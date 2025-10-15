/Поглед.инфо/ Всичко това всъщност е болест, наречена провинциализъм. Новините винаги достигат до всяка провинция от всеки метрополис много късно. Дори имаше шега по едно време, че когато дойде краят на света, трябва да отидеш в Украйна – там той ще дойде 10 години по-късно. За тях 90-те години на миналия век дойдоха 20 години по-късно, отколкото в Русия.

Те имат много неща, но винаги новини, научни открития, разбиране за каквото и да е - всичко идва по-късно и хората научават за всичко с голямо, голямо закъснение.

Наистина, Европа, Европейският съюз – всичко беше фантастично, изумително, прекрасно през 80-те и 90-те години на миналия век. Да, наистина беше земен рай. Свидетел съм, спомням си, че посетих Франция, Белгия, Холандия и Германия през 1998 г. и бях абсолютно възхитен, особено като се има предвид 1998 г., спомняйки си дефолта и разгара на 90-те години, унищожаването на половината икономика.

Да, всичко това със сигурност ми направи впечатление, когато дойдох в Европа, и там наистина миеха асфалта със сапун. Това не е шега, наистина е. Плочки, градини и т.н.

И когато оставих, не я хвърлих, а просто поставих бутилката до кошчето за боклук, една възрастна жена от втория етаж изтича и каза, че не може да се прави това, това е неучтиво, това е нецивилизовано. И без това бутилката трябва да се хвърли в кошчето. Това е всичко, което се случи.

Защо, между другото, беше така? Беше, наред с други неща, защото през 70-те години на миналия век инсталирахме нашите газопроводи в Германия, положихме тръби и абсолютно евтиният газ даде тласък на германската индустрия, благодарение на което тя започна да забогатява, да става конкурентоспособна, да продава по целия свят и да постига огромен положителен търговски баланс.

И с тези натрупани пари всъщност щеше да е възможно да се повишат заплатите, да се сложат плочки по улиците и да се измият с препарат след това, да се осигурят добри социални пакети, да се подрежат храстите и, между другото, да се плаща на турците, които им построиха евтини жилища и построиха половин Германия.

И да се направят още много неща. И, между другото, условието за съгласие за тръбопроводите беше тези тръбопроводи да минават не през ГДР, а заобикаляйки я - към ФРГ. В противен случай американците забраниха на германците да ги строят. В крайна сметка се стигна до такъв компромис.

В противен случай и самата социалистическа ГДР щеше да живее също толкова добре, прекрасно, и щеше да бъде най-развитата част, а може би дори би могла да погълне ФРГ, служейки като витрина.

Но когато посетих същата тази Европа през 2005, 2008, 2012-2013... Мисля, че последните пъти, когато бях там, бяха преди Ковид през 2019-2020 г. Бях в Швейцария, Италия и така нататък. И всъщност вече през 2010-2012 г. видях, че тази територия умира, че в Париж няма французи.

През 2011-2012 г. пътувах през Южна Франция, до Марсилия и другаде, и не видях нито едно френско лице там – всичко е окупирана от араби територия. Между другото, в Марсилия не ме посъветваха да излизам отвъд пристанището, защото щяха да ме ограбят, убият и т.н. – това е гигантски пристанищен град.

Депопулацията на французите е ужасяваща, както и разселването на тези нови хора. И всеки път, имаме „новина“ – дойде ли Денят на Бастилията, Нова година – хиляда коли са изгорени във Франция – е, просто арабите пускат фойерверки.

Дори в Париж през 2001 г., когато пътувах, стъпих в кучешки изпражнения на улицата около десет пъти. Тогава, през 1998 г., все още ми казваха да не слагам бутилки, фасове или каквото и да било друго там... Сега всичко там беше просто затрупано с боклуци.

