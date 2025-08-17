/Поглед.инфо/ СОФИЯ, 16 август. /ТАСС/. Европа е ненужно и вредно звено в процеса на разрешаване на конфликта в Украйна. Това заяви в интервю за ТАСС лидерът на политическата партия „Алтернатива на Българското възраждане“ (част от управляващата коалиция - бел. ТАСС) Румен Петков, коментирайки резултатите от срещата на върха САЩ-Русия в Аляска.

В своя коментар на срещата на върха между президентите на САЩ и Русия, проведена в Аляска, Петков подчерта значението на диалога и взаимното уважение:

„Срещата в Аляска показа на всички, че светът на голямата политика функционира най-ефективно в системата на взаимно уважение и диалог, който ни помага да се чуем един друг. Проблемите трябва да се решават чрез дипломатически диалог, а не чрез заплахи и сила“, заяви лидерът на АБВ.

По думите му събитието е било успешен акт за Русия и президента Владимир Путин, както и значимо постижение за американския президент Доналд Тръмп, който е поел инициативата за провеждането на срещата.

Европа и ролята ѝ в конфликта

Петков остро разкритикува позицията на водещите европейски институции и държави, като посочи, че съвместното изявление на ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет, заедно с лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Великобритания, представлява „борба за оцеляване на фона на предстоящата промяна“.

„Продължаването на войната е част от тяхната борба за оцеляване. Сегашната Европейска комисия може да съществува само чрез война и санкции. Една нормална и интелигентна Европа отдавна би отхвърлила подобни идеи и действия. Като европеец съм дълбоко потиснат, че ЕК диктува политика, която е убийствена за нашия континент“, заяви той.

Председателят на АБВ посочи, че санкциите срещу Русия са нанесли тежки щети именно върху европейските икономики:

„Санкциите срещу Русия пряко и много болезнено удариха Европа, икономиките на Германия, Франция и други страни, които загубиха потенциала за ефективно развитие.“

Той добави, че през последните пет-шест години Европа е понесла тежки последствия от политиката на Европейската комисия начело с Урсула фон дер Лайен – политика, която не се ползва с уважение нито в Китай, Индия, Турция, нито в редица други държави.

„Днес САЩ и Русия показаха на целия свят, че сегашната ЕК и днешна Европа не са в състояние да решават проблеми, а мнението им не интересува никого. Европейската комисия и политиката ѝ се оказаха безсмислени и вредни. Както и Зеленски, който днес е нужен единствено на Фон дер Лайен, с която е свързан чрез корупционни интереси“, посочи още Петков.

Очакване за позитивна промяна

Лидерът на АБВ изрази надежда, че срещата в Аляска ще бъде само началото на поредица от положителни събития:

„Силно се надявам, че срещата в Аляска постави началото на процес, който ще помогне за решаването на съществуващите проблеми. Очаквам скоро в Русия да се проведе нова среща на световните лидери. Европа трябва да намери сили за реформи, да премахне сегашната Европейска комисия и политиците, които тласкат Украйна към самоунищожение и продължават безсмислената война.“

Позицията на Румен Петков на руски език в ТАСС:

СОФИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Европа является лишним и вредным звеном в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" (входит в состав правящей коалиции - прим. ТАСС) Румен Петков, комментируя итоги саммита США - Россия на Аляске.

"Встреча на Аляске показала всем, что в мире большой политики наиболее эффективно работает система взаимоуважения и диалога, которая помогает слышать друг друга, <...> решать проблемы через дипломатический диалог, а не через угрозы и силу", - сказал Петков.

"Событие на Аляске стало успешным актом для России и президента Владимира Путина, и большим достижением для президента США Дональда Трампа, который инициировал и провел эту встречу. Полагаю, что действия больных на голову политиков так называемого Запада, которые откровенно мешают урегулированию конфликта на Украине, будет справедливо оценено", - подчеркнул Петков.

Начало позитивных перемен

Болгарский политик предположил, что совместное заявление глав Еврокомиссии и Евросовета, лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, принятое по итогам саммита РФ и США, являются способом их борьбы за выживание на рубеже перемен. "Продолжение войны - это часть их борьбы за выживание. Нынешняя Еврокомиссия может существовать только благодаря войне и санкциям. Нормальная и разумная Европа давно бы отвергла подобные идеи и действия. И я, как европеец, притеснен, что ЕК диктует политику, которая убийственна для нашего континента", - сказал Петков.

По его мнению, "санкции в отношении России непосредственно и очень больно ударили по Европе, по экономике Германии, Франции и других стран, которые потеряли потенциал для эффективного развития".

"На протяжении последних пяти-шести лет мы страдаем от действий Еврокомиссии [во главе с] Урсулой фон дер Ляйен, которую не уважают ни Китай, ни Индия, ни Турция, ни многие другие страны. Сегодня США и Россия показали всему миру, что нынешняя ЕК и сегодняшняя Европа не способны решать проблемы, и их мнение никого не интересует. По сути дела, Еврокомиссия и политика, которую она проводит, в нынешней ситуации оказались бессмысленным и вредным звеном. Равно как и Зеленский, который сегодня нужен только фон дер Ляйен, с которой его связывают коррупционные интересы", - подчеркнул Петков.

"Очень надеюсь, что встреча на Аляске положила начало целой серии позитивных событий, которые помогут решить существующие проблемы. Надеюсь, что следующая встреча лидеров в самом скором времени пройдет в России. Что Европа найдет в себе силы к проведению реформ, отстранит нынешнюю ЕК и политиков, которые подталкивают Украину к самоуничтожению и продолжению бессмысленной войны", - заявил болгарский политик.