/Поглед.инфо/ Шокиращи думи и още по-шокиращи данни. Втората част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с проф. Боян Дуранкев е мощна критика на европейските институции и на геополитиката на новата ера Тръмп.

Проф. Доранкев не пести думи: ЕС е без лидерство, без ясна визия и все по-дълбоко затънал в дълг и милитаризация.

От анализ на политиките на Тръмп 2.0, през икономическите ефекти на митата, до потенциална американска интервенция във Венецуела – тук се казва онова, което другите премълчават.

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=UWZK4Xe19rY&t=11s&pp=0gcJCQMKAYcqIYzv