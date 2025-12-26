/Поглед.инфо/ На 25 и 26 декември Политбюро на Централния комитет на ККП проведе заседание за демократичния живот, ръководено от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин, който произнесе и важна програмна реч.

По време на срещата Политбюро изслуша доклад за прилагането на партийните правила. Беше подчертано, че през изминалата година ЦК на ККП е повел страната и народа към преодоляване на сложните вътрешни и външни предизвикателства и е осигурил успешното изпълнение на основните задачи на социално-икономическото развитие в рамките на 14-ия петгодишен план (2021–2025 г.). Отбелязано бе, че партията ще продължи да укрепва единството около ЦК на ККП със Си Дзинпин в центъра, както и да насърчава висококачественото развитие, реформите и отварянето и през следващия планов период.

В изказването си Си Дзинпин подчерта, че ККП трябва последователно да задълбочава борбата срещу корупцията. Той призова всички партийни кадри да запазят обективна и трезва оценка за състоянието на страната и стриктно да изпълняват отговорностите си, особено в условията на нарастващи трудности, рискове и предизвикателства.