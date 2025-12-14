/Пголед.инфо/ По покана на Туркменистан, специалният пратеник на китайския председател Си Дзинпин и зам.-председател на ПК на ОСНП Пън Цинхуа посети Ашхабад от 12 до 13 декември, където взе участие в Международния форум за мир и доверие.

Той връчи поздравително писмо от Си Дзинпин на туркменската страна, срещна се с председателката на парламента Дунягозел Гулманова и лидери на основните политически партии, както и участва в дейности за диалог между двата народа.

Туркменистанската страна заяви, че това ясно показва голямото внимание, което Китай отделя на двустранните отношения. Китайското участие във важни международни събития се оценява като изключително значимо. Туркменистан изрази готовност да използва възможностите, произтичащи от висококачественото развитие на Китай, за да задълбочи взаимноизгодното сътрудничество между двете страни и да работи съвместно за постигане на практически резултати от четирите глобални инициативи на китайския председател. Това, по думите на туркменистанската страна, ще допринесе за благото на двата народа и за опазването на световния мир.