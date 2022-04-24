/Поглед.инфо/ По предварителни данни на президентските избори във Франция настоящият държавен глава Еманюел Макрон спечели 57,6% от гласовете, съобщава френският телевизионен канал BFMTV.

Марин Льо Пен, лидерът на крайнодясната партия National Rally, набира 42,4%, съобщава РИА Новости .

Избирателните секции на втория тур на президентските избори във Франция затвориха в 20.00 ч. местно време (21.00 ч. московско време), започна преброяването на гласовете.

Избирателните секции отвориха врати в 08:00 местно време (9:00 московско време) в неделя във Франция, където се проведе вторият и решаващ тур на президентските избори. За правото да оглавява държавата през следващите пет години се бореше сегашният президент Еманюел Макрон и лидерът на крайнодясната партия National Rally Марин Льо Пен.



Избирателната активност на втория тур на президентските избори във Франция до 17.00 ч. местно време (18.00 ч. московско време) е 63,23%, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на републиката.

Припомняме, че първият тур на президентските избори във Франция се проведе на 10 април. Според френското вътрешно министерство сегашният президент Еманюел Макрон е спечелил 27,84% от гласовете, лидерът на партия National Rally Марин льо Пен - 23,15%.

Превод: ПИ

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