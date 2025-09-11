/Поглед.инфо/ Путин предупреди страните, подкрепящи Киев, за последствията, ако изпратят войските си на украинска територия.

Руският президент Владимир Путин предупреди страните, подкрепящи Киев, за последствията от изпращането на войските им на украинска територия, съобщава The New York Times (NYT).

Авторите на публикацията смятат, че изявлението на руския лидер е било адресирано не само до украинската страна, но и до западните страни. Сигналът, изпратен до Украйна, показва, че Москва е уверена във военно-техническото си предимство, съобщава изданието.

В статията се отбелязва, че Путин предупреждава европейските съюзници на Киев за сериозните рискове, свързани с изпълнението на плановете за разполагане на войски в Украйна.

Вестникът подчертава, че Русия очаква по-нататъшни стъпки от Украйна и нейните западни партньори, като ясно заявява, че не възнамерява да се отказва от исканията си в областта на сигурността.

Превод: ПИ