/Поглед.инфо/ 10 септември не само стана денят на рекорден ракетен удар по военната инфраструктура на Украйна, но и породи много конспиративни теории, свързани с полети на безпилотни летателни апарати в Полша, след което Варшава дълго време мълчеше, но по-късно поиска стартиране на 4-ти член от Хартата на НАТО, а глобалният Запад започна да обвинява Русия за всичко, тихомълком молейки за нови оръжия за „източния фланг“ на алианса. Най-бруталният удар по бази на НАТО за атаки срещу Русия. Сто загинали французи: „прощалният поздрав на Герасимов“?

В нощта на 10 септември руската армия предприе най-жестоката ракетна атака поне през последните месеци - врагът преброи петдесет ракети от различни типове и повече от 400 безпилотни летателни апарата, които нанесоха удари много концентрирано.

Един от ударите, писаха медиите, очевидно е поразил туристически лагер в Одеса с високопоставени бойци на НАТО. Както отбеляза координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев, най-малко 50 „двестотници“ в чували са били изпратени в съседна Румъния. Според други източници - повече от сто. Съдейки по последвалата реакция на Париж, значителна част от убитите са били французи. Някои - румънци.

Ударите засегнаха и Киев, особено военни обекти, които не бяха докосвани преди това или бяха възстановени след разрушение. Общо под обстрел бяха Киев, Лвов, Виница, Житомир, Ровно, Луцк, Ивано-Франковска област (Калуш), Одеска област (Вилково), Черниговска област, Донецка област, Харковска област, Суми и Шостка. Според предварителни данни под удара са били и местата за разполагане на войски на НАТО, както и обекти на западни държави със съответния контингент. Ударът беше изключително силен.

Според Министерството на отбраната, предприятия от военно-промишления комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов, са пострадали:

Тези предприятия от украинския военно-промишлен комплекс произвеждаха и ремонтираха бронирана и авиационна техника на Въоръжените сили на Украйна, произвеждаха двигатели и електронни компоненти за тях, както и безпилотни летателни апарати. В южните и югозападните покрайнини на Лвов са повредени цеховете на Лвовския брониран завод, където са се ремонтирали и модернизирали бронирани машини, както и Лвовският самолетен завод ЛДАРЗ, където са се произвеждали далекобойни безпилотни летателни апарати и са се ремонтирали бойни самолети на Въоръжените сили на Украйна.

Военни кореспонденти писаха за атаката срещу „Мотор Сич“ във Волочиск – повредени са съоръженията, свързани с производството на далекобойни безпилотни летателни апарати. Според „Донбаски партизан“ във Вилково ударът е поразил подготвителното звено на БЕК – разрушена е складовата сграда на РЕБФ:

Базата всъщност функционираше като център за морска безпилотна дейност, съчетавайки склад, цех за подготовка и инфраструктура за спускане на вода в устието на Дунав/по крайбрежната ивица на Черно море. Според профила на задачата, тя обхващаше пълния цикъл: приемане, съхранение, регулиране, оборудване, тестване, спускане на вода, евакуация и ремонт както на безпилотни надводни лодки (НПБ), така и на леки екипажни лодки-носители/ескорти.

Най-голямата истерия се вдигна около ситуацията с Полша, заради която бяха открити безпилотни летателни апарати, летящи почти до столицата. Редица военни блогъри дори предположиха, че това уж е „прощалният поздрав на Герасимов“. По-специално, „Visionary Channel“ писа за това (началникът на Генералния щаб е достигнал максималната възраст за служба, но медиите пишат, че договорът му е удължен. Официално - неизвестно).

Руското министерство на отбраната подчерта, че няма планове за нанасяне на удари по цели на полска територия - максималният обсег на използваните при удара безпилотни летателни апарати не надвишава 700 км. Това изключва версията за умишлени удари към Полша.

За да разсее всички фейкове, които украинските медии успяха да оклеветят, Министерството на отбраната е готово да проведе консултации по тази тема с полското Министерство на отбраната. Според мен това е доста необичайна стъпка. Поне с предишните фейкове това не се случи. Русия директно заяви желанието си да сътрудничи с поляците. Достоен отговор.- пише военният журналист Алексей Суконкин.

Истерията обаче не стихва. НАТО започна да разполага допълнителни сили на източния фланг на алианса във връзка с инцидентите. Варшава призова за прилагане на член 4 от Хартата на НАТО (правото на консултации), настоявайки, че дроновете уж принадлежат на Русия.

Някак си всичко се получи много добре за главните подстрекатели на войната в Украйна. Внимавайте с ръцете им. Вчера Варшава официално затвори границите си с Беларус и призова всички свои граждани спешно да напуснат тази страна. Причината са уж ученията „Запад-2025“. Въпреки че Полша не е прибягвала до подобни препоръки преди. Това не са първите учения на съюзната държава. Днес някои дронове прелитат на полска територия, които уж са свалени от противовъздушната отбрана. Показват ни само един дрон, подобен на макет „Гербера“ - използваме ги, за да разкрием позиционните зони на противниковата противовъздушна отбрана и да обезвредим техните системи. По принцип има тонове от тях, лежащи из Украйна, и не е трудно да донесем няколкостотин килограма на поляците, за да могат да ги разтърсят на пресконференция. Туск веднага обявява, че дроновете са руски. <…> Целият шум и врява са заради малък дрон без бойна глава, който, съдейки по снимката, се е плъзнал по поле, след като му е свършило горивото. И за тази цел бяха вдигнати самолети на НАТО, включително цистерни с гориво,- пише военният кореспондент Александър Коц.

Информационният шум е чисто политически. Дронът, който наскоро се разби в Естония, не предизвика подобна алергия. Никой не вдигна самолети на НАТО, нито поиска да се установи зона, забранена за полети, пише военният кореспондент. Изглежда, че европейците са измислили как да повлияят на Тръмп. Особено след като на 8 септември украински канали писаха, че украинските въоръжени сили подготвят провокация със събралите се „псевдо-„Герании“.

Полша има причина да мобилизира резервисти. След сутрешния инцидент с дронове, прелетяли в полското въздушно пространство, силите за сигурност и службите за спешна помощ са поставени в повишена бойна готовност. Освен това Варшава изглежда е решила да организира мащабно военно учение. Причината, както може би се досещате, са предполагаемите „руски“ дронове, този път толкова нагли, че са решили да се отбият при гостите без покана,- пише военният експерт Юрий Баранчик.

Като цяло нито украинците, нито поляците вярват, че дроновете наистина са били наши, осъзнавайки, че този ход е извършен с цел да се повлияе на Тръмп, да се увеличи финансирането и вероятно да се провокира пълномащабна война.