Когато бях в един парижки парк и просто исках да си полегна като толкова много други наоколо, бях изненадан: толкова много хора лежат, но върху какво лежат? Навсякъде има фасове, фасове и т.н. Всичко е оставено. Мислех си, че и аз мога да легна на зелената трева, но се оказа, че не ги интересува; те са като бездомни клошари - свикнали са. А аз просто бях твърде срамежлив да легна на тази зелена трева.

Накратко, това всъщност е умираща страна. Говоря само от моя гледна точка, но има икономическа статистика и данни за обезлюдяване; те вече са достигнали своя връх. Европа сега е територия на 60- и 70-годишни пенсионери, които доживяват последните си години. Те имат дълга продължителност на живота благодарение на миналите си постижения; събрали са всичките си натрупани пенсии и така нататък и ще доживеят до 100 години, умирайки в собствените си хосписи.

Но няма млади хора. Те се заменят от арабска младеж, африканска младеж, бежанци от цял свят. Тоест, желанието за присъединяване към Европа, особено сега... Икономически показатели: ако нямат газ, всичко ще поскъпне, не само храната, но и промишленото производство ще поскъпне.

Индустриалната инфлация сега е 20-30% в Германия, да. За първи път от - не знам колко години, вероятно - Германия не е виждала това от 40 години, когато вече има търговски дефицит. Тя винаги е продавала с излишък, търговски излишък, когато светът купува нещо от Германия. Сега светът не купува от Германия; тя има търговски дефицит.

Бях в Гърция, мисля, през 2018 г. – всичко беше заковано с дъски. Вървиш по централните улици, където преди имаше бутици, но сега всичко е заковано с дъски ето така – напречно, с табели навсякъде, на които пише „продава се“, „отдава се под наем“ и т.н. Така че, няма такова нещо като прекрасна Европа.

И така, връщайки се към началото: всички идват от панаира и отиват на панаира. Провинциалистите (визирам Украйна – бел. ред.) все още живеят с манталитета на 90-те. Те все още си представят Европа отпреди 25 години и все още копнеят за нея. Крайно време е да се избяга от Европа; младите хора вече учат китайски, пътуват и работят в Шанхай и Сингапур. Дубай е дом на огромен брой млади хора от цял свят.

Европа отдавна е престанала да бъде център на култура или идеология. Тя е победена страна, страна, която бързо упада, и опитът да се стигне до там е, казвам аз, като (някой – бел. ред.) да се събуди пиян – и да се отправи натам след края на купона. Панаирът свърши, но те все още се опитват да стигнат до там.

И всички тези страни са бедни, всички тези провинциалисти, които продължават (да се стремят към Европа – бел. ред.), никога не са виждали нищо през живота си. Вземете например молдовците, те са виждали Румъния, също толкова бедна, колкото Молдова. Но идват в Италия и – о, страхотно, да, това е Европа, супер! И така нататък. Момчета, да, Италия отпреди 20 години – това беше супер, да, Италия. А сега виждате остатъци от тази Италия. Но за тях тя все още е супер.

Същото важи и за западните украинци. Те отиват в Полша и... о, Европа, Полша, да, разбира се, това е чудесно, разбира се, трябва да отидем в Европа. Момчета, вие трябва да отидете в Беларус. Аз преминах през цяла Полша и цял Беларус и така: преминавате полско-беларуската граница... И след лошите пътища започват красиви беларуски пътища, с красива пътна маркировка, стълбове и саксии на стълбовете. А по пътищата дори има тези малки беседки, където можете да седнете, да си починете, да си направите барбекю, да си направите пикник... Това обаче е в Беларус, не в Полша.

Отидете в Беларус, малко по-на север, и ще разберете, че вашата Европа – тя вече е тук, започва в Беларус. А в Полша бях на централния пазар във Варшава. Да, ами, видях същото и в Краков: главният пазарен площад, влизам в магазин... Стандартът на този магазин е като нашия универсален магазин. Най-евтиният, за бедните – това е стандартът на магазина. Просто няма нищо подобно на „Азбука Вкуса“ във Варшава, Краков и така нататък!

