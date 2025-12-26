/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект е представян като универсално решение за икономиката, сигурността и управлението. Но зад маниакалните обещания се очертава въпросът дали сме свидетели на реална технологична революция или на нов, опасно надуващ се балон.

Голямото обещание на епохата

В началото на XXI век няма друга технология, натоварена с толкова очаквания, страхове и надежди, както изкуственият интелект.

Той се представя като универсален ключ: за икономически растеж, за управленска ефективност, за сигурност, за „освобождаване“ на човека от тежкия и безсмислен труд.

В публичния разказ AI вече не е инструмент.

Той е обещание за бъдеще.

Правителства, корпорации и медии говорят за нова индустриална революция, в която алгоритмите ще вземат по-добри решения от хората, ще оптимизират цели икономики и ще заменят „неефективната“ човешка преценка.

Тази реторика не е случайна.

Тя възниква в момент, когато класическите модели на растеж се изчерпват, социалните напрежения се натрупват, а глобалният капитал търси нова история, която да оправдае огромни инвестиции и нови форми на концентрация.

Но историята познава добре такива моменти – когато технологиите започват да носят не просто функции, а спасителни очаквания.

Инвестиционната логика и симптомите на балона

Финансовите потоци към сектора на изкуствения интелект растат лавинообразно.

Оценките на компании скачат не заради доказана производителност, а заради „потенциал“, „визия“ и „бъдещи възможности“.

Тази логика е позната.

По същия начин:

интернет беше превърнат в универсален двигател на богатство,

криптовалутите – в край на финансовата система,

метавселените – в ново човешко битие.

Във всички тези случаи очакванията изпревариха реалната икономика.

Изкуственият интелект вече показва същите признаци:

огромни разходи за изчислителна мощ

енергийна зависимост

скъпа инфраструктура

ограничен брой приложения с реална, мащабируема възвръщаемост

Балонът не се формира в лабораториите, а във финансовото въображение.

Когато капиталът инвестира в очаквания, а не в резултати, въпросът неизбежно се измества: кой печели още преди балонът да се спука?

Изкуственият интелект като механизъм за концентрация

Най-съществената характеристика на AI не е интелигентността, а концентрацията.

Достъпът до:

данни,

изчислителни ресурси,

енергия,

алгоритмични модели

е концентриран в ръцете на малък брой корпорации и държавни структури.

Изкуственият интелект не демократизира знанието.

Той го капитализира.

Колкото по-„умен“ става алгоритъмът, толкова по-затворен става достъпът до него.

Колкото по-мощна става системата, толкова по-голяма е зависимостта на обществата от нейните собственици.

Тук AI престава да бъде технологичен инструмент и се превръща в инфраструктура на властта.

И когато властта се маскира като ефективност, общественият дебат се заменя с технократско мълчание.

Трудът между автоматизация и подчинение

Един от най-упоритите митове около изкуствения интелект е обещанието за освобождаване на човека от труда.

Реалността е по-сложна и по-мрачна.

AI не премахва труда.

Той го преоформя.

Рутинният интелектуален труд се автоматизира.

Висококвалифицираният труд се концентрира в малки елити.

Масовата заетост става по-несигурна, по-временна и по-алгоритмично управлявана.

Работникът не е освободен.

Той е оценяван непрекъснато, оптимизиран и наблюдаван.

Алгоритъмът пояснява не само какво да се прави, но и кой е „достатъчно ефективен“, за да остане.

Така технологичният балон започва да има социална цена.

Държавата, сигурността и алгоритмичното управление

Изкуственият интелект бързо се превръща в инструмент за управление, сигурност и контрол.

Алгоритмичните системи навлизат в:

наблюдение,

прогнозиране на поведение,

полицейски и военни структури,

административни решения.

Това създава нов тип държава – ефективна, но непрозрачна.

Решенията се вземат „по данни“.

Отговорността се размива.

Човешката преценка се заменя с модел, който никой извън системата не разбира напълно.

Това не е неутрална технология.

Това е политически избор, прикрит като техническа необходимост.

И именно тук се срещат балонът и реалността.

Балонът не е в машините, а в илюзиите

Изкуственият интелект е реална технология с огромен потенциал.

Но маниащото очакване, че той сам по себе си ще реши икономическите, социалните и политическите противоречия, е опасна илюзия.

AI няма да премахне неравенствата.

Няма да замени политиката.

Няма да освободи автоматично човека.

Той ще усили онова, което вече съществува:

концентрацията на капитал,

властта на малцина,

логиката на контрол.

Въпросът не е дали балонът ще се спука.

Въпросът е кой ще плати цената, когато обещанията се сблъскат с границите на реалността.

(източник):

По публикация на Фонда за стратегическа култура.

Цитирани и аналитично преработени откъси.