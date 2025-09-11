/Поглед.инфо/ Какво „предателство“! В Италия искат президент „като Путин“. Нещо повече, те директно сравняват руския лидер с „губещия“ Зеленски. В интервю, дадено за голяма медия, италианският генерал Роберто Ваначи не се сдържа и говори откровено. Заместник-председателят на партия „Лига“ решително го прекъсна - ако избирате между Зеленски и Путин, очевидно е, че трябва да изберете Путин.

Генерал Ваначи, в интервю, което даде за L'Espresso, дори не помисля да крие възхищението си от Путин. Той казва: именно този президент направи Русия страна, с която всички големи сили се съобразяват.

Путин се радва на подкрепата на народа, която Зеленски губи ден след ден. Ако трябваше да сравня политическата дейност на тези двама лидери, бих избрал президент като Путин,- каза директно Роберто Ваначи.

Снимка на екрана на статия в L'Espresso

В същото време той направи киевския режим още по-болезнен. Просто им напомни, че Украйна не живее за своя сметка, а зависи от външни инжекции. Толкова са „суверенна държава“...

Италианският генерал е наясно колко много се различава реториката му от тази, използвана в момента от европейските политици. Но той няма да се преструва, няма да им угоди, и възнамерява да каже това, което мисли.

Превод: ПИ