело. Политици, цивилни политици, а не военни командири трябва да носят отговорност. Въпреки това, когато водите ограничени войни, събитията са склонни да тласкат в обратната посока.

Ядрените войни са склонни да ескалират и това е наистина важно в един ядрен свят. Мисля, че ако някога бъдат използвани ядрени оръжия, те ще бъдат с ограничена употреба. Ако искате, можем да поговорим за това повече във "Въпросите и отговорите", защото мога да ви кажа как смятам, че щяха да бъдат използвани ядрени оръжия, ако Съединените щати трябваше да ги използват в Студената война, [или] ако само руснаците биха ги използвали в Украйна.

Те [руснаците] ще ги използват ограничено, точно както ние щяхме да ги използваме ограничено по време на Студената война, ако Съветите или развитието на войната като цяло ги бяха концентрирали върху Западна Германия. Така че [всички] започваме с ограничена ядрена война. Да се надяваме, че това никога няма да се случи, но точно от това имаме нужда – и с право – да започнем.

След като започне тази ограничена ядрена война, не искате тя да ескалира. Искаш да направиш всичко възможно, за да го спреш, честно казано. Но ако не го спрете веднага, ще искате да го ограничите и след това да спрете.

За да се случи това, според мен политиката трябва да е водеща. Добре. Сега въпросът е защо Джон Миършаймър твърди, че имаме склонност да подчиняваме политиката на армията? По какви причини? Има няколко причини.

На първо място това се отнася за военните лидери. Много е важно да се разбере и това е доста добре документирано, че военните лидери обичат да печелят решителни победи. Това е друг начин да се каже, че военните лидери не харесват ограничените войни. Те не харесват ограничените войни по две причини. Те искат да влязат и да спечелят бързо и решително, за да сведат до минимум броя на убитите на своите войници, а също и защото са отговорни за националната сигурност.

Те са отговорни за защитата на държавата. Те са длъжни да се бият и да умрат, за да защитят държавата. И ако има заплаха, те биха искали да сложат край на тази заплаха веднъж завинаги. Постигането на ограничена победа означава да оставите противника си недокоснат. И така, военните лидери обичат решителните победи. Те не обичат ограничените победи.

Освен това военните лидери не обичат цивилни да им казват как да водят война. Военните лидери се смятат за професионалисти. Те знаят как работи военната професия. Тези цивилни са куп идиоти и само ще ни създадат проблеми, ако са на власт. И най-добрият начин да се избегне това е, че след като войната започне, цялата отговорност се прехвърля върху нас, военните лидери, или ние, военните лидери, ще водим войната, ще постигнем решителна победа и след това ще върнем контрола на политиците.

Имам няколко цитата във вестника, където този аргумент всъщност е изтъкнат от генералите. Така че виждате, военните лидери, преди всичко, обичат решителните победи, които са в противоречие с ограничената война.

Второ, военните лидери не харесват гражданската намеса в процеса на вземане на решения. И цивилните или политиците са тези, които ограничават войните. Затова тук армията е голям проблем. Нека го кажем малко по-внимателно. Има реална тенденция да си навлечете неприятности от военните, ако се замесите във война.

Силата, която тласка към ескалация, за която вече говорих, е национализмът.

Национализмът е огромен проблем, когато ескалира. Това е написано в известния трактат на Клаузевиц за войната. Просто отворете осмата книга „За войната“. Това, което национализмът ви позволява, е да създадете масова армия и ви позволява да мотивирате и организирате тази армия така, че почти всички да се мразят. И всъщност в обществото като цяло хората са склонни да се мразят. Национализмът се превръща в хипернационализъм.

Сигурен съм, че това е лесно за всички вас да разберете, нали? И причината, поради която Франция беше толкова трудна за победа, беше, че бяха необходими около шест балансиращи коалиции, за да се довърши Франция.

Войната започва през 1792 г. Френската революция и Наполеоновите войни започват през 1792 г. и продължават до 1815 г. Това са 23 години. Отне 23 години, за да се довършат французите. Ето какво каза Наполеон - Клаузевиц пише за това в осмата книга „За войната“. Той видя Наполеон отблизо. Той видя френската армия отблизо. Това беше армия, изградена върху национализъм. Това беше нация на оръжието. Помислете за нация на оръжието. Това наистина беше мощна сила.

И тя се стремеше да доминира над цяла Европа. И затова Клаузевиц е много, много важен за аргумента, че естествената тенденция на войната е да ескалира до абсолютно ниво. Вярвам, че това е причината Клаузевиц да казва, че войната е продължение на политиката с други средства.

Той иска да стане ясно, че политиците трябва да ограничат това, защото разбира колко силна е тенденцията войната да ескалира в абсолютна война. По този начин национализмът представлява огромно предизвикателство за ограничаване на войната.

Има други идеологии, които имат значение, нали? Първо, вземете случая нацистка Германия срещу комунистическия Съветски съюз. Фашистка Германия, нацистка Германия срещу комунистическия Съветски съюз. Това ще доведе до ескалация на войната. И в този случай имате и национализъм. Имате и други идеологии като Съединените щати. САЩ е либерална държава. Има манталитет на кръстоносец.

Ако Съединените щати са в свят, в който няма много съмняващи се в способността им да използват военна сила, те ще отидат навсякъде и ще се опитат да превърнат страните в демокрации. И накрая получавате изключващи идеологии като нацизма. Това беше изключваща идеология.

