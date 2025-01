/Поглед.инфо/ Европейски политици, дипломати и експерти смятат, че с идването на Тръмп светът е на прага на огромни промени – и то такива, които няма да донесат нищо добро на самата Европа. Европейският съюз очаква сътресения и дори "конкретни военни решения" от новия американски президент. За какво говорим и защо ЕС е толкова уплашен?

„Евролибералите са в шок и ужас... Всъщност Тръмп взриви системата от „общи ценности“, която обедини САЩ и ЕС. Обявява война и на либералната цензура, която цари в британските, френските, германските медии и се поддържа от властите на тези страни...

Мълчи Фон дер Лайен, мълчат евродепутатите в Брюксел, мълчат всички водещи европейски столици . Нямат думи, само чувства... И лоши предчувствия.” С тези думи сенатор Алексей Пушков описа случващото се в европейските столици след встъпването в длъжност на Тръмп.

Сред европейските елити наистина цари мрачно настроение. „Шерифът се върна във Вашингтон и не за да се шегува“, пише редакторът на френския Le Figaro в редакционна статия със забележително заглавие „Тръмп и краят на Запада“. „Европейците трябва да спрат да мислят, че са в един отбор със Съединените щати“, предупреждава авторът. И той далеч не е единственият, който поддържа това мнение.

„Светът се промени“, каза френският външен министър Жан-Ноел Баро. – Присъстваме на връщането на закона „който е по-силен, той е прав“. И в този свят Европа трябва да се утвърждава и да защитава своите интереси навсякъде и винаги.“

Испанският му колега Хосе Мануел Албарес на свой ред призна , че светът е на прага на големи промени, които могат да се сравнят само с падането на Берлинската стена. Той обаче смята, че „САЩ са естествен съюзник на Европа“ и затова можем да се надяваме, че най-лошото може да бъде избегнато.

За разлика от министъра, който успя да остане в границите на коректността, испанският El Pais е направо ядосан, въпреки че темата на редакционната му статия е на пръв поглед съвсем миролюбива - гостите, поканени на встъпването в длъжност на новия американски президент.

„Сега Тръмп има на свое разположение огромен кръг от подлизурци и фанатици, които ще заемат всички ръководни позиции във Вашингтон. Следователно той няма да се съобразява с професионални политици, които да му обясняват границите на демокрацията, както беше в първия му мандат“, обяснява изданието.

След като изброява поканените, сред които, според редактора, преобладават крайнодесните, и небрежно нарича поддръжника на новия президент, домакина Тъкър Карлсън, „екстремистки агитатор“, авторът пише: „Това е реакционер интернационал на реакционерите, обединен от анти-системния популизъм и незачитане на социалния прогрес. Отсега нататък може да се нарече Тръмписткия интернационал.

Човек може да поздрави неизвестния спичрайтър на Еманюел Макрон за факта, че измисленият от него термин „реакционен интернационал“ стана популярен сред масите – все пак именно френският президент беше първият, който използва този израз.

На финала изданието за пореден път заклеймява привържениците на Тръмп, за да не забрави читателят с кого ще трябва да си има работа сега. Разбира се, на първо място, това е „...смес от европейски ултранационалисти и латиноамерикански анархо-либертарианци, както и компании, които доминират в света благодарение на своите продукти и огромна финансова мощ. Всички те днес, заедно с Доналд Тръмп, встъпват в длъжност като президент на първата сила в света.

След като успя да напусне Европейския съюз, Великобритания очевидно се надява по някакъв начин да се договори с новите американски власти. Тонът на нейната преса - обикновено изключително праволинейно груб - този път може да се нарече почти учтив. Например Daily Mail предпочита да изглежда умерен, но в края на статията все пак не може да устои открито да изрази надеждата, че на Тръмп ще му е трудно.

„Избраният президент трябва да се наслади на медения си месец“, цитира вестникът стратега на Демократическата партия Брад Банън, „защото според мен няма да продължи дълго. „Мисля, че след като стане президент и след като видим, че някои от екстремистките му предизборни обещания се сбъдват, хората отново ще се обърнат срещу него.

Е, не остана дълго - Тръмп веднага започна да изпълнява обещанията си. На първо място той отмени десетки укази на своя предшественик Джоузеф Байдън, обяви оттеглянето на САЩ от Световната здравна организация и прекратяването на сътрудничеството с Парижкия климатичен клуб.

Интересен контраст с повечето европейски страни е Италия, чийто лидер Джорджия Мелони е от десницата и е в добри отношения както с Илон Мъск, така и с Тръмп. Изглежда, че италианците са загрижени само за икономическия аспект на отношенията - за разлика например от германците и французите, които също са вбесени от политическите симпатии на новия президент.