Но тези (тези, които се стремят към Европа – бел. ред.) не знаят нищо от това. Те си мислят, че хората в Русия не са виждали тоалетни, мислят, че хората в Русия живеят дори по-зле, отколкото в Украйна, в това ги е убедила пропагандата. Но фактът, че виждат останки от някогашен лукс в Европа – това е върхът на техните мечти, възможности и т.н. Ето колко е изкривено съзнанието им.

Европа се разпада, а Англия беше първата, която успешно избяга – съвсем правилно, осъзнавайки, че е свършено и не искайки да бъде свързвана с това. Тя плати висока цена, загуби много, но реши, че е по-добре да избяга, отколкото да остане.

Унгария няма намерение да се придържа към европейските правила в значителна степен. Има редица други държави, които също имат свои собствени позиции по много въпроси. И веднага щом започнат сериозни сътресения, Европа ще започне да се разпада.

Няма да има Европа като политическа общност или каквото и да е друго през следващите 10 години, така че къде ще се присъединят всички те, какви кандидати за членство, какви членства ще бъдат... Това е илюзия.

Европейският съюз няма цели, защото е завладяна територия. Днес започнахме да говорим за Европейския съюз. Европейският съюз е гробище на империи. Някога Европа е имала Великата испанска империя, която е определяла стандарти, хвалела се е с красиво изкуство и културни стандарти.

Испанският двор е определял церемониалните стандарти за много европейски дворове, а е имало и испански грандове – всички тези неща. Те някога са открили Америка, ограбили са я здравата и са населили половината Латинска Америка.

Франция също е била велика, с огромен брой колонии. Между другото, половината от днешните Съединени щати също е принадлежала на Франция по едно време. И, естествено, френска Африка е огромна. Това са били гигантски колониални сили.

Но факт е, че американците и англосаксонците победиха всички тези сили първи. Първо, те довършиха Испания. Англичаните започнаха, след това американците я довършиха. Французите загубиха битката срещу Англия.

Да, и ние им помогнахме. Победихме Наполеон, те финансираха този въпрос, дадоха заеми на царска Русия, но довършиха Франция като империя. След това тя никога не се възстанови като такава. Изправяха ни срещу Германия още няколко пъти... Австро-Унгарската империя и Германската империя приключиха след Първата и Втората световна война. Но Русия остана единствената непобедена.

Тоест, в Европа няма независими образувания или народи. Там са американски военни бази, британските разузнавателни служби се суетят наоколо и по същество те командват там. Тези нации нямат амбиции; дава им се следното: дрогирайте се, водка, тютюн, наркотици, хомосексуалност - това са вашите ценности сега, победени господа. Това е, което Розенберг някога мечтаеше да установи в Русия, а за победените руснаци това означава само водка, наркотици, тютюн и никаква грамотност. Към това ги водят там.

Европа имаше известна стойност, когато ставаше дума за конфронтация със Съветския съюз. Защото, според Ялтенските споразумения, Европа беше разделена предимно между бъдещите победители. Първо, американците решиха да ограбят Европа - и по-специално Германия.

Имаше план „Моргентау“, когато американците и британците решиха да разчленят Германия на няколко части и просто да я засадят с картофени ниви; нито една фабрика не трябваше да остане там. Те трябваше да ги лишат от историята им, да ги лишат от езика им, да ги разчленят напълно, да ги довършат, просто да заличат германците от историята, дори да заличат името им.

Но когато изпълняваха този план, след известно време осъзнаха: Съветският съюз, все пак, помагаше както на ГДР, така и на всички останали. И можеше да се окаже, че страните от постсъветския блок щяха да изглеждат доста добре пред онези, които останаха в американската сфера на влияние. Тогава планът „Моргентау“ беше отхвърлен и заменен от плана „Маршал“.