Така че виждате, че има и друго идеологическо измерение освен национализма. И това, което се опитвам да ви предам е, че това [също] тласка държавите към постигане на пълна победа.

Накрая стигаме до динамиката на войната. Динамика на войната. Първо, ако започнете ограничена война, ще спечелите ограничена победа. В много случаи след това се заразявате с „болестта на победата“.

Някой казва: „Хм, справих се доста добре първия път. Нека настояваме и правим нещо друго“. Първоначално, когато влязохме в Корейската война, нашата цел беше да изтласкаме севернокорейците обратно към 38-ия паралел. Но тогава Макартър предприе брилянтна офанзива, която доведе до десант при Инчон.

И спечелихме тази зашеметяваща победа. И той и администрацията на Труман решиха, че трябва да пресечем 38-ия паралел и да се отправим към река Ялу. Това е болестта на победата.

Така че въпросът е, че по отношение на динамиката на войната тук, дори и да постигнете ограничена победа, понякога се изкушавате да разширите успеха си. Тогава това е целият смисъл: ако се провалите, ако започнете ограничена война и се провалите в процеса, тогава има мощен стимул да увеличите ставката, за да можете да спасите ситуацията.

И накрая, има един феномен, за който Алекс Даунс говори в своята брилянтна книга за виктимизацията на цивилни и войната: когато започне продължителна война, когато една страна влезе в продължителна война и не вижда начин да спечели бърза победа, тя почти автоматично се вбесява и започва да убива голям брой цивилни, защото се смята, че това е добър начин да се излезе от тази продължителна война, това е „решението“, нали?

Просто така, убийте голям брой хора. За тези от вас, които не са чели книгата на Даунс, определено трябва да я видят. Защото Даунс, между другото, стига до извода, че няма разлика между демокрациите и недемокрациите. Всъщност, твърди той, демократичните държави са по-склонни да се държат варварски, отколкото недемократичните.

Но факт е, че ако сте във война, значи сте в съвременна война и ако вашата страна е в безизходица и търсите изход, тогава това, което неизбежно се случва, е, че прибягвате до убийството на огромен брой цивилни жители. Помислете само за използването на атомната бомба срещу Япония през Втората световна война. В началото на август 1945 г. Япония е на колене. Беше капут, нали?

Мислехме, че за да я принудим най-накрая да се предаде, може да се наложи да нахлуем в японските острови. Идеята за нахлуване на японските острови беше толкова неприятна за американските политици, както в армията, така и във Вашингтон, че хвърлихме две ядрени бойни глави върху Япония.

Още веднъж войната е спечелена през август 1945 г. Япония беше на смъртно легло. Но не успяхме да ги накараме да кажат: „Отказвам се“. А ние не искахме да нахлуваме в японските острови. И така, за да избегнем тези американски жертви, това е гледната точка на Даунс за продължителните войни, за да избегнем тези американски жертви, ние пуснахме две ядрени бойни глави върху Япония.

Въпросът тук е, че предвид интересите на военните лидери и начина, по който те мислят за воденето на война, по отношение на техните възгледи за решителни победи и гражданска намеса по въпроса, предвид национализма, предвид други идеологии и предвид динамиката на войните, трудно е в съвременната епоха да се сдържат войни.

И аз твърдя, че това прави огромна разлика, когато живеете в ядрен свят. Това прави огромна разлика, когато живеете в безядрен свят.

Но има още по-голямо значение, когато живеете в ядрен свят, защото е важно тази война да бъде ограничена. Ето защо трябва да обърнете много внимание на по-нататъшното разбиране на динамиката на ескалацията. И трябва да помните, че в такива ситуации войната престава да се подчинява на политиката и това е много лошо.

Моето заключение, накратко, е, че конфликтът е присъщ на политиката. И казано с малко по-различни думи, войната е неразделна част от международната политика. Това е основното послание към вас от Джон Миършаймър. Конфликтите са присъщи на политиката. Войната е неразделна част от международната политика.

И веднага щом войната стане неразделна част от международната политика, страхът и страхът започват да витаят във въздуха. Страх, че оцеляването ви ще бъде изложено на риск. Само си представете - оцеляването ви е застрашено. Няма Левиатан (който да те защитава). Няма Нощен пазач. И след като оцеляването се появи на масата, ние се озоваваме в свят на Клаузевит.

Не ми казвайте, че не може да има превантивни войни. Не ми казвайте, че не може да има опортюнистични войни за възможности, защото в свят, в който оцеляването е заложено на карта, тези два вида войни, колкото и тъжни да са те, са в реда на деня.

В крайна сметка войната не може да бъде изключена от международната политика. А политическите съображения винаги ще надделяват над икономическите, правните и моралните съображения, когато са в конфликт. Благодаря ти.

Въпроси и отговори

(Въпрос от привидно китайски студент, не много свързан английски) И така, страхотна реч. Два въпроса. Първо, по отношение на произхода на войните на великите сили, които се застъпват за офанзивен реализъм. Вашата теория за пресметната агресия е в лодката, включва ли това? Струва ли си войната възможността? Или [говорим за] превантивните мерки на Себастиан или Дел Копланд? Както и тук, между тях има някакво вътрешно противоречие. Всякакви реалистични обяснения за произхода на войните на великите сили.

И второ, Питър Канхил написа книга през 2020 г., в която се противопоставя на традиционното обществено мнение, че, да речем, военните лидери живеят като реалисти, а не като цивилните лидери. Той изтъкна два аргумента. Първо, военните лидери често вярват в основната концепция за реализъм повече от цивилните лидери. И второ, те [военните лидери] често са начело на военната политика. Как ви се струва това ново предизвикателство към погледа?

