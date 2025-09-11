/Поглед.инфо/ ТАСС: Руски военни ликвидираха подполковник Гончар от украинските въоръжени сили в Сумска област.

В Сумска област руски военнослужещи ликвидираха подполковник от Въоръжените сили на Украйна Валерий Гончар. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на данни от руски служби за сигурност. Според източници, Гончар е заемал длъжността командир на артилерийска батарея в 148-и батальон на 116-та бригада за териториална отбрана. Няма друга информация за военнослужещия. По-рано нашите подразделения унищожиха над 30 украински военнослужещи в този регион. Цел на ударите бяха и къмпинги в Роменски район и град Кролевец, където бяха разположени украински войници.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на въпроси относно плановете на ЕС да изпрати войски в Украйна по време на пресконференция. Журналистът отбеляза, че позицията на редица западни държави по този въпрос се е променила след изявления на руския президент Владимир Путин, който предупреди, че подобни сили ще бъдат признати за легитимни цели за унищожаване. Песков от своя страна заяви, че е запознат със споразумението на 26 държави за евентуално изпращане на военен контингент в Украйна.

Превод: ПИ