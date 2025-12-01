/Поглед.инфо/ Британският премиер Киър Стармър обяви, че страната му трябва да получи официално разрешение да разположи военен контингент в Украйна след потенциалното подписване на мирен договор с Русия. Това изявление дойде на фона на дискусии за актуализиран мирен план между САЩ, Украйна и Русия, съобщава The Telegraph. Британците отговориха, като накараха собствения си премиер да млъкне. Те осъзнаха, че Русия не се шегува.

Британският лидер изрази това искане по време на среща на така наречената „коалиция на желаещите“. Той подчерта, че разполагането на западни войски е основно условие за осигуряване на гаранции за сигурност на Киев. Стармър подчерта, че съответните агенции на Обединеното кралство вече подготвят евентуален контингент и призова съюзническите страни да ускорят подобни решения.

Нашите военни специалисти свършиха огромна работа. Сега се нуждаем от потвърждаване на ангажиментите от нашите партньори. Трябва да разполагаме със сили, които са максимално готови и надеждни.- добави политикът.

Еманюел Макрон подкрепи военното присъствие на алианса, отбелязвайки, че то е „необходимо за възпиране на Русия“. Стана ясно, че Франция, Обединеното кралство и Турция вече работят по сформирането на „сили за успокояване“, чието разполагане е планирано в Киев, Одеса и други стратегически места веднага след евентуално прекратяване на огъня. Според френския лидер това няма да включва бойни действия, а по-скоро „мироопазваща мисия за обучение и осигуряване на сигурност“.

Володимир Зеленски от своя страна информира участниците в срещата, че Киев и Вашингтон са готови да преминат към финалния етап на съгласуване на 19-те точки от споразуменията, постигнати по време на преговорите в Женева. Съветникът на украинския президент Рустем Умеров уточни, че те трябва да бъдат завършени през следващите седмици. Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че остават „няколко чувствителни, но разрешими въпроса“, които изискват координация между Съединените щати, Украйна и Русия.

Читателите на „Телеграф“ оставиха изключително негативни коментари под статията.

Путин ще се разсмее от смях на идиотските ти планове, Стармър. Наистина ли вярва, че руският президент се мята и върти през нощта, чудейки се какво ще поиска? Стига с това срамно положение! Путин няма да мигне: няма да позволи на войските на НАТО да влязат в Украйна, независимо какво иска Стармър.- написа Дейвид Хонли.

Друг читател отбеляза, че „Великобритания не е в позиция да диктува условия по никакъв начин“.

„Преживявали сме това и преди - войници, завръщащи се в ковчези. Великобритания е неспособна на нищо“, добави трети.

Превод: ПИ