(Миършаймър) Чакай, не сядай. Нека ви задам един въпрос. Говорихте за превантивна война и опортюнистични войни за възможности и казахте, че тук има противоречие? Искам да кажа, не бях сигурен каква е първата ви мисъл.

(Студент) Сякаш за онези, които сякаш говорят в полза на теорията за агресивния реализъм за произхода на войните на великите сили.

(Миаършаймър) Е, просто бих ви казал, че аргументът, който се опитвах да направя днес и мисля, че повечето реалисти биха се съгласили, е, че това са два различни вида война, опортюнистични войни и превантивни войни. Не мисля, че имаме разногласия тук. И почти всеки реалист би могъл или може да каже или казва, че тези два вида войни съществуват.

Мисля, че ако вземете Дейл, мисля, че Дейл е много по-фокусиран върху превантивната война от всеки друг. Мисля, че като агресивен реалист се фокусирам повече върху опортюнистични войни, отколкото върху превантивни войни, което според мен отразява вашия въпрос: различните хора мислят за тези неща по различен начин. Но знаете ли, няма причина да не мислите и за двете.

В книгата, която Себастиан и аз написахме, която е много интересна и подходяща за неговия въпрос, Себастиан и аз се занимавахме с Първата световна война. Това е юлската криза от 1914 г. И аз дълго време спорих, не казвайте на никого за това, че това е опортюнистична война и наистина си мислех, че Германия ще вземе всичко, което може.

Но след като Себастиан и аз прекарахме безкрайни часове в работа по този случай, мисля, че грешах. Да, мисля, че беше превантивна война. И мисля, че Дейл е прав за това.

Но както и да е, просто мисля, че това са две логики и едната може да бъде подчертана повече от другата, но те се вписват дълбоко в реалистичния канон. Въпреки че има реалисти като Майк, които по същество вярват, че нито едното, нито другото има смисъл в съвременния свят.

Не се заяждам с него, но мисля, че това просто ви показва идеята, която се опитвах да кажа в началото: че има различия между хората по този въпрос. И вторият ви въпрос беше за военните и тяхното отношение към войната. И кое беше основното, на което наблегнахте там?

(Студент) По същество това е книгата на Питър Канел от 2020 г., мисля, че професор Деч, съветва да се видитова (???). Да, има два аргумента. Първо, военните лидери често вярват в логическия реализъм повече от цивилните лидери. И второ, те често са начело на политиките за естествена сигурност. Ето защо виждате военната политика на САЩ по време на Студената война като цяло в съответствие с този реалистичен принцип.

(Миършаймър) Добре, искам бързо да кажа нещо, за да можем да преминем към други хора. Искам да бъда ясен тук: аргументът ми не е, че военните лидери са по-заинтересовани от воденето на войни, отколкото цивилните.

Мисля, че на Запад има широко разпространено убеждение, че военните обичат да започват войни и, слава Богу, имаме цивилни, което, между другото, е в съответствие с моя аргумент, аргументът за ограничената война - че искате политиците да бъдат на аргумент за шофьорската седалка.

Аргументът е, че политиците не искат да се бият, цивилните политици, а тези войнолюбци в униформи искат.

Всъщност мисля, че е точно обратното. Мисля, че цивилните всъщност в повечето случаи, макар и не всички, са подпалвачите на войната, а военните са спирачките по пътя към започването й.

И ключовата книга по този въпрос е The Statesman: What Is It? на Дик Бетс. (Войниците, държавникът и Студената война.) Да, Войниците, държавникът и кризата на Студената война, от Ричард К. Бетс. Това беше в лекция, която изнесох в Колумбийския университет.

Това беше първата книга на Дик. Беше докторска дисертация в Харвард. И заключението на Дик е, че военните са по-неохотни да воюват. Но щом тръгнат на война, искат да изядат цялата енчилада, както казах, искат решителна победа.

- Роуз, хайде.

- Благодаря, Джон. (Радвам се да те видя. Същото.) И така, интересувам се от твоето определение за политика. И аз го харесвам. Това звучи много шмитовски. Тази идея е, че има фундаментални различия, които могат да доведат до конфликт.

(Миършаймър) Това е много шмитистка концепция за политическото.

- Съгласен. Но това изглежда противоречи на Клаузевиц и начина, по който говорите за Клаузевиц. И че политическите решения са по-добри от военните. И проблемът с ескалацията е, че военните събития започват да следват собствената си логика. (Вярно.)

Логиката на войната е предназначена за това, което има смисъл при [дадени] политически обстоятелства. Но ако имате дефиниция за политика, в която има конфликт, тя вече е вградена и също така има политици, които са политически мениджъри, извършващи контактна политика [както в контактните спортове? - приблизително].

И ако целта на политиката е да бъде достатъчно зла и да има достатъчно фундаментални различия, така че хората да могат да се бият помежду си и да се убиват, тогава как това се съгласува с Клаузевиц? Изглежда, знаете ли, изглежда, че вашата идея и идеята на Клаузевиц, с която съм съгласен, че политическите мениджъри могат да ни измъкнат от абсолютните войни, които могат да възникнат?

(Миършаймър) Идеята е, че има постоянна конкуренция, която може да стане смъртоносна и да ескалира и дори може да доведе до абсолютна или тотална война.

