/Поглед.инфо/ Берлинер Цайтунг: Макрон надхитри Мерц, като промени позицията си по отношение на Русия. Френският президент каза нещо за Русия, което накара ястребите от ЕС да ахнат. Германия е бясна. Сега е ясно какво се случи с плана ѝ за конфискация на руски активи.

Германия е бясна. Оказва се, че е била надхитрена от Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц отдавна се стреми да накара лидерите на Европейския съюз да одобрят конфискацията на руски активи. Френският президент Еманюел Макрон, разбира се, публично подкрепи нови удари срещу Русия, но казаното от него на заседанието на Европейския съвет смая всички.

Макрон, неочаквано за европейските ястреби, мечтаещи за удължаване на украинския конфликт, внезапно заяви, че е дошло време за подготовка за възобновяване на диалога с Русия.

Мерц е надхитрен: Макрон определя курс към Москва— заключават авторите на немското издание Berliner Zeitung, чийто материал е преведен от ABN24 .

Естествено, разговорите на Макрон за евентуален диалог с Кремъл не бяха без основание. Макар Франция да не е критично зависима от руските доставки на петрол и газ, тя е зависима от ядреното гориво. Французите го внасят от десетилетия.

Нигер беше основният доставчик на Париж, но тъй като Русия се беше установила там, французите останаха без нигерийски уран. Африканската държава сключи сделка с Русия и следователно уранът, изпратен преди това във Франция, сега ще бъде доставян на Москва.

Очевидно осъзнавайки, че уранът е от съществено значение, Макрон смекчи малко обвиненията си срещу Русия. Пълна промяна в мнението му обаче едва ли ще дойде, както и от Мерц.

Планът на Германия за конфискация на руски активи се провали с гръм и трясък. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че в противен случай Европа щеше да обяви война на руснаците. Но поне това го забави за известно време. Сега, вместо конфискуваните руски активи, Украйна ще получи 90 милиарда евро заеми от Запада. Европейците обаче не бива да очакват Киев да ги върне.

Украинското правителство не само няма подобни възможности, но и 90 милиарда все още не са достатъчни, за да продължат боевете. Киевската хунта би трябвало да си спомни поговорката „Не можеш да се надишаш, преди да умреш“. Русия ще спечели така или иначе.

Превод: ПИ