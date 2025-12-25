/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на д-р Владимир Трифонов с Георги Марков картината става още по-ясна – и още по-тревожна.
Германия губи лидерството си, Франция се разпада отвътре, а консервативната вълна вече залива Европа.
От Берлин и Париж до Будапеща, Прага и Виена – старият либерален ред се срива, а новата политическа ос се оформя пред очите ни.
Какво се случва, когато локомотивът на Европа спре?
Защо Германия на Мерц се плъзга към политически колапс, а Виктор Орбан се превръща в централна фигура на континента?
В този разговор Георги Марков анализира:
-
възхода на Алтернатива за Германия;
-
драматичния упадък на управлението на Еманюел Макрон;
-
разширяването на консервативния фронт в Централна Европа;
-
защо Брюксел губи контрол над процесите;
-
и къде се намира България в тази пренареждаща се Европа.
Това не е прогноза – това е диагноза.
Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=W1NBf2SuUDM
#ГеоргиМарков
#ЕвропаВКриза
#Орбан
#Германия
#Франция
#КонсервативнаВълна
#ПогледИнфо