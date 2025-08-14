/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп обяви извънредно положение за обществената безопасност във Вашингтон и ще премести бездомните хора от града. Относно това, CGTN към Китайската медийна група организира анкета сред своите интернет потребители. Резултатите от нея показва, че 78,7% от анкетираните не мислят, че тези мерки ще разрешат напълно проблема за обществената безопасност в града, като дори може сериозно да застрашат законните права на бездомните хора и имигрантите.

92% от анкетираните изразиха тревога относно сегашната ситуация в сферата на обществената безопасност на САЩ. 81,7% от участващите пък заявиха, че насилствените престъпления и бездомността са широко разпространени в големите американски градове и са се превърнали в „американска болест“, която е трудно да се излекува. Относно плана на федералното правителство за преместването на бездомните, местните жители на Вашингтон изразиха мнение, че проблемът отразява високите разходи за живот в региона и липсата на ресурси за психично здраве. Те смятат, че принудителното изгонване не може да реши напълно проблема.

Освен това, 88,7% от анкетираните смятат, че продължителната намеса на администрацията на Тръмп в управлението на големите градове, ръководени от Демократическата партия, показва нарастващата конфронтация между двете партии в САЩ.

Анкетата бе публикувана на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски, като в нея за 24 часа са взели участие 7602 интернет потребители.