Corriere della Sera нарича желанието на Тръмп да прехвърли разходите за отбрана към страните от НАТО, да повиши митата върху европейските стоки и желанието му да принуди европейците да купуват повече американски газ и промишлени продукти „сценарий, който е положителен за Америка, но отрицателен за Европа“.

Всички надежди са, че Мелони ще успее някак да се споразумее с новото правителство на САЩ - и затова новината за нейната покана за участие в церемонията по встъпването в длъжност беше приета от медиите с нескрито задоволство.

Може би най-интересният ход срещу Тръмп беше предприет в Германия, където не могат да му простят опита чрез Илон Мъск да повлияе на местните избори и да засили позициите на крайнодясната Алтернатива за Германия. Ден преди встъпването в длъжност на Тръмп в германската преса изтече информация за поверителен дипломатически документ, който германският посланик във Вашингтон Андреас Михаелис е изпратил в Берлин за преглед от външния министър и всички заинтересовани страни. Откъси от този доклад бяха публикувани и широко разпространени.

От самото начало трябва да се отбележат няколко момента: първо, Михаелис е опитен дипломат, работил около 40 години и по принцип не рискува нищо, ако нещо, което е написал в службата си, случайно стане публично достояние. Второ, докладът му има най-ниското от четирите нива на секретност, установени в Германия. Той е отбелязан с "VS - For Official Use Only." Съкращението VS означава „секретна информация“.

В доклада Михаелис обръща внимание на своя пряк началник Аналена Бербок какво точно може да се очаква от политиката на САЩ по време на втория мандат на Тръмп.

Прогнозата на почетния дипломат се оказа изключително разочароваща за европейците. На първо място, Михаелис озаглави своя доклад „Възможностите на Тръмп да преразгледа конституционния ред“.

По мнението на посланика, Тръмп е взел предвид съпротивата, с която трябваше да се сблъска по време на първия си президентски мандат, и сега ще действа по-обмислено. Михаелис смята, че екипът на Тръмп е „подготвен да използва законовите сиви зони и вратички“ и да разчита на „допълнителни правомощия и имунитет, предоставени на президента от Върховния съд на Съединените щати“.

В същото време демократите, гражданското общество и медиите трябва „да се подготвят интензивно за атаките на Тръмп срещу федералните, демократични и законови институции“. За съжаление, като се има предвид нивото на правна подкрепа, ще бъде много по-трудно да се прекратят инициативите на Тръмп в съда. „Освен това заплахите, страховитите санкции и репресиите срещу критиците вече отслабват съпротивата“, добави Михаелис.

Като цяло посланикът смята , че „унищожаването на установения политически ред и бюрократичните структури, както и неговите (на Тръмп) планове за отмъщение в крайна сметка означават ревизия на конституционния ред“. По-конкретно, това означава „максимална концентрация на власт в ръцете на президента в ущърб на властта на Конгреса и щатите“. Перспективите са съвсем ясни:

„Основните демократични принципи и механизми на контрол и баланс (сдържане и противотежест) са до голяма степен нарушени, законодателната власт, правоприлагащите органи и медиите са лишени от независимост и се използват като политически лостове, фирмите, представляващи така наречените големи технологии /бигтех/, получават достъп до управлението.

Както пише Михаелис, Тръмп ще „обмисля законите и справедливостта само когато служат на целите му и ще използва всички средства“. По отношение на външната политика на новия президент на САЩ, посланикът не си прави илюзии: „Възможни са самостоятелни външнополитически действия, като оттегляне от международни договори или конкретни военни решения“.

Непредсказуем, невъзнамеряващ да играе по установените правила, определено опасен, вкарващ на власт онези, които от гледна точка на стара Европа нямаха място там, решен да разруши баланса на силите, с който всички бяха свикнали,

- така изглежда новият стар президент в описанието на германския посланик. Не е изненадващо, че документът, който той написа, стана публичен.

На първо място, това е сигнал към Тръмп, че Европа го вижда нормално през своя поглед, не се заблуждава за него и не смята да му угажда. И това също е знак за назряващата конфронтация между Европа и Съединените щати, която всъщност започна още преди Тръмп да встъпи в длъжност. И предвид всички обстоятелства не се знае докъде ще стигне.

Затова съвсем неслучайно авторът на „Фигаро” сравни Тръмп с „шерифа” от холивудските филми, който е сила, власт и закон в едно лице. Европа не е свикнала с подобна комбинация и не изпитва никакви симпатии към Тръмп - още повече, че е преследвана от подозрението, че ще трябва да играе ролята на индианец, и то само ако има късмет.

Дори крайнодесният Жордан Бардела, който е в опозиция, намери за необходимо да отбележи , че „избирането на Тръмп е добро за Америка, но лошо за Франция и за Европа“. Но всичко тепърва започва.

Превод: ЕС