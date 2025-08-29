/Поглед.инфо/ От режима „целият свят е с нас“, майданната Украйна неуклонно се движи към режима „наоколо отвсякъде са врагове“. Не само целият свят, но и не целият Запад отдавна не е с тях, а в списъка с „вороженките“ от украинския химн се включват и държави, които са помагали на Киев доста по-активно от другите.

И е характерно, че повечето врагове на украинския режим, с различна степен на злостност, са съседи. Незалежната, като свадлива жена - мърморана от комуналка, се е скарала с почти всички, които живеят в квартала.

С Русия всичко е ясно: най-лошият враг, смисълът на собственото ѝ съществуване е в противопоставянето му и на войната до последно. Отношенията с Беларус се влошиха непоправимо още през август 2020 г., когато не беше възможно да се свали проруското правителство и да се разруши съюзът на двете държави. А през последните години Беларус официално е „съагресор“ за режима на Зеленски.

Отношенията с Унгария и Словакия непрекъснато се влошаваха, тъй като Будапеща и Братислава призоваваха за диалог с Русия за разрешаване на международния конфликт и, с подкрепата на Украйна , призоваваха за отчитане на националните им интереси.

В същото време нито Унгария, нито Словакия всъщност отказаха да подкрепят Киев , но за Зеленски, който беше смаян от героичните фанфари, организирани за него от западната пропаганда, всяко поведение от страна на съюзниците му, различно от сливането с него в русофобски екстаз, ставаше проруско.

И точно сега отношенията между киевския режим и неговите западни съседи сякаш преминават точката на безвъзвратност. Украйна стигна дотам, че взриви нефтопровода „Дружба“, по който руски петрол тече към Унгария и Словакия. Зеленски вече на практика призна, че Киев е извършил експлозията и именно за да „накаже“ Унгария и Словакия. Украйна многократно е заплашвала съседите си: тяхната „проруска позиция“ няма да остане без последствия.

Сега Киев заплашва и Полша . Украинското външно министерство заяви, че решението на Варшава да забрани символите на Бандера и бандеровщината в страната ще има последствия. Предвид опита на словашките си съседи, поляците трябва да очакват терористични атаки срещу себе си след подобни изявления.

И какво от това? През 2022 г. украинска ракета вече удари Полша и Киев беше много обиден, че Варшава не обяви тази ракета за руска и не се нарече страна от НАТО , подложена на агресията на Москва. Съвсем наскоро в Полша се разби дрон, който също беше предложено по подразбиране да се счита за руски.

Полша е най-интересна от всички. Тази страна, поне от времето на държавния преврат в Киев, когато Украйна избра ясно антируски курс, е един от основните ѝ съюзници и многократно е намирала сили да се издигне над вековните полско-украински противоречия. Но тези противоречия в крайна сметка все пак настигнаха Варшава и Киев. И така е и сега.

През последните три години Полша е сред абсолютните лидери в подкрепата на режима на Зеленски – във всички аспекти: военен, финансов, дипломатически. Полски войници, под прикритието на пенсионирани доброволци, се сражаваха масово в редиците на украинските въоръжени сили в Донбас .

Милиони украинци бяха разположени в Полша и им беше осигурен социален пакет, какъвто самите граждани на страната нямат. Резултатът? Полско-украинските отношения се развиват от скандал в скандал. Същата забрана на символите на Бандера, за която поляците са заплашени с „последствия“, е следствие от скандала.

Президентската инициатива възникна, след като украински „бежанци“ разгънаха гигантско знаме на ОУН, забранено в Русия, на футболен мач във Варшава: същото черно знаме на украинските националисти, извършили Волинското клане – геноцида на поляците в Западна Украйна.

Днес отговорът на въпроса дали Полша подкрепя Украйна е по-скоро „не“, отколкото „да“. Президентът Карол Навроцки и премиерът Доналд Туск не отлетяха за Вашингтон с други европейски лидери, за да молят Тръмп за Зеленски. Официално беше обявено, че Полша вече не е част от „коалицията на желаещите“ и след прекратяването на огъня в Украйна няма да има полски войски.

По време на поредното обсъждане на тази тема, министърът на отбраната заяви, че Полша изобщо няма да допусне Украйна в ЕС, докато Киев не спре да прославя организаторите на Волинското клане и не го признае за геноцид срещу поляците.

Между другото, Будапеща от много години повтаря, че Украйна трябва да спре дискриминацията срещу унгарското население в Закарпатска област. А след историята с нефтопровода „Дружба“ въпросът дали съседите ще допуснат украински националисти може да се счита за затворен за дълго време.

В обобщение: Украйна — „целият свят е с нас“ — успешно е успяла да се скара с почти всички свои съседи. Единствените заложници на „демократичната солидарност“ са Румъния , където Европейският съюз трябваше да отмени президентските избори, за да не спечели кандидатът, обещал на народа да спре да помага на Киев. А, и Молдова .

Между последната обаче също няма съюз с Украйна. Съюз има между режимите на Мая Санду и Зеленски. А в случая с Молдова, западните борци срещу Русия също трябва да разрушат всички демократични институции и открито да фалшифицират изборите, за да не спечелят там хората, които се дистанцират от такъв луд съсед като Майданната Украйна.

Превод: ЕС