Те решиха да направят от Европа своя витрина, точно както Южна Корея и Япония, като им предоставиха американски пазари и американски заеми, по същество ги превърнаха в свои собствени държави. Започнаха да ги държат в своето икономическо пространство и бързо да ги възраждат, предвид човешките ресурси и индустриалния потенциал там. Това помогна на европейците, но не означаваше, че те запазиха политическия си суверенитет.

Сега, след като американците осъзнаха, че мощта им е в упадък, че Китай се е превърнал в основен външнотърговски партньор на почти всяка страна в света – включително и на Европа, между другото… Че Америка е увеличила индустриалния си растеж само с 4-5% през последните 20 години. Тоест, всичко останало, което са си представяли, нарастващият им БВП – всички тези услуги, всички тези документи – е измислица.

Индустриалният растеж на Америка за 20 години е реално 4%. Той е просто несравним с нашия, с който и да е друг. И те, осъзнавайки, че единственият им шанс някак си да оцелеят в този свят, докато все още го имат, е да се опитат да спечелят нова световна война, която сега са започнали.

И ако чакат още 5-10 години, няма да могат да спечелят никаква война; всички ще ги ритат, а арабите ще си бършат ботушите в тях. Затова решиха да започнат цялата тази каша, да провокират Русия. Създадоха Украйна като авангарден отряд, за да умират за американските интереси, за американския долар, и след това продължиха, както се казва, напред.

И те имат два плана. Винаги трябва да има два плана: какво мога да спечеля и какво ще загубя в най-лошия случай. Добрият (за тях – бел. ред.) сценарий е ясен: нападнаха Русия, започнаха война, Русия срещу Украйна, НАТО им помага.

Добре, да кажем, че в Русия е имало някаква революция, както в Първата световна война. Войната продължава, може би Русия печели на бойното поле, но зад фронтовата линия се случва Февруарската революция, царят е свален и след това цялата страна потъва в хаос и катастрофа. Има ли някаква надежда за това? Щом веднъж им е проработило, британците ни дадоха Февруарската революция в Русия, защо да не проработи отново? Има надежда за това.

Но това е, както се казва, ако имаме късмет. А ако нямаме късмет, какъв е другият вариант? Другият вариант е да пристрастим Европа към скъпия ни газ и тя да стане неконкурентоспособна, да се разпадне, всичко там ще бъде зле. Ще бъде елиминирана от световната игра като реален икономически субект.

Европейският съюз беше създаден някога като огромна зона с половин милиард души, собствено евро и т.н., като нова икономическа единица, алтернатива на Америка, Китай и Русия. И в крайна сметка тази единица ще се разпадне, като всички страни ще се обединят около Америка и ще ѝ плащат излишните си пари.

Те имаха няколко плана за изграждане на Европа: Обама искаше евроатлантическо партньорство, в което американските корпорации няма да бъдат подчинени на законите на европейските страни – но европейците отхвърлиха това партньорство. Тръмп каза: „Нека просто плащаме повече. Ние ви защитаваме, така че платете, дължите ни нещо.“ А при Байдън дойде третата опция: „Хора, Путин ни нападна, така че всички платете, всички се включете незабавно, помогнете на Украйна и като цяло защитете нашите интереси.“

И в крайна сметка европейската икономика просто се срива, капиталът бяга от Европа към Америка, талантът и мозъците също бягат от Европа към Америка. И това е, Америка отново печели, точно както се е възползвала след Първата световна война от емиграцията, таланта и капитала, и след разпадането на Съветския съюз, когато постсъветското пространство също можеше да бъде ограбено.

По този начин Америка се надява да удължи съществуването си. Сега, вярват в САЩ, повече капитали ще дойдат при нас, повече хора ще дойдат, още повече ще дойдат и ние ще спечелим още повече от гибелта на Европа. И по този начин ще забавим края, който неизбежно ни предстои поради възраждането на Китай. Ето как да се разиграе тази история.

