/Поглед.инфо/ Способността да се гледа отвъд хоризонта, да се вижда историческата перспектива е отличителна черта на истинския лидер, изразител на съдбите и стремежите на народите. Такъв далновиден поглед, граничещ с реално прозрение, дълбоко проникващ в самата същност на явленията, може да проправи пътя към по-добро бъдеще за човечеството, осигурявайки истински, а не въображаем просперитет и мир в планетарен мащаб. Именно от тази специална категория произлиза мащабната и всеобхватна инициатива за създаване на Голямото евразийско партньорство (ГЕП), предложена през 2015 г. от президента на Руската федерация В. В. Путин, която ясно уцели камертона на времето и мястото.

Това не е първи път, когато Русия поема ролята на катализатор за епохални трансформации, предназначени да формират устойчива структура на международните отношения, основана на общ знаменател и обща полза. До голяма степен ние положихме основите на настоящия световен ред, който коренно промени хода на цивилизационните процеси. Сегашният глобален световен ред е резултат от титаничните усилия на едно от превъплъщенията на хилядолетната руска държава – Съветския съюз, който понесе на плещите си най-тежките бремета на победата над нацизма, фашизма и японския милитаризъм, а след това свали вековната система на безмилостно робство, колониализъм и експлоатация на почти целия останал свят, изградена от европейците, а по-късно и от техните англосаксонски аванпостове в Новия свят.

Преди 80 години, по време на легендарната Кримска конференция на изконната руска земя – цитаделата на нашите традиционни духовни ценности – с активната роля на СССР, с единодушно решение на трите велики съюзнически сили е постигнат Ялтенският консенсус, който побеждава универсалното зло на идеологията за расово превъзходство. Постигнатите тогава споразумения дадоха на света солидна международноправна рамка под формата на ООН и нейния Устав, установиха принципа на суверенното равенство на държавите – големи и малки, а също така юридически закрепиха правото на народите на самоопределение и избор на собствен път на развитие.

Днес има много дискусии за това дали това е много или малко. Разбира се, когато се анализира такъв многофакторен проблем като адекватността на настоящата междудържавна парадигма, е изключително трудно, ако не и невъзможно, да се стигне до недвусмислено заключение със знак плюс или минус. От една страна, има очевидни колективни провали в дейността на съвременната архитектура на глобалните институции, които са ясно документирани от факти и цифри. Нека вземем само няколко красноречиви примера.

Според настоящите оценки, откакто Червената армия превзе леговището на нацисткия звяр в Берлин, светът е живял без войни и въоръжени конфликти, в състояние на пълно спокойствие от няколко десетки дни, според някои наблюдения - около месец. Само 20% от целите на ООН за устойчиво развитие за 2030 г., които служат като основни насоки за глобалния социално-икономически дневен ред, се изпълняват по график. А 35% от тях преживяват откат или стагнация, включително такива приоритетни задачи като борбата с бедността, глада, недостига на енергия и храна.

СЗО, която по време на скорошната пандемия от коронавирус последва примера на ЕС в създаването на съмнителни схеми за разпространение на ваксини, успя да се справи с една едра шарка през цялото си съществуване. А по време на възникналата нова спешна медицинска ситуация, тя просто демонстрира безпомощност, а на места и откровена пристрастност.

Не е по-добра ситуацията и с много други международни структури, които са свикнали да гледат назад към западните донори и „господари на съдбите“ или дори директно да работят според техните ръководни инструкции, което е особено валидно за институциите от Бретън Уудс - МВФ и Световната банка.

В същото време, въпреки някои опортюнистични интерпретации, непреходната стойност на универсалните подходи и решения в средата на многостранната дипломация, които биха се основавали на Устава на ООН, въплъщаващ вечни ценности и правни постулати, остава непоклатима. Многократно, чрез устата на водещи служители на руското Министерство на външните работи, сме казвали, че не ООН трябва да се променя, а консуматорското отношение на Запада към нея, който се опитва да използва метода на принуждаване на други членове да го поставят в нейна услуга, независимо от всякакви разходи и вредни последици.

