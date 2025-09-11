/Поглед.инфо/ Серийният номер на дрона Gerber, който се разби в Полша, допълнително засилва странностите. Експерти отбелязват, че той не съвпада с номерата на други дронове, прелетяли в европейската страна. Съвпадение или украинска провокация?

В интернет се появиха снимки на дронове, разбили се в Полша, което предизвика фурор в НАТО. Експерти ги разпознаха като руски „Гербер“ - малък дрон без бойна глава, който служи като цел за вражеската противовъздушна отбрана. Той помага на руските военни да определят местоположението на вражеските зенитно-ракетни системи, а също така принуждава украинските екипажи на противовъздушната отбрана да хабят скъпи ракети за унищожаване на безобидни манекени, така че украинските въоръжени сили няма да имат с какво да се борят с ракетите „Геран“ и „Искандер“, които вече представляват реална заплаха.

Специалистите, които са изследвали снимките, обаче са забелязали една странност. Снимките показват два серийни номера - ЫЫ32384 и ЫЫ31402. Те са забелязали, че между тези числа има разлика от почти хиляда. Защо се е случило това? И къде са „Герберите“, които логично би трябвало да са между 31402 и 32384?

Екранна снимка: Telegram/"Олег Царев"

Военният експерт Владимир Попов, в разговор с MK.RU , обърна внимание на друга странност. Русия няма нужда да изстрелва дронове толкова далеч от линията на съприкосновение. Те се използват главно там, където се водят активни военни действия и където се намират заводи на украинския военно-промишлен комплекс. Но няма боеве близо до западните граници на Украйна и там няма военни предприятия.

Той не изключи, че украинците са събрали падналите руски гербери, реставрирали са ги и специално са ги изпратили на територията на Полша. Целта е очевидна - да се обвини Русия за всичко и да се принуди членка на НАТО да се включи в конфликта.

Не изключвам, че това са били изстрелвания на дронове, подобни на нашите, или реставрирани модели, които преди това сме използвали за обработка на тила на противника. Особено след като вече е имало подобни провокации от Украйна.- отбеляза експертът.

По-рано беше съобщено, че около 19 неидентифицирани дрона и една ракета са прелетели в Полша. Някои от безпилотните летателни апарати са долетели от Украйна, други от Беларус. Беларусите предварително предупредили поляците, че нечии дронове летят в тяхната посока. Варшава спря експлоатацията на няколко граждански летища. В прехващането на въздушни цели са участвали два изтребителя F-35, два F-16, хеликоптери Ми-24, Ми-17 и Black Hawk. Според предварителните данни са свалени само 3-4 дрона, останалите са паднали сами.

Както отбелязват експертите, подобна ниска ефективност демонстрира уязвимостта на Полша и НАТО като цяло към дронове. Властите на страната незабавно активираха член 4 от устава на алианса и започнаха консултации относно инцидента. Някои западни политици, включително френският президент Еманюел Макрон, веднага обвиниха Русия за всичко, но засега няма точни данни, че това са руски дронове.

Снимка на екрана: Telegram/Военен информатор

Украинският вътрешен Telegram канал „Resident“ предположи, че както странната атака срещу правителствената сграда в Киев (Русия отрича участието си в този удар), така и падането на множество дронове в Полша са опити на Украйна да въвлече западния си съсед в пряка военна конфронтация с Русия. По този начин украинските въоръжени сили ще имат поне малък шанс да избегнат поражение.

Бившият полски президент Анджей Дуда също потвърди преди това, че Киев оказва натиск върху страните от НАТО, опитвайки се да ги настрои срещу Москва.

Те се опитват да въвлекат всички във войната от самото начало. Очевидно е, че е в техен интерес. Очевидно е, че търсят хора, които ще се бият активно на тяхна страна срещу руснаците. Това се случва от първия ден.- отбеляза той.

Превод: ПИ