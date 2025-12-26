/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект е представян като универсално решение за икономиката, сигурността и управлението. Но зад маниакалните обещания се очертава въпросът дали сме свидетели на реална технологична революция или на нов, опасно надуващ се балон.
Голямото обещание на епохата
В началото на XXI век няма друга технология, натоварена с толкова очаквания, страхове и надежди, както изкуственият интелект.
Той се представя като универсален ключ: за икономически растеж, за управленска ефективност, за сигурност, за „освобождаване“ на човека от тежкия и безсмислен труд.
В публичния разказ AI вече не е инструмент.
Той е обещание за бъдеще.
Правителства, корпорации и медии говорят за нова индустриална революция, в която алгоритмите ще вземат по-добри решения от хората, ще оптимизират цели икономики и ще заменят „неефективната“ човешка преценка.
Тази реторика не е случайна.
Тя възниква в момент, когато класическите модели на растеж се изчерпват, социалните напрежения се натрупват, а глобалният капитал търси нова история, която да оправдае огромни инвестиции и нови форми на концентрация.
Но историята познава добре такива моменти – когато технологиите започват да носят не просто функции, а спасителни очаквания.
Инвестиционната логика и симптомите на балона
Финансовите потоци към сектора на изкуствения интелект растат лавинообразно.
Оценките на компании скачат не заради доказана производителност, а заради „потенциал“, „визия“ и „бъдещи възможности“.
Тази логика е позната.
По същия начин:
интернет беше превърнат в универсален двигател на богатство,
криптовалутите – в край на финансовата система,
метавселените – в ново човешко битие.
Във всички тези случаи очакванията изпревариха реалната икономика.
Изкуственият интелект вече показва същите признаци:
-
огромни разходи за изчислителна мощ
-
енергийна зависимост
-
скъпа инфраструктура
-
ограничен брой приложения с реална, мащабируема възвръщаемост
Балонът не се формира в лабораториите, а във финансовото въображение.
Когато капиталът инвестира в очаквания, а не в резултати, въпросът неизбежно се измества: кой печели още преди балонът да се спука?
Изкуственият интелект като механизъм за концентрация
Най-съществената характеристика на AI не е интелигентността, а концентрацията.
Достъпът до:
данни,
изчислителни ресурси,
енергия,
алгоритмични модели
е концентриран в ръцете на малък брой корпорации и държавни структури.
Изкуственият интелект не демократизира знанието.
Той го капитализира.
Колкото по-„умен“ става алгоритъмът, толкова по-затворен става достъпът до него.
Колкото по-мощна става системата, толкова по-голяма е зависимостта на обществата от нейните собственици.
Тук AI престава да бъде технологичен инструмент и се превръща в инфраструктура на властта.
И когато властта се маскира като ефективност, общественият дебат се заменя с технократско мълчание.
Трудът между автоматизация и подчинение
Един от най-упоритите митове около изкуствения интелект е обещанието за освобождаване на човека от труда.
Реалността е по-сложна и по-мрачна.
AI не премахва труда.
Той го преоформя.
Рутинният интелектуален труд се автоматизира.
Висококвалифицираният труд се концентрира в малки елити.
Масовата заетост става по-несигурна, по-временна и по-алгоритмично управлявана.
Работникът не е освободен.
Той е оценяван непрекъснато, оптимизиран и наблюдаван.
Алгоритъмът пояснява не само какво да се прави, но и кой е „достатъчно ефективен“, за да остане.
Така технологичният балон започва да има социална цена.
Държавата, сигурността и алгоритмичното управление
Изкуственият интелект бързо се превръща в инструмент за управление, сигурност и контрол.
Алгоритмичните системи навлизат в:
наблюдение,
прогнозиране на поведение,
полицейски и военни структури,
административни решения.
Това създава нов тип държава – ефективна, но непрозрачна.
Решенията се вземат „по данни“.
Отговорността се размива.
Човешката преценка се заменя с модел, който никой извън системата не разбира напълно.
Това не е неутрална технология.
Това е политически избор, прикрит като техническа необходимост.
И именно тук се срещат балонът и реалността.
Балонът не е в машините, а в илюзиите
Изкуственият интелект е реална технология с огромен потенциал.
Но маниащото очакване, че той сам по себе си ще реши икономическите, социалните и политическите противоречия, е опасна илюзия.
AI няма да премахне неравенствата.
Няма да замени политиката.
Няма да освободи автоматично човека.
Той ще усили онова, което вече съществува:
концентрацията на капитал,
властта на малцина,
логиката на контрол.
Въпросът не е дали балонът ще се спука.
Въпросът е кой ще плати цената, когато обещанията се сблъскат с границите на реалността.
(източник):
По публикация на Фонда за стратегическа култура.
Цитирани и аналитично преработени откъси.