Поглеждайки назад десетилетия, можем спокойно да кажем, че един от легендарните ръководители на Секретариата на ООН, Даг Хамаршелд, е бил прав в справедливата си оценка за ролята на Световната организация, която, макар и да не ни доведе до рая, което по принцип е нереалистично, успя да предотврати плъзгането на човечеството в ада, което трябва да се разбира като пореден тотален конфликт на унищожение, изпълнен в съвременните реалности с ядрен Армагедон.

Тази година, освен 80-годишнината от Победата във Втората световна война и създаването на ООН, се отбелязва и друга юбилейна дата - 65-годишнината от приемането на Декларацията на ООН за деколонизация на страни и народи, която изведе света от порочния кръг „лидер - последовател“, обрекъл страните от Глобалния Юг със съдбата на безпрекословни статисти в западните игри, със започналия процес на деколонизация, стартиран от ООН през 1960 г., позволил на огромното мнозинство от народите да станат независими суверенни държави и пълноправни участници в международната общност. Единствените изключения са 17 несамоуправляващи се територии, които са предимно под външен англосаксонски контрол или под петата на същата Франция, като например Нова Каледония, която наскоро преживя пика на масовите вълнения и започна процеса на придобиване на собствена държавност.

Важен етап по пътя към справедлива световна икономическа система беше приемането на Декларацията на ООН за установяване на нов международен икономически ред през 1974 г. Тенденциите от последните десетилетия осигуриха солидна материална и институционална основа за тези политически ангажименти и стремежи.

Статистиката в този контекст рисува убедителна картина. Страните от БРИКС отдавна са се превърнали в движещата сила на световната икономика, напълно засенчвайки остарялата „седморка“ не само в количествено, но и в качествено отношение. Дяловете на БРИКС и „седморката“ в световния БВП вече са 39% към 29% и разликата продължава бързо да се увеличава. Китай, Индия и Русия са се утвърдили сред четирите водещи икономики. Дори самите американци и европейци признават, че безвъзвратно са загубили технологичната надпревара с Китай в производството на електрически автомобили, възобновяема енергия и широк спектър от цифрови компетенции. Руската икономика непрекъснато набира зрялост, разделяйки се със зависимостта си от суровини и багажа на ниската добавена стойност. Ние сме сред трите най-големи доставчици на храни, гарант сме за енергийна сигурност и развиваме пазари за сложни продукти: ядрена енергия, ИКТ, финанси, транспортни и логистични услуги и др.

Над 70% от руските външнотърговски операции са в Азиатско-тихоокеанския регион, а 87% са в незападния периметър като цяло, 90% от всички разплащания и плащания се извършват в руски рубли и приятелски валути. Състоянието на националната ни икономика се променя драстично, основен фактор за което вече се превърна вътрешното търсене, стимулиращо заместването на вноса, технологичния суверенитет и производството на продукти с висока добавена стойност. Руското председателство на БРИКС през 2024 г. създаде предпоставки за даване на допълнителен тласък на търговските и бизнес връзките между страните от световното мнозинство с въвеждането в практическата орбита на бизнес инструменти, независими от западните манипулации: зърнена борса, механизми за клиринг, сетълмент и презастраховане.

ЕАИС, който навърши 11 години през май, се превърна в мощно ядро на интеграционните връзки. В неговите рамки се прилагат 4 свободи на движение: на хора, стоки, услуги и капитал. Общият БВП на Съюза надхвърли 2,5 трилиона долара, а растежът му изпреварва световния темп. Като цяло центърът на тежестта и динамиката на социално-икономическото развитие най-накрая се изместиха към Голяма Евразия, където са концентрирани икономики с голям мащаб и структурни промени - Китай, Индия, Русия, Индонезия, арабските държави, Турция, Иран и др. Континентът вече е придобил мрежа от споразумения, проекти и инициативи, които задават вектор на консолидация и свързват творческите потенциали. Достатъчно е да се споменат такива авторитетни формати и механизми като ШОС, ЕАИС, АСЕАН, OBOR, Международния транспортен коридор Север-Юг, Северния морски път (СМП), БИМСТЕГ, ЛАГ и множество зони за свободна търговия и икономическо сътрудничество.