И аз твърдя, че е много важно политиците да бъдат начело, за да могат да си поставят ограничени цели, или в случаите, когато имат ограничени цели, е много важно те да останат начело, за да продължат войната по ограничен начин . (Вярно.) Това е моят аргумент. И какъв е проблемът, който виждате?

(госпожата отговаря) Само един. Ако политиците, тоест военните лидери, управляват насилието, тогава политиците са мениджъри на националните интереси, нали? Те действат малко по-различно. (Вярно.) Но вие определихте политиката като конфликт.

Вие определяте политиката като възможността да имате фундаментални различия, където хората могат да се ядосват един на друг, да се мразят, да се убиват. Е, както и да е, политикът явно е експерт в политиката. И това е много жесток поглед върху политиката. Така че защо политиката да не попадне в същия капан като армията?

(Миършаймър) Защото като политик вие просто искате войната да бъде ограничена, защото има политически смисъл. Вие отговаряте за националната сигурност в широкия смисъл на думата. А безкрайна война е това, което не искате. Искам да кажа, просто погледнете Джо Байдън и как се справяме с Иран.

Искам да кажа, че не мисля, че „О! Джо Байдън носи ред в Украйна“, нали? Джо Байдън не искаше да влиза във война с Русия. Точно. Той искаше войната в Украйна да бъде ограничена. Ако използва военна сила, Джо Байдън, то беше срещу хусите или срещу Иран, да речем, през следващите дни, когато извърши ограничен набор от атаки срещу Иран. Той ще иска да бъде ограничен. Това има смисъл, нали?

И една от опасностите, пред които е изправен, искам да кажа, е националистическият аргумент. Националистическият аргумент е: „Тези момчета убиха американци. Това са нашите хора“. Точно. Това е националистическата граница. Но военните са друг въпрос, те най-вероятно ще искат да си свалят ръкавиците.

Знаете, „военните умряха“. Точно. Ако ще кажеш: „Виж, Джо, ако влезем там, искаме да убием тези хора. Искаме да ги победим. Ние искаме да елиминираме заплахата от хутите." Това е проблем, с който вече сме се сблъсквали.

Но аз виждам политиците като политици. Казано неуспешно. Виждам политици от политическата класа в много трудна ситуация, отчасти заради национализма, но отчасти защото си имат работа с военните. Това е моят аргумент.

(Професор Шърман, в униформа.) Имам въпрос относно вашата гледна точка, че увеличаването на смъртоносността на войната намалява вероятността от конфликт. И исках да разбера вашето мнение дали великите сили стават все по-неуязвими и ако е така, означава ли това, че вътрешните компоненти на държавите са станали по-важни?

Вдъхновен съм от работата на Кейтлин Талмадж за предотвратяване на преврат и как някои режими създават вътрешни заплахи, а не външни. Ако имате някакви мисли по този въпрос?

(Миършайър) Просто започнете отначало. Каква беше основната точка - смъртоносността на оръжията увеличи ли смъртоносността на войната? Добре, какво прави това? Намаляваме една вероятност, намаляваме друга вероятност.

Добре, не сте съгласни с това? (Не) Добре, но какъв е аргументът, че ако това намалява вероятността от война, тогава това означава, че великите сили имат по-голям стимул да търсят заплахи в себе си, вместо да ги търсят навън?

(Шърман) Но въпросът е, че първата част намалява вероятността.

(Миършаймър) Добре, но има заплаха. Това е смисълът. И между другото, Роуз, това е мисълта на Шмит, нали? Това е идеята, че войната е на заден план [през цялото време]. Това е онази заплаха, че никога не можеш да откъснеш очи от топката. Това не е много добър начин да го кажа, но разбирате какво имам предвид, нали?

Просто трябва постоянно да обръщате внимание на възможността, добре... да се окажете във война. Следователно няма съмнение, че интензивността на конкуренцията варира в зависимост от случая. Не искам да се увличам твърде много тук, но винаги има възможност [от война], която ограничава способността ви да гледате навътре.

Вие написахте статията - това е Майк Деш, който написа страхотна статия, когато Студената война приключи. Поправете ме, ако греша, но вие [Майк] твърдите, че щом Студената война приключи и настъпи еднополюсният момент, няма да има външна заплаха. И можем да погледнем вътре в себе си. И неговият аргумент беше, че това ще причини всякакви проблеми. Това са центробежни сили, нали?

Може да се аргументира, че това е особено вярно за имигрантска култура като Съединените щати, ако се замислите. Първо, да се върнем към това, което казах за политиката. Политиката е контактен спорт, интересите са различни, никога с никого не можеш да се договориш за нищо. Това е преувеличено, но знаете за какво говоря. Така че това е точка едно.

Втора точка: Ако имате имигрантска култура, да, ще имате допълнителни центробежни сили, защото привличате в политическото тяло различни хора, които не са били социализирани, а те трябва да бъдат социализирани. Така. И един от начините в либерална демокрация като Съединените щати, с толкова много хора, колкото имаме, с нашето разнообразие, с имиграцията, която имаме, един от начините за борба с тези центробежни сили е да имаме външен враг.

Така. Отново Шмит, обратно към Роуз. Външен враг. И аргументът на Майк беше, че няма външен враг. И някой от съветските политици не каза ли, че наистина ще ви липсва Съветският съюз? вярно Защото той беше такъв.

