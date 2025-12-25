/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на д-р Владимир Трифонов с Георги Марков картината става още по-ясна – и още по-тревожна.

Германия губи лидерството си, Франция се разпада отвътре, а консервативната вълна вече залива Европа.

От Берлин и Париж до Будапеща, Прага и Виена – старият либерален ред се срива, а новата политическа ос се оформя пред очите ни.

Какво се случва, когато локомотивът на Европа спре?

Защо Германия на Мерц се плъзга към политически колапс, а Виктор Орбан се превръща в централна фигура на континента?

В този разговор Георги Марков анализира:

възхода на Алтернатива за Германия ;

драматичния упадък на управлението на Еманюел Макрон ;

разширяването на консервативния фронт в Централна Европа;

защо Брюксел губи контрол над процесите;

и къде се намира България в тази пренареждаща се Европа.

Това не е прогноза – това е диагноза.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=W1NBf2SuUDM