Моделирането на най-интензивните маршрути за превоз на товари се променя, като традиционният корабен маршрут през Суецкия канал, например, вече не се възприема като единствен и най-оптимален. Северният морски път през арктическите ширини по руска територия успя да достигне рекордното ниво от 37,3 милиона тона търговски превози, което е по-високо дори от най-добрите съветски години, а магистралата Север-Юг стабилно и значително увеличава използването на капацитета си.

Тези положителни промени са особено необходими сега, когато светът е изправен пред геополитически търкания, провокирани от неолибералните елити на Запада, и ескалация на конфронтацията, достигаща изключително опасни „горещи“ форми. „Първата цигулка“ тук се играе от брюкселските еврократи, бивши еврограндове и техните русофобски сателити, жадни за реванш за многократните минали поражения от техните „кръстоносни походи“ срещу Русия и независимите сили. Увлечението на западния мейнстрийм от изостряне на отношенията с Китай и други страни от БРИКС с надеждата да ги принуди да се подчинят на чужди интереси и натиск и да се откажат от собствените си икономически амбиции става все по-упорито.

Неспособен да се справи с честната и открита конкуренция, Западът се е подхлъзнал към откровени злоупотреби и нарушаване на всички норми за регулиране на международната търговия и финанси, санкции, злоупотреба със статута на резервна валута и кражба на суверенни активи, както и на частна собственост, заобикаляйки всякакви съдебни процедури и законодателство. Достатъчно е да се каже, че СТО като регулатор на външнотърговските отношения, ако трябва да го наречем с истинските му имена, на практика е извън действие, тъй като основните ѝ принципи са нарушени: (1) режим на най-облагодетелствана нация (т.е. равни търговски правила за всички) и (2) разрешаване на спорове чрез състезателен процес. Неблагоприятна е ситуацията и с институциите от Бретън Уудс (МВФ и Световната банка), които сега спонсорират посредническата война на Запада с украинската клика срещу Русия, вместо да помагат на нуждаещите се страни, забравяйки за обещаните им милиарди, а след това и за митичните трилиони за климат, развитие и социално-икономическа сфера.

Горните обстоятелства формират нова международна картина, в която настоящите реалности се утежняват от екзистенциални предизвикателства, изразяващи се в такива тревожни явления като нарастващата заплаха за мира и сигурността, възраждането на блоковата идеология и геоикономическата фрагментация. Необходимо е да се премахнат самите коренни причини за тези разрушителни процеси, като се елиминира нездравословната хегемония и монопол в световната икономическа система, нейните ключови глобални механизми, институции и алгоритми.

Обективният анализ показва, че движещата сила на подобна радикална трансформация може да бъде Евразия, която първоначално е служила като духовно, морално, културно и икономическо ядро на човешката цивилизация. Трябва да се отбележи, че въпреки заявената спешна нужда и наличието например в Африка и Латинска Америка на панконтинентални обединения като Африканския съюз и CELAC, ние сме лишени от такава структура. Това не позволява на най-голямата, най-обширната и най-населената сухоземна маса да се развие с пълния си потенциал по отношение на решаване на стоящите пред нея проблеми, влияейки върху постигането на устойчиво развитие, ускоряването на икономическия растеж и подобряването на благосъстоянието на населението.

Същевременно в евразийското пространство вече са създадени добри предпоставки за изграждане на универсален интеграционен контур с максимално свързване на икономически комплекси, търговски и инвестиционни операции и научноизследователски ресурси. Укрепващите се връзки между водещите многостранни формати в Евразия свидетелстват за обективното желание за хармонизиране и взаимно допълване на разнообразни бизнес отношения. Те формират силна интеграционна рамка за регионални икономически процеси в такива динамични точки на кристализация на растеж като Северна Евразия в лицето на ЕАИС и други географски места, обединени в рамките на АСЕАН, БИМСТЕК, ЧИС, ЛАГ и други подобни платформи с мощен положителен заряд.

