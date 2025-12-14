/Поглед.инфо/ Бившият японски премиер Ясуо Фукуда през 2018 г. посети Мемориалната зала на Нанкинското клане. За четвърти път бивш японски министър-председател посещава мемориала.

Наскоро в ексклузивно интервю за Китайската медийна група той заяви, че японският народ също трябва да разбира тази част от историята.

„Историята няма да изчезне. Японците в бъдещето трябва да разберат тази част от миналото, да посетят историческите обекти и да погледнат назад.“ Фукуда дълбоко осъзнава необходимостта японците да изучават тази история. По думите му е важно да има време за самостоятелно и внимателно осмисляне на случилото се в миналото. Той добави, че посещението в Нанкин му е дало именно такава възможност.