(Майк Деш) „Ще направим най-лошото възможно нещо с вас – ще ви превърнем във враг.“

[това каза директорът на Института на САЩ и Канада, член на ЦК на КПСС, академик Георгий Арбатов: „Ние ще направим нещо ужасно с вас - ще ви лишим от образа на врага. .” - прибл. ]

(Миършаймър) Да. Чу ли какво каза Майк? Ще направим най-лошото възможно нещо. Един съветски лидер ни каза след края на Студената война: „Ще направим най-лошото с вас. Ще ви лишим от враг." ДОБРЕ.

Но това всъщност е ситуация в ранните години на Студената война, за която мисля, че вашата логика е приложима. Но моят аргумент, не забравяйте, моят аргумент е, че политиката на великите сили отново е на масата. Точно. И в свят, в който политиката на великите сили отново е на масата, мисля, че вашият аргумент е спорен. Въпреки че мисля, че е приложимо в този случай.

(Дейвид Радогич, армия на САЩ, в запас) Благодаря ви много, професоре, че споделихте своята мъдрост. Искам да я оценя по-добре. Какви проблеми, какви решения, какви политики (ако има такива през този период) от 1939 до 1945 биха ни помогнали да разрешим някои от проблемите, пред които сме изправени днес?

(Миършаймър) Уау, 1939... Не съм сигурен как да отговоря на това. Имам предвид. Това, което ми прави впечатление в този период в сравнение със сега, е, че живеем в многополюсен свят. И тогава имаше многополюсен свят. А аз съм роден, и много по-възрастни кучета като теб, Майк, всички сме родени в двуполюсен свят.

И така, цялото ми разбиране за политиката на великите сили се формира за вас, момчета, в двуполюсен свят. След това тръгнахме към еднополярност. Сега живеем [отново] в многополюсен свят. А през 1939–1945 г. светът е многополюсен. И това, което го прави много интересно е, че в навечерието на и по време на Втората световна война имаше две области на света, за които бяхме загрижени, имаше две велики сили, за които бяхме загрижени. Едната беше Япония в Източна Азия, а втората беше Германия в Европа.

Разбира се, Съветският съюз беше важен, но Германия се смяташе за основна заплаха. Така че трябваше да се справим с две заплахи едновременно. И тогава, когато започна войната, трябваше да водим две войни. И това беше истински баланс.

Рузвелт, между другото, беше гений. Вярвам, че той е един от най-големите стратегически гении на всички времена. Но във всеки случай днес, ако погледнете ситуацията, пред която сме изправени, ние сме изправени пред китайска заплаха. Изправени сме пред руската заплаха, защото я превърнахме в руска заплаха. Не мисля, че е сериозна заплаха, но има руска заплаха, с която се сблъскваме. И китайска заплаха.

Това са две големи сили. А после има Близкия изток. И един от любимите ми аргументи тези дни е, че основната заплаха, с която Съединените щати трябва да се справят днес, е Китай. И последното нещо, което искате да направите, ако трябва да се справите с Китай, е да затънете в Близкия изток, мислейки за нападение върху Иран. Сериозни ли сме?

Това е последното нещо, което трябва да направим. Заплахата е в Азия. Освен това имаме Украйна. Какво, за Бога, правим в Източна Европа? Просто няма смисъл. Идеята, че руснаците са потенциален хегемон, равностоен конкурент, има своето място. А те са заседнали в Източна Украйна. И дори не могат да излязат от Източна Украйна. Ами да, ще се тревожа за тях. Притеснявам се за Китай. Така че виждате ли баланс тук?

Освен това, за да отидем още по-далеч, нека се върнем към Втората световна война, към гения на Рузвелт. И това не беше свързано само с Рузвелт, ние влязохме в съюз със Съветския съюз. И Съветският съюз плати основната цена с кръвта си за победата над нацистка Германия.

От Първата световна война стана ясно, че победата над нацистка Германия през Втората световна война ще изисква огромна кървава цена. И въпросът е кой ще плати тази цена с кръвта си? И една от основните движещи сили зад умиротворяването във Великобритания беше, че британците казаха: „Ние не искаме да плащаме тази цена“.

И не се получи много добре. Е, Съветският съюз плати кървавата цена. Всички знаете, че около 24 милиона съветски граждани са загинали през Втората световна война. Това са военни плюс цивилни, нали? Неразбираемо! Невероятна цена в кръв.

Когато акостираме на бреговете на Нормандия на 6 юни 1944 г., краят на войната ще бъде след по-малко от година. Войната приключва в Европа на 8 май 1945 г. Кацаме на плажовете в Нормандия, 6 юни 1944 г. По-малко от година до края на войната. По това време 92 процента от всички германски загуби са на Източния фронт. Деветдесет и два процента. Те {руснаците?} платиха цената в кръв.

Ако сте Съединени американски щати, искате да се съюзите с нацистка Германия. Искате да се съюзите с нацистка Германия. Това е един от случаите, когато правите нещо морално лошо... извинете - ами да се присъедините към Съветския съюз. В крайна сметка се съюзихме със Съветския съюз срещу нацистка Германия, нали? [01:09:50 https://www.youtube.com/watch?v=takl4fei1pQ Война и международна политика | Джон Миършаймър | Очевидно е, че Миършаймър във всичките горни изречения е искал да каже „Присъединете се към Съветския съюз“, а не „Нацистка Германия“, както направи. Но това наистина изглежда като грешка на Фройд.

Попитах го, за всеки случай - Миършаймър все още не е отговорил - прибл.] Бързо напред към настоящето. Вместо да се обединим с Русия, да имаме Русия като съюзник, който да ни помогне да сдържаме Китай, заради войната в Украйна, ние глупаво тласнахме руснаците в обятията на китайците.