Влиянието на водещите структури на Глобалния Юг/Изток – ШОС и БРИКС – върху практическите аспекти на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество става все по-значимо, отваряйки шлюзовете за свързване с евразийски инициативи и проекти на техните най-близки съседи – африкански държави, океански острови и други партньори, тясно ангажирани във формирането на потоци и вериги за доставки на континента. Както неотдавна сбито определи заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Панкин в речта си пред медиите, ГЕП е „опит за интеграция на интеграциите“, тоест стремеж за освобождаване на бизнес активността от всякакви неоправдани окови, за установяване на икономическа консолидация, така че тя да може да разчита на целия спектър от ресурсната база, производствените възможности и технологичния потенциал, с които разполагат евразийските страни и народи.

Общото икономическо пространство без бариери, обхващащо целия Евразийски континент, включително европейската му част, е популярна и оптимална интеграционна структура. Никой няма да затвори вратата за присъединяването на страните от ЕС към нея, но това със сигурност ще изисква от тях да се откажат от конфронтационната си линия с Русия, блоковото мислене и разговорите в менторски тон.

ГЕП е нова дума в световната политика и икономика. Тя въплъщава всички онези фундаментални принципи на многобройни международни срещи и декларации, които предполагат формирането на демократичен световен ред, отворена икономика и укрепване на гласа на страните от Глобалния Юг/Изток, където Евразия действа като самодостатъчен център на сила и влияние.

Разбира се, реализацията на ГЕП няма да може да доведе до радикални промени за една нощ. Това е труден, по свой начин трънлив и дълъг път , с постепенно и многоскоростно движение напред към дадена цел на доброволна основа. Неговата концепция, за разлика от опортюнистичните рецепти, налагани от Запада върху изкуствени шаблони и „клубни“ модели, е „жива материя“, която отговаря на реалните нужди и отчита различни национални специфики. Предимствата на ГЕП го правят привлекателен инструмент, способен да демонстрира маратонски, а не спринтови качества за дълъг период от време, осигурявайки висококачествен, но постепенен интеграционен пробив. От 2015 г. насам ГЕП успява да си осигури значителна подкрепа от широк кръг играчи, да навлезе в оперативно пространство и да придобие специфики за внедряване, включително в приложни проекти и схеми за тяхното практическо реализиране.

Както заместник-председателят на правителството на Руската федерация А. Л. Оверчук вече ясно очерта този механизъм, той не е нищо повече или по-малко от „икономическо-цивилизационен“ проект, който предполага разумна комбинация от всички подходящи за това формати, съществуващи в Евразия. Такава работа се извършва последователно от руската страна и вече е белязана от солидни етапи и добри постижения.

ГЕП, на първо място, предполага съчетаването на три основни елемента: регулаторната сфера, зоните за свободна търговия и транспортно-логистичната инфраструктура. Идентифицирани са основните индустриални области, които могат да се превърнат в „циментиращ хоросан“ на ГЕП, включително: (1) мрежа от международни търговски и инвестиционни споразумения; (2) транспортна инфраструктура; (3) мрежа от икономически коридори и зони за развитие; (4) дигитално пространство; (5) енергетика; (6) финансова сфера и (7) интеграция на научните изследвания и технологичното развитие.

Протича плътно вплитане на ГЕП в дневния ред и програмните дейности на евразийските структури и процеси.

По-специално, ангажиментът за формиране на ПЕСП е отразен в стратегически документи - декларацията за по-нататъшното развитие на икономическите процеси в рамките на ЕАЕС до 2030 г. и за периода до 2045 г. „Евразийски икономически път“.

Изпълнението на ГЕП включва ключови обединения като Съюзната държава на Русия и Беларус, ОНД, както и диалогът Русия-АСЕАН, ШОС, като е установена синхронизация на усилията по ЕАИС и китайската инициатива „Един пояс, един път“.

