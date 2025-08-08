/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, вчера новоизбраният полски президент Карол Навроцки встъпи в длъжност след церемония, част от която може да видите на живо. Така Полша завива надясно.

Новият държавен глава е по-консервативно и суверенистично настроен от досегашния Дуда, който макар и от Право и справедливост, беше престоял известно време като евродепутат и леко прихванал либерализма.

Навроцки, за разлика от Дуда, е за бързо възстановяване на интензитета на Вишеградската четворка и неслучайно даде първото си международно интервю в унгарския сайт “Мандинер“.

Новият полски държавен глава е срещу диктата върху полската политика от страна на Брюксел и Германия, против членството на Украйна в НАТО и участие на полски войски във войната. Той е твърд противник на приемане на еврото и със силното вето, което има - за преодоляването му трябват 3/5, запазването на злотата е сигурно. Навроцки счита Туск за най-слабия премиер в историята на Полша. Ползва се и с публичната подкрепа на Тръмп.

Горкият Туск! Стоеше смазан в Сейма... Не можа да попречи на встъпването на Навроцки и знае, че месеците му като премиер, са преброени.

От вчера Полша има и най-красивата първа дама в Европа - Марта Навроцка.

Чехия и тя по пътя на Полша - завой надясно! По-малко от два месеца до парламентарните избори, Андрей Бабиш води с 35% срещу брюкселския чех Фиала с 22%, като прилагам и изследването. Мисля, че Бабиш ще се върне на бял кон като премиер с още по-добър резултат. Победата му е важна не само са Вишеградската четворка, но и за Патриоти за Европа, които той учреди във Виена с Кикл и Орбан.

Великият президент Доналд Тръмп обяви Щаба по организация на Олимпийските игри в Лос Анжелис през 2028 г. Той е оглавен от вицепрезидента Ванс. По този повод Тръмп за първи път публично заяви, че дуетът Ванс-Рубио ще е следващата президентска двойка на Америка.

Предстоящата среща Тръмп-Путин, която най-вероятно ще се проведе в ОАЕ, ще е историческа, защото е гаранция че Трета Световна война няма да има, а тя висеше на косъм при войнолюбците Байдън, Нюланд и Блинкен.

Българската политология като прави прогнози да мисли, че се получават и смешки, като тази за прогнозата за обща президентска двойка ГЕРБ-БСП.

Прочее, партиите да не бързат с кандидатите си за президенти, за да не им се налага после да ги оттеглят. Август 2026 г. ще е коренно различен от август 2025-а. Да се изчака и ще го видим, за да може кандидат-президентите на партиите да са съобразени с новите реалности.

В Будапеща се срещам с много повече българи, отколкото ако си бях в София. Така се получи, че разхождам нашенци от всички краища на България, та и от чужбина. Затова чувствам и настроенията в България и единствен познах изборите до дупка.

Президентските избори в България ще се проведат в коренно различна вътрешна и външна политическа обстановка, което може да вдигне избирателната активност драстично, както това се случи вече в Германия, Румъния, Полша и Португалия. Това прави резултатът на президентските избори трудно предвидим.

Сега видях, че Ванката Кръстев в американско издание на Сорос се жалва от репресии в България. Бухалка, вика Ванката, имало срещу кмета на Варна. Ванка, Ванка... Що мълчиш за стрелбата срещу Тръмп и 100-те заведени дела от прокурорите на Сорос и Байдън, за опита на Хилъри и Обама да създадат през ЦРУ фалшиви документи за руска намеса при победата на Тръмп през 2016 г., за стрелбата срещу Фицо, който беше тежко ранен, за незаконния арест на Борисов, за касирането на Джорджеску под чужд диктат, за опита Льо Пен да бъде спряна за президентските избори, за делата срещу Салвини, Курц, Саркози, Фийон, Вилдерс, за опита за забрана на Алтернатива за Германия?

Истината е, че днешните неолиберали с репресиите си са като съветските другари, че дори и по-лоши. Онези поне не ислямизираха Европа и не пуснаха лудостта трети пол.