Когато гледам какво направихме между 1939 и 1945 г., ми е трудно да видя грешка, допусната от Рузвелт. Мога да продължа да говоря за това, но няма да го направя. Виждам доказателства, че той почти не е направил [дори една] грешка. Той изигра ролята си перфектно по отношение на воденето на война на два фронта и по отношение на присъединяването към Съветския съюз.

Въпреки че беше морално погрешно, [но] защото беше необходимо да се победи нацистка Германия. Ако погледнете американската политика днес, мисля, че трябва да обръщаме повече внимание на мисленето за приоритетите, нали?

И е важно да се фокусираме върху Азия, а не върху Близкия изток, и да не се фокусираме върху Европа. И за сключването на съюз с руснаците за сдържане на китайците. Но това няма да се случи.

(Въпрос) Благодаря ви много за днешната лекция. И така, пиша дисертация за граждански конфликт и се чудех дали сте имали... Знам, че целият този разговор е за международна война, интердисциплинарен, но се чудех дали имате някакви мисли или уроци, които, мислите, че бихте могли да дадете за тези концепции и да ги приложите към концепциите за гражданска война, предотвратявайки тяхното възникване.

(Миършаймър) Единственото нещо, което ще кажа, е за Гражданската война, за която не знам много и с годините научих, че не е добре да говориш за неща, за които не знаеш. Особено когато имаш доста авторитет, защото хората помнят глупавите неща, които си казал.

Това, което бих казал за гражданските войни е, че гражданските конфликти са перфектна илюстрация на моята теза, че политиката е контактен спорт. Как така? Спомнете си какво казах. Политиката е контактен спорт.

Но в контекста на състоянието вътре в черната кутия, където се намирате, вътре в черната кутия, имате Левиатан, имате Нощната стража и те са тези, които защитават хората. И това е коренно различно от международната система, в която няма върховна власт. Това беше моят аргумент.

Но фактът, че изучавате граждански конфликт, ни казва, че дори когато имате Нощния пазач и дори когато имате Левиатан, [гражданска] война или конфликт все още избухва, което просто ни показва колко интензивни и как може да има много на враждебност в черната кутия.

Това ни показва, че политиката е боен спорт. Конфликтът е борба, под една или друга форма. Свържете се със спорта, съжалявам. Но това не означава, че се случва през цялото време. нали Но въпреки това винаги присъства, нали? И това е гледната точка, от която искате да го видите.

(Въпрос) Благодаря ви, професоре. Казвам се Джош. По-рано казахте, че по време на война е много по-лесно да се рационализират военните действия. Какво мислите за идеята, че...

(Миършаймър) Не разбирам какво означава това.

(Въпросът продължава) Съжалявам.

(Миършаймър) След като се окажем в период на военни действия...

(Въпрос) Да, приблизително същото, което казахте по-рано, например. По време на период на конфликт е по-лесно, например, да се започнат настъпателни действия или дори просто действия, военни действия като цяло, много по-лесно е, бих казал, да се убедят, като, да се убедят хората, че вече са във война.

Това е необходимо, за да се убеди обществото, да се убеди цялото население, страната. Бих казал, че според вас хората като цяло са доста националистически настроени. Те искат да спечелят войната. Както казахте по-рано, имате предвид генералите, нали?

Генералите искат решително да спечелят войната. Исках да попитам какво мислите за идеята за активен военно-промишлен комплекс, като желанието му да ни държи във война, продължително състояние на война? Вие, хора от индустрията, какво мислите за това?

(Миършаймър) Страхотен въпрос. От време на време ми задават този въпрос и винаги давам отговор, който аудиторията ми намира за незадоволителен. Но моят отговор е следният.

Мисля, че няма съмнение, че военно-промишленият комплекс... нека го наречем военно-промишлен комплекс. Военно-промишленият комплекс се интересува от конкуренцията [между страните] в областта на сигурността, защото колкото повече сигурност има конкуренция, толкова по-голяма е необходимостта от изграждане на оръжия.

Но по отношение на започване на война и дори започване на състезание по сигурността, никога не съм виждал много доказателства, че военно-промишленият комплекс е от голямо значение. Когато бях на вашата възраст, литературата по международни отношения беше разделена на три части. Имаше реалисти, имаше либерали и двете групи все още са тук. А днес има социален конструктивизъм. Това е третата група.

Когато бях на вашата възраст, нямаше такова нещо като социален конструктивизъм. Имаше марксисти. Знам, че ви е трудно да повярвате, но е истина. Имаше истински марксисти. Преди изучавах огромно количество марксистка литература. В аспирантурата взех курс по марксистки теории за държавата. Но така или иначе марксизмът беше едно от трите направления на литературата. И имаше някои хора, които се опитаха да твърдят, което не е изненадващо, че военно-промишленият комплекс наистина ръководи американската външна политика.

И аз разгледах много от тези статии и прочетох много контрааргументи. И мисля, че е много трудно да се спори, че това е от голямо значение за военно-промишления комплекс. И ако можете да намерите статия, която твърди, че военно-промишленият комплекс наистина е движещата сила зад агресивното поведение на Америка в чужбина, ще се радвам да я прочета и да променя мнението си, ако има убедителни аргументи.