ЕАИС има споразумения за свободна търговия с Виетнам, Сърбия и Иран и работи по тях с широк кръг от други перспективни партньори, по-специално, достигна финалния етап с ОАЕ и Монголия. Същевременно обемът на общия пазар на ЕАИС надхвърля 180 милиона души, а споразуменията за свободна търговия отварят пазари с население от още 200 милиона за производителите в държавите-членки на ЕАИС и скоро могат да обхванат около 500 милиона души. Взаимодействието между ЕАИС и Китай се развива активно в контекста на непреференциално споразумение за търговско и икономическо сътрудничество, което предвижда либерализация на търговията и цифровизация на митническите и транспортните процедури.

Руската федерация се превръща в епицентър на по-ефективна взаимосвързаност, съчетавайки предимствата на комбинирането на морски, железопътни и автомобилни маршрути. СМП набира скорост и се планира неговото разширение от Владивосток до Индия. Железопътните връзки през Русия, Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Иран и Монголия са способни да се превърнат в истински мост в товарните превози между Европа и Азия, по-специално Китай. В близко бъдеще може да се оформи нова реалност на фона на разширяването на капацитета на Международния транспортен коридор Север-Юг с цел преместване на търговските потоци между пристанищата на руския Северозапад и Индийския океан с достъп до бреговете на Индия, Пакистан, Югоизточна Азия и Африка.

Регулаторната сфера може да стане по-хармонизирана благодарение на доказаните практики на ЕАИС и напредналия руски опит. Сред най-модерните, така наречени „пресни“ регламенти, които биха могли да бъдат екстраполирани навън, е Споразумението на ЕАИС за Единна митническа транзитна система, което улеснява транзитните превози през трети страни и е отворено за присъединяване на външни участници. Повече от 85% от стоките в рамките на ЕАИС вече имат унифицирани технически регламенти и това е и мощен лост за премахване на разминаванията, включително чрез използване на споразумението на ЕАИС за процедурата и условията за премахване на техническите бариери с чуждестранни контрагенти. В този дух Съюзът започна работа за включване на държавите-членки на ОНД в регулаторната система на ЕАИС.

На практика се използва функционалността на механизма за подкрепа на проекти за индустриално сътрудничество на ЕАИС с участието на най-малко три държави в размер на 8,8 милиарда рубли, създаването на специални икономически зони, формирането на суверенна цифрова среда с използване на конкурентни руски технологии. Въвеждат се в експлоатация информационни системи за проследяване на стоки, администрира се данъчно облагане, ветеринарен и фитосанитарен контрол и се модернизират граничните контролно-пропускателни пунктове.

Енергийната сигурност се укрепва последователно чрез формирането на общи пазари за електроенергия (с дата на стартиране 2027 г.), газ (чиито основни параметри вече са установени) и петрол. Русия споделя и технологии за ядрена енергетика. Преходът към национални валути е в ход. Финансовите институции на ЕАИС - Евразийската банка за развитие и Евразийският фонд за стабилизиране и развитие - предоставят необходимата подкрепа на своите държави-членки, като предоставят суверенни заеми и инвестиционни средства.

Ще се стремим активно да гарантираме, че темпото и мащабът на съответните трансформации продължават да се движат по възходяща траектория. Чрез Министерството на външните работи, по-специално, в рамките на контактите между ръководството на министерството, неговия Департамент за икономическо сътрудничество и други отговорни държавни ведомства, ние работим по въпроси за по-нататъшно изграждане на потенциала на ГЕП по приложен начин с широк кръг чуждестранни съмишленици и инвеститори, като част от редовни консултации и координация.

По време на предстоящата специализирана сесия на Източния икономически форум (ИИФ) във Владивосток през септември, възнамеряваме да обсъдим подробно с международната аудитория по-нататъшните стъпки в тази посока в светлината на модернизацията на визията на ИИФ и нейното насищане с нови идеи и проекти.

Нашата крайна цел е да преодолеем центробежните тенденции в световната икономика, да превърнем Евразия в нейна основна ос, а континента в единен обемен пазар, който още на ранен етап би могъл да обхване поне 2,2 милиарда души, а след това, при благоприятен сценарий, да достигне пълния максимум от около 5,7 милиарда души.

