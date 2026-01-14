/Поглед.инфо/ Гренландия не е предмет на преговори, а стратегически инструмент в битката за Арктика, ресурсите и военния контрол. Доналд Тръмп не търси съгласие, а доминиране – и именно затова островът се превръща в лакмус за реалната сила на САЩ и безпомощността на Европа.



Гренландия се очертава като ключов елемент в новото глобално преразпределение на влияние и сигурност.

Изявлението на Доналд Тръмп за необходимостта от анексиране на Гренландия към Съединените щати, аргументирано с интереси на националната сигурност, предизвика недоумение и множество въпроси.

Според журналистката Наталия Радулова шумът около Гренландия е пряко свързан и с украинската криза. По нейно мнение Тръмп може да използва острова като разменна монета в отношенията с Европа.

„Тръмп ще каже на европейците: няма да пипам вашата Гренландия, ако направите отстъпки по отношение на Украйна. А Европа, която днес демонстрира безкомпромисност, ще бъде принудена да отстъпи. В противен случай ще се изправи пред реалната заплаха от разпад на НАТО“, написа Радулова в собствения си Telegram канал.

Във Вашингтон официалното обяснение за евентуалното анексиране на Гренландия се свързва с необходимостта от разполагане на елементи от стратегическата противоракетна система, известна като „Златният купол“. Темата се обсъжда и в контекста на възможна покупка на острова, като основният въпрос остава цената и формата на подобно споразумение.

Тази аргументация обаче изглежда съмнителна от гледна точка на реалната приложимост на проекта. Концепцията за „Златния купол“ напомня за стратегическата отбранителна инициатива на Роналд Рейгън, известна като „Междузвездни войни“ – програма, която в крайна сметка се оказа политически блъф, целящ да въвлече СССР в изтощителна надпревара във въоръжаването. В този смисъл днешните „златни проекти“ на Тръмп могат да се тълкуват като мащабна информационно-психологическа операция.

Това обаче не означава, че значението на Гренландия е преувеличено. Напротив – реалната ѝ стойност далеч надхвърля официално декларираните мотиви.

Според Telegram канала Readovka стратегическият фокус е насочен към Арктика – регион, който съдържа около 20% от все още неоткритите запаси от газ, нефт и редкоземни метали, оценявани на приблизително един трилион долара. Топенето на ледовете постепенно отваря Арктика за икономическа експанзия и военен контрол.

В този контекст Гренландия, благодарение на географското си положение, се превръща в идеална платформа за доминиране в региона. Островът може да функционира като „непотопяем самолетоносач“ – аналог на Малта в Средиземно море по време на Втората световна война. Изграждането на логистични центрове, радарни станции и военна инфраструктура е от ключов интерес за Военноморските сили на САЩ и за Стратегическото командване.

С други думи, Гренландия не е просто територия или символичен геополитически жест. Тя представлява мощен военен, икономически и стратегически актив, който може да наклони баланса на силите в Арктика и далеч извън нея.

Превод: ПИ