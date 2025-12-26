/Поглед.инфо/ Д-р Владимир Трифонов разговаря с Константин Бондеренко за преговорния процес между САЩ и Русия, скритата икономическа логика зад „мирния натиск“ и разломите в Европа – от Берлин и Брюксел до Париж. В центъра: санкциите, руските активи, „гаранциите“ за Украйна и рискът историята да повтори Минск – но в много по-скъпа версия.

В първата част на разговора историкът и политолог Константин Бондеренко очертава рамката на новия преговорен модел: Вашингтон разговаря отделно с Москва, отделно с Киев и отделно с европейците – а Украйна се превръща в условие за по-голяма сделка, свързана с енергетика, логистика и Арктика. Обсъждат се причините срещата да се „премести“ към Берлин, вътрешните противоречия в ЕС около конфискацията на руски активи и рязката смяна на тона на Макрон. Във фокуса са и капаните на бъдещо споразумение: липсата на доверие, проблемът „кой гарантира гаранта“, реалната цена на армия от 600–800 хиляди души и вероятната вътрешна реакция в Украйна при териториални отстъпки. Финалът поставя най-тежкия въпрос: ако мирът не стане „сега“, пролетта може да го наложи – но при по-лоши условия и с политическа смяна в Киев.