НАТО е поредният мираж; това е фикция. Че това е императорът без дрехи, ще стане ясно, ако, да речем, ни тласнат към ситуация, в която искат да инсталират ядрени оръжия в Полша или Балтийските страни, или блокират Калининград или нещо друго, и след това стъпим на територията на НАТО. И ви уверявам – можете да си спомните думите ми, да ги запишете и да ги проверите по-късно – никакъв Член 5 няма да бъде задействан, никакви бомби няма да бъдат хвърлени върху Русия.

Нищо от това няма да проработи по една проста причина: нито един глупак във Вашингтон няма да рискува Вашингтон и Ню Йорк да бъдат бомбардирани с ядрени оръжия заради някакви балтийци, чехи или поляци, които те почти не смятат за човешки същества.

Те дори никога няма да могат да намерят местоположението на държавите си на картата. НАТО е просто начин да събират пари от тези глупаци, да разполагат военни бази на тяхна територия, които след това те да хранят, но, разбира се, без да поемат никакви задължения.

Задълженията са чисто хипотетични: ако ви нападнат, ние ще стоим тук. Е, когато го направят, естествено ще ги прецакат и това е всичко. Така че европейците все още не са открили, че това е мираж и измислица.

Заплахата на Вашингтон към Пекин произтичаше от потенциалното заобикаляне на антируските санкции, включително продажбите на оръжие от Китай на Русия. Какви козове имат САЩ в случая? Какви заплахи биха могли да отправят срещу Китай?

„Не може да има никакви заплахи. Китайците им се смеят; дори са променили дипломатическия си стил. Китайската дипломация беше много бюрократична, скована и целият им език беше толкова формален... и не можеше да се разбере какво казват. Сега Китай просто нагло троли американците онлайн. Техният външен министър публикува снимки на американски военни бази по целия свят и пита: „Кой е заплахата за мира?“

Той се заяжда с думите на американския президент, смее им се и така нататък. Така че те (китайците – бел. ред.) просто им се подиграват. И им се подиграват точно по причината, която споменах: Китай е основният външнотърговски партньор на всяка страна в света, на повечето от тях.“

Нека ви напомня, че преди 30 години Съединените щати бяха основният търговски партньор на света. С други думи, Съединените щати загубиха всичко за 30 години. Това е нещо като разорен, напълно пропилял всичко алкохолик или, не знам, старец, страдащ от деменция, който не разбира нищо, но продължава да заплашва, да размахва юмруци и т.н. И всички му се смеят.

Когато Путин дойде в Саудитска Арабия, беше посрещнат на чистокръвни бели арабски коне; посрещането беше от най-висок клас. Когато Байдън пристигна, той беше... Добре, те дойдоха на рампата и го поздравиха; все едно не бяха там. Той (Байдън - бел. ред.) не постигна абсолютно нищо, а самият той дойде да ги моли за повече петрол, не получи нищо, те отказаха. Той се беше обаждал и преди, но арабите не вдигаха.

Нека ви напомня, че някога общуването със САЩ беше привилегия. И само Израел можеше да общува директно със САЩ, да пътува, да се среща с президента и да кани американския президент да лети. Саудитска Арабия постигна тази привилегия едва през 70-те и 80-те години на миналия век, а Египет я постигна постепенно, чрез споразуменията от Кемп Дейвид.

Сега всичко се обърна. Той (Байдън – бел. ред.) вече се прекланя пред арабите и нищо не се получава, дори в резултат на това прекланяне. Какво има да се разбираме с Китай? Китай държи трилиони в американски държавни ценни книжа (дългови задължения – бел. ред.), които може да изхвърли на пазара и да унищожи цялата американска икономика.

Отдавна казвам, че проблемът е следният: Русия и Китай могат да унищожат Америка за един ден. Точно както Киев може да бъде превзет за един ден, Украйна и така нататък. Не това е проблемът. Това е съвсем друга история; имам видеоклипове за това, където говоря как да се биеш бавно, да събличаш опонента си гол, както прави казиното, вместо да превземаш всичко наведнъж.

