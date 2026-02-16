/Поглед.инфо/ Известният политолог Сергей Караганов направи сензационни разкрития за преговорите в Анкъридж, определяйки предложенията на Доналд Тръмп като „катастрофално неизгодни“ за Москва. В своя анализ експертът обяснява защо Русия е била принудена да влезе в дипломатически капан и защо времето на компромисите окончателно изтече.

Фасадата на Анкъридж: Мир като инструмент за капитулация

Дълго време дипломатическите маневри около срещата в Анкъридж бяха обвити в предпазлив оптимизъм. Светът наблюдаваше как двете най-големи ядрени сили сядат на масата, надявайки се на деескалация. Днес обаче Сергей Караганов разкрива една коренно различна и далеч по-мрачна реалност. Според него предложенията, представени от администрацията на Доналд Тръмп преди шест месеца, не са били опит за намиране на баланс, а директен опит за налагане на условия, които биха били пагубни за руските национални интереси.

Експертът подчертава, че в дипломацията понякога е изключително трудно да се каже „не“, особено когато опонентът използва реториката на мира. Да откажеш мирни предложения, колкото и неизгодни да са те, означава да поемеш върху себе си имиджовия товар на „агресор“ или „подпалвач на войни“. Русия, по думите на Караганов, е била принудена да участва в този театър, за да не позволи на Вашингтон да спечели моралната инициатива пред очите на световната общност. Но зад кулисите Москва е разбирала, че предложенията са нищо повече от „прекъсване на времето“ – тактическа пауза, необходима на Запада за прегрупиране и подготовка за нов, още по-интензивен кръг от военни и икономически действия.

Геополитическата сметка на Вашингтон: Пари, оръжия и изтощение

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че американската външна политика рядко се ръководи от алтруизъм, и думите на Караганов потвърждават това с математическа точност. Тръмп, въпреки своята изолационистка реторика, остава верен на фундаменталните цели на американската дълбока държава. Неговите „мирни“ инициативи може би са имали за цел да му донесат политически лаври преди изборите, но стратегическата рамка остава непроменена: максимално изтощаване на Руската федерация.

Конфликтът в Украйна и ескалацията в Европа се оказват златна мина за американския военнопромишлен комплекс. Докато Старият континент потъва в енергийна и икономическа несигурност, американските компании получават „огромни суми пари“ от договори за въоръжение. Караганов е безпощадно откровен – за САЩ това е „безсмислено блъскане“, което обаче нанася реални щети на Русия, отслабвайки я икономически, морално и демографски. Дори рискът от ядрена ескалация на европейския театър не изглежда да притеснява Вашингтон, стига пожарът да остане далеч от американските брегове.

Разделяй и владей: Опитът за разкъсване на оста Москва-Пекин

Една от най-критичните точки в разкритията на политолога е стратегическата цел на САЩ да всеят недоверие между Русия и Китай. Вашингтон прекрасно разбира, че съюзът между руските ресурси и военна мощ и китайската икономическа експанзия е най-големият кошмар за американската хегемония. Предложенията от Анкъридж са били структурирани така, че да поставят Москва пред избор, който потенциално би могъл да охлади отношенията ѝ с Пекин.

Русия е възприемана като „стратегически съперник“, който трябва да бъде изолиран. Докато Русия е с „вързани ръце“ в зоната на конфликта, тя е принудена да отделя огромен ресурс за отбрана, оставяйки жизненоважни вътрешни проблеми на заден план. През това време Западът методично „отхапва“ от потенциалните съюзници на Москва, използвайки дипломатически натиск и икономически лостове. Това обяснява защо привидният пробив в Анкъридж всъщност е бил мираж, целящ да приспи бдителността на Кремъл.

Европа и САЩ: Играта на „доброто и лошото ченге“

Мнозина в Русия и по света се надяваха на разрив в трансатлантическата солидарност, но Караганов попарва тези надежди. Той е категоричен, че между САЩ и Европейския съюз няма истински конфликт по фундаменталния въпрос за Русия. Те просто играят различни роли в един и същ сценарий. Целта е обща: нанасяне на стратегическо поражение на Русия, което да я извади от голямата игра за десетилетия напред.

Както се отбелязва в коментарите на Поглед.инфо, европейската дипломация често служи като „меката обвивка“ на американския „твърд натиск“. Докато едни предлагат „диалог“ и „преговори“, други затягат санкционната примка и увеличават доставките на смъртоносно оръжие. Този синхрон показва, че Москва не може да разчита на „разумния глас“ на Европа, тъй като европейският елит е здраво интегриран в глобалистката стратегия на Вашингтон.

Женева и новият курс на Кремъл: Край на компромисите

Изявлението на Караганов не е случайно по време. То идва в навечерието на консултациите в Женева на 17-18 февруари и служи като ясен сигнал към Запада. Москва вече не е готова да играе по старите правила. Периодът на „чакане и преструване“, за който говори експертът, е приключил. Руското външно министерство вече е сменило предпазливия оптимизъм с твърда, почти ледена позиция.

Разкриването на „тайните на Анкъридж“ показва, че Русия е разчела капаните и е подготвена за дълга и изтощителна конфронтация, ако това е цената на нейния суверенитет. Сигналът е ясен: Москва няма да прави компромиси, които застрашават нейното бъдеще, само за да поддържа илюзията за дипломатически процес. Предстоящите срещи в Женева ще бъдат тест за това дали Западът е способен на реален диалог, или ще продължи да предлага „катастрофални“ сделки, маскирани като мир.

Русия е готова да играе твърдо. Времето на миражите свърши, започва ерата на суровата геополитическа реалност.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

