/Поглед.инфо/ д-р Владимир Трифонов анализира ролята на Китай в навечерието на 2026 г. – от многополюсния ред и партньорствата с Глобалния Юг и Евразия, до конкуренцията със Съединени американски щати и Европейски съюз, технологичните ограничения и тайванския въпрос.

Задълбочен геополитически и геоикономически прочит на китайската стратегия за 2026 г.: многополюсност, стабилизираща дипломация, приоритети на 15-ата петилетка, технологична независимост и сигурност. Акцент върху партньорствата с Глобалния Юг, Евразия и АСЕАН, отношенията с Русия, диалога със САЩ, динамиката с ЕС и визията на Си Дзинпин за предвидим и справедлив международен ред.

Източник КМГ: https://www.youtube.com/watch?v=XOP39fiiZm4&t=591s