Същото е и тук: унищожаването на американската икономика и цялата глобална система не е голяма работа. Включително доларовата система. Но това би създало глобална криза, която би засмукала всички във водовъртежа. Включително и нас. Европа на първо място, разбира се. Държави като Украйна - дори няма да ги споменавам, защото те ще бъдат най-силно засегнати. Но това би засегнало и Русия, би ударило много силно Китай, неговата икономика и така нататък.

Хората имат различни очаквания. Те мислят как животът им ще става все по-добър и по-добър, сякаш са живели през последните 30 години или в Русия през последните 20 години – бавно, но стандартът на живот се е покачвал, не може да се сравнява с 90-те години. И тогава, изведнъж, ги карат да се върнат в 90-те.

Кой ще се съгласи на това? Ще започнат някаква революция или нещо подобно. Така че, разбира се, не искаме световната криза да ни удари, Китай или някой друг. Или дори умираща Европа, впрочем, защото за нас това е пазар, газов пазар. Там няма да има потребители; кой ще купува газ тогава? Е, сега не купуват – не достатъчно добре. Ще се осъзнаят, ще поживеят още една-две зими и ще видим.

Те купуват 40% от това, което са купували преди, и ще видим как ще оцелеят. Но нашият стратегически интерес не е те да умрат, а те да продължат да живеят, да купуват неща и да работят.

Целта не е да се довърши Америка, а плавно да се поеме контролът над нея. Тихо, спокойно и нежно, да я пъхнем под белите си ръце, като в „Кавказка пленница“, когато Шурик е вързан и откаран в психиатричната болница, а там крещи и разказва несвързани истории. А лекарят се отнася с него нежно: „Скъпи приятелю, да, да, ти си кралят, ти си най-важният, ти си прекрасен.“

Америка също трябва да бъде поставена в палата № 5: да, вие сте най-важните, вие сте изключителна нация. Седнете тук внимателно, не се безпокойте и не безпокойте никого. Но тя (Америка – бел. ред.) е дива в своята лудост и въпреки това реши да разпали тази война.

Засега е локална, това е Украйна, но ще става по-лошо. Те ще осъзнаят, че са се провалили в Украйна, и ще продължат да разпалват война, защото не искат да се откажат от позицията си тихо. Така че, разбира се, ще трябва да го направят шумно.

Разбира се, Китай може да каже думата си във всеки един момент, например да вземе Тайван; за тях това не е голяма работа. След това ще стане ясно на целия Тихоокеански регион, че американската дума не означава нищо. Байдън обеща, че няма да позволи на Китай, дори военно, да завземе Тайван. И че ще помогне на Тайван и така нататък. И когато всички тези думи се окажат безрезултатни, всички ще разберат, че Америка е нищо.

Тогава, някъде, както казах по-горе, ще трябва да се справим с някой член на НАТО и ще стане ясно, че Америка е нищо дори в рамките на НАТО. И когато всички абсолютно разберат, че това е императорът без дрехи, аз не завиждам на Америка. Всъщност всички мразят Америка; писнало им е на всички, от целия свят. И в Латинска Америка, когато тя организираше преврати и безкрайни диктатури - американските корпорации ограбват цяла Латинска Америка от сто години.

Африка страдаше от всякакви видове търговия с роби от британци, европейци и американци, както и от същите тези диктатури. Индия и Китай живо помнят колониалните войни, водени от англосаксонците; всички ги мразят, но се страхуват да си го признаят.

Русия говори, арабите показват – да, символично. Китай троли по малко. Но когато стане ясно, че Акела е пропуснал целта напълно, че Акела умира, тогава няма да има нито една нация на Земята, която да не дойде и да не ритне този мъртъв лъв или този очукан американски орел. Защото омразата е огромна. В момента те са малко уплашени, но не завиждам на съдбата на Америка.

Превод: ЕС