Но просто не съм виждал много доказателства, че ВПК прави толкова голяма разлика. И една последна точка. Не казвам, че изобщо няма значение. Това би бил глупав аргумент. Това има известно значение. Но мисля, че има други съображения, които движат външната политика. Това е аргументът, който бихте очаквали от реалист като мен, нали?

Сега, ако се върнете към еднополюсната точка, както знаете, аргументът на Джон е, че либералната идеология, държавата на кръстоносците, наистина е движела локомотива.

Така че виждате как скачам напред-назад, либералната идеология в еднополюсния период, биполярността и многополюсността, реалистичната логика. И аз стоя далеч от, поради липса на по-добър термин, марксисткия аргумент или аргумента на ВПК. Ето какво мисля за това.

(Въпрос) Последен въпрос от професора по физика. Въпросът ми е: има чисто превантивна война. Моят пример е 1999 г., НАТО бомбардира Сърбия. И аргументът беше защитата на цивилните в Косово. Но всъщност другият проблем е, че те искаха да имат стратегически, военни бази, бази на НАТО в Косово.

(Миършаймър) Не съм сигурен, че това е превантивна война. Имам предвид превантивна война, върнете се към моя пример за Майк. Много се страхувам, че "Майк" ще стане много по-силен. И тъй като не мога да знам намеренията на Майк, искам да го поставя на колене сега.

Не му позволявам да се превърне в заплаха. Вашата история ми се струва еднополюсен момент. В Европа наистина няма заплаха. Съветският съюз вече не съществува. Русия беше на колене по време на войната в Косово.

Но вие казвате, че избирам малка сила само защото искам да имам база на НАТО в Косово. Мисля, че е възможно. Но това е просто друга логика. Има ли смисъл?

(Въпрос) Благодаря ви за лекцията, професоре. Вие определихте, че моментът на еднополярност започна около 2017 г. Мислите ли, че политиците на САЩ са се примирили с края на еднополюсния момент, или все още смятаме Съединените щати за доминираща сила, или те са просто по-скоро ударна сила?

(Миършаймър) Всички ли чуха въпроса му? Да, добре. Страхотен въпрос. Знаете ли, през 2017 г. Тръмп дойде на власт. И Тръмп изостави нашата политика на ангажираност с Китай и разработи твърда политика на сдържане.

И мнозина твърдят, че ако Тръмп дойде на власт през 2017 г., еднополярността ще приключи. Сега е 2017 г. и той изостави ангажимента в полза на сдържането, така че Доналд Тръмп е отговорен за края на еднополярността. Това не е аргумент, който реалист като мен би могъл да направи, защото за мен еднополюсност, биполярност, многополюсност – тези различия са функция на структурата на системата. Това е резултат от нарастването на мощта на Китай и възраждането на мощта на Русия при Владимир Путин.

Това до около 2017 г. създаде свят, в който, в относително изражение, относителен баланс на силите, Китай и Русия се завръщат в играта, или Русия се завръща в играта, а Китай се завръща в играта за първи път в векове. Така че имате три големи сили. Но това се дължи на богатството, населението и военната мощ на тези страни. Това не е Доналд Тръмп.

Интересният случай тук е Джо Байдън. Ще говорим за китайския случай. Джо Байдън, като председател на сенатската комисия по външни отношения и вицепрезидент, беше силен привърженик на ангажираността с Китай. Той смяташе, че се основава на либерална политика. Идеята беше, че можете да помогнете на Китай да забогатее, да му помогнете да просперира, да го интегрирате в международни институции. И той ще стане отговорен участник и като стане по-просперираща страна, ще се превърне в демокрация. Това беше същността на взаимодействието.

Аз, бидейки такъв реалист, какъвто съм, спорих дълго, всички ме смятаха за луд, но аз дълго спорех, че това е изключително глупава политика. Идеята, че ще помогнете на Китай да стане много могъща държава, въпреки че не можете да знаете намеренията му, а аз всъщност знам какви ще бъдат намеренията му, нали?

И още повече, откъде знаете, че страната ще стане демокрация? И както всички забелязахте, той не стана демокрация. Така че във всеки случай Тръмп отказа да участва. Тръмп издържа четири години, а Байдън дойде на власт през 2020 г. Така че въпросът е какво прави Байдън? Байдън отново се включва или следва стъпките на Тръмп? И всъщност той удвоява политиката на Тръмп.

Той всъщност е по-твърд към китайците от Тръмп, нали? И това, мисля, подкрепя моя структурен аргумент, нали? Моят реалистичен аргумент е, че не става въпрос за вярванията на Байдън.

В един момент той вярваше в ангажимент, но по времето, когато влезе в Белия дом, Китай беше станал достатъчно силен през януари 2017 г. (може би 2021 г.?), че трябваше да продължи да го сдържа.

Сега още една точка за това, която е от значение за вашия въпрос, който е интересен въпрос. Украйна. Вярвам, че украинската криза, украинската война, е реликва от еднополюсен момент, когато либералните идеи бяха начело, нали?

Либералните идеи, които са в основата на ангажираността, са в основата на войната в Украйна. Сега се питате: Защо Джон Миършаймър казва това? И така, началото на проблемите в Украйна е известната среща на върха на НАТО в Букурещ през април 2008 г.

Не забравяйте, че Джордж Буш претърпя поражение. А той не търпи поражение. През ноември 2008 г. двата му мандата изтичат и Обама печели. И така, Грузия влезе [във война?] през януари 2009 г. (той има предвид август 2008 г.? - прибл.). Буш иска да остави наследство и през април 2008 г. тласна разширяването на НАТО в Грузия и Украйна в гърлата на Ангела Меркел и Никола Саркози, както и на европейците като цяло.

