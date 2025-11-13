/Поглед.инфо/ На 12 ноември унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че Унгария няма да бъде част от Пакта за миграция и убежище на ЕС. „Докато нашата страна има национално правителство, този пакт няма да се изпълнява. Унгария няма да приема незаконни имигранти и няма да плаща нито стотинка за тях.“

През май миналата година Европейският съвет одобри проекта за изменения в Пакта за миграция и убежище. Новите разпоредби предвиждат задължения за страните членки относно предоставянето на убежище на имигранти и бежанци, както и въвеждане на механизъм за солидарност, който цели по-справедливо разпределение на отговорностите между държавите в ЕС.

Вътре в ЕС, обаче, остават разногласия по въпроса, като някои от страните търсят напускане на механизма за принудително настаняване на имигранти, определено от пакта.