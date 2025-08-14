/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Държавното управление за данни представи постиженията в дигитализацията в Китай по време на изпълнението на 14-ия петгодишен план (2021–2025 г.)

Лиу Лиехун, член на партийния комитет на Държавната комисия за развитие и реформа и директор на Държавната служба за данни, заяви, че след многогодишни усилия Китай е направил пробив в ключови дигитални технологии, постигнал е осезаеми успехи в областта на дигитализацията. Страната вече е формирала цялостна индустриална верига, обхващаща проектиране, производството, тестване и всички останали необходими стадии от целия процес. Над 1200 вида техника (1,19 милиарда отделни устройства) използват китайската операционна система Harmony, в това число мобилни телефони, автомобили, домашни уреди, различни видове оборудване и др. Комплексната мощност на изкуствения интелект на Китай също отбелязва скокообразно развитие. Броят на китайските патенти в сферата на изкуствения интелект заема 60% от общия на целия свят.