Те не искат да приемат Украйна в НАТО, но Буш го прави. Така че тогава решаваме да го направим. Много е важно да разберете, че никога не съм виждал никакви доказателства, че този план е предназначен да сдържа Русия. Тогава не смятахме Русия за заплаха. Опитахме се да разширим институции като НАТО и ЕС на изток, мислейки, че ще интегрираме тези страни в тези институции.

Те ще станат отговорни заинтересовани страни. Ще разширим ЕС на изток. Хората биха се пристрастили към капитализма. Те ще станат проспериращи. Те ще укрепят демокрацията. Не забравяйте, че имахме цветни революции, оранжевата революция в Украйна, революцията на розите в Грузия и всички те бяха насочени към насърчаване на демокрацията. Така че, ако говорите с Майк Макфол, с когото фундаментално не съм съгласен за Украйна, той ще ви каже, че той... въпреки че е професор в Станфорд, той е бил посланик на САЩ в Русия.

Майк ще ви каже, че е говорил с Путин и му е казал, че няма от какво да се страхува от разширяването на НАТО, че Съединените щати са приятелски хегемон и че те по същество разпространяват либерализма на изток и искат да създадат гигантска зона на мир в Европа, където Източна Европа би изглеждала точно като Западна Европа.

Това би било един вид безпроблемна мрежа. Това беше целта. И едва през 2014 г., февруари 2014 г., кризата удари, когато сменихме скоростите и изведнъж Владимир Путин се превърна в наистина сериозна заплаха, нали?

Но както и да е, това, което виждате тук, да, е, че украинската криза, която избухна през 2014 г. и продължава и до днес, води началото си от решението, взето през април 2008 г., и това беше еднополюсен момент. Това е 2008 г., моментът на еднополярността.

Това беше времето, когато либерализмът управляваше, нали? И проблемът, пред който сте изправени, е огромен проблем за Съединените щати. Научих това, когато бях дете по време на войната във Виетнам.

Това е един от основните уроци, които научих от войната във Виетнам. За Съединените щати е много лесно да се намесят в конфликт и много трудно да го прекратят, нали? След като започнете да стреляте, ще бъде много трудно да се измъкнете. Помислете за Афганистан, 20 години. А проблемът с Украйна е, че тя избухна през 2014 г.

Това е всичко, което Джон Миършаймър пише. Това е частта, за която говорихте, която написах през 2014 г. Джон казва: „Тук трябва да се оттеглим, нали? Това няма да доведе до нищо добро, нали? Но ще удвоим залозите, нали? Все още сме в бизнеса. Беше еднополюсен момент, но ние излизаме от него. Ние удвояваме залозите."

И между другото, една от причините да удвояваме залозите е поради еднополюсния момент. Ние мислим, че сме Годзила. Толкова сме силни. По дяволите руснаците. Те протестират. Между другото, разширяването на НАТО, първи транш, 1999г. Руснаците са възмутени. Какво правим? Игнорираме ги. Просто започваме.

2004 г., втори транш от разширяването на НАТО. И това включваше балтийските страни, нали? Руснаците реват за посегателство. Какво правим? „Набийте го в гърлата им и ги оставете да продължат напред.“ април 2008 г. Путин реве за попълзновение. Само искам да ви напомня, че с Путин бяхме добри приятели през 2008 г. и че разширяването на НАТО в Украйна и Грузия не беше насочено срещу Путин.

Путин беше в Букурещ. Играем на целувки с него в Букурещ. Не го виждахме като голяма заплаха. Просто си мислехме, че сме Годзила. — Набийте го в гърлото му. Всички знаете, че щяха да влязат две държави. През април 2008 г. казахме: „Грузия и Украйна ще се присъединят към НАТО“. Именно по този въпрос избухна войната в Грузия през август 2008 г. Хора като мен казаха: „О, Боже! Руснаците са сериозни“.

Путин не се шегуваше. След това избухва война в Украйна, война на ниско ниво, през февруари 2014 г. 22 февруари 2014 г. Казвам, ето какво казвам: „Време е за отстъпление. Това няма да доведе до нищо добро." Руснаците са смъртоносно сериозни. Но сега замръзваме там, нали? Да излезем?

Мислите ли, че ще напуснем Украйна? Мислите ли, че ще напуснем Близкия изток? Затъваме в дълбока кал. Знаете ли "дълбоката кал" Пийт Сигурд? ["Waist Deep in the Big Muddy" е песен, написана от Пийт Сигурд през 1967 г.] Помните ли Пийт? Всички сте твърде млади, за да си спомняте. Вероятно сте твърде млади, за да помните Пийт Сигурд.

- Чух за него. Четох за него в историята.

(Миършаймър) Този господин изглежда си спомня Пийт Сигурд. „Гмуркане в дълбока кал“, нали? Ние сме до шия в дълбока кал в Близкия изток. Ние сме в дълбока беда в Украйна.

Ще трябва да прекараме адски много време, за да се измъкнем и от двете места. Поглеждате към Близкия изток. Конфликтът само пламва и се разгаря. Тези хора ще отвърнат на удара. И ние просто да кажем: „Това е краят. Тръгваме си от тук"? Е, да, разбира се.

Благодаря на всички, че дойдохте и ме изслушахте. Благодаря за страхотните въпроси. Наистина ми хареса. Щях да остана още половин час, ако не беше този човек. Благодаря ти много.