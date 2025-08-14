/Поглед.инфо/ Според представените по време на срещата данни от китайската статистика става ясно, че за периода януари – юни 2025 г. стокообменът между България и Китай възлиза на близо 2,2 млрд. щ.д.

Българският министър на икономиката и заместник-министърът на търговията на Китай са изразили единодушното си мнение, че сесиите на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество представляват важен механизъм за развитие на търговско-икономическите връзки между двете страни. По време на срещата между двамата е било договорено следващата, 18-та сесия на Комисията да бъде проведена още в края на тази година в София, съобщават от Министерството на икономиката. „Бихме приветствали успоредно със сесията да бъде организиран и двустранен бизнес форум“, е казал министър Петър Дилов.

Министърът на икономиката и индустрията на Република България Петър Дилов бе на посещение в Пекин, където се проведе Второто издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект, в която участва и националният отбор на България. Министър Дилов участва в откриването на Международната олимпиада, като в словото си при откриване на състезанието, той е подчертал, че развитието на изкуствения интелект може да бъде двигател на икономическия растеж и ключов фактор за модернизацията. По време на посещението в Китай министър Петър Дилов е провел и редица срещи със свои колеги, по време на които са били дискутирани възможности за сътрудничество в нови сектори за взаимодействие между двете страни, като иновации и нови технологии, дигитализация и енергийна ефективност

По време на визитата си министърът на икономиката и индустрията на Република България е провел среща със заместник-министъра на търговията на Китайската народна република Лин Дзи, по време на която двамата са обсъдили възможностите за насърчаване на търговията и инвестициите между България и Китай. По време на разговорите, министрите са подчертали, че съществува значителен неизползван потенциал за повишаване на икономическите резултати и двустранната търговия.

Той е изразил мнението, че се търсят нови възможности за разширяване на експорта на българския бизнес към китайския пазар:„Пример за това са селскостопанските и хранителните стоки, етеричните масла и козметика, вино и минерална вода“

От своя страна, китайският заместник министър на търговията е подчертал че има възможности за увеличаване на българския износ за китайския пазар, както в сферата на хранително-вкусовата промишленост, така и в други области, като е визирал и продуктите от розово масло, които намират широк прием в Китай.

По време на разговорите, двамата са изразили единодушното мнение, че съществуват възможности за привличане на инвестиции в сектори, в които България има традиционни предимства, както и в такива, които осигуряват висока добавена стойност и конкурентоспособност. Сред тях са автомобилостроенето и производството на авточасти, електрониката и електротехниката, информационните и комуникационните технологии, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

„Съществуват възможности за привличане на китайски компании в българските индустриални зони, за което може да бъде получена подкрепа от „Национална компания индустриални зони“, е заявил българският министър.

По време на посещението си в китайската столица министър Петър Дилов е провел срещи и с председателя на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) – г-н Жън Хунбин. В разговорите между тях министър Дилов е изтъкнал, че България иска да разшири износа си за Китай, като съществуват неизползвани възможности за по-нататъшното му разширяване и по-конкретно на продукти, с които нашата страна е известна в Азия. Други дискутирани въпроси по време на разговорите са били свързани с насърчаването на обмена между китайската и българската бизнес общности, подпомагането на търговията и инвестициите между Китай и България, засилването на сътрудничеството в рамките на Съвместната търговска камара, както и насърчаването на международното сътрудничество в индустриалните вериги на доставки.

Председателят на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия Жън Хунбин е посочил, че Китай и България имат солидна основа за сътрудничеството, като трябва да обърнат внимание на нови сектори за взаимодействие като иновации и нови технологии, дигитализация и енергийна ефективност.