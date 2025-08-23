/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) ще се проведе в Тиендзин о от 31 август до 1 септември. По този повод генералният секретар на ШОС Нурлан Ермекбаев даде ексклузивно интервю за КМГ.

Ермекбаев даде положителна оценка на работата на Китай откакто страната пое ротационното председателство на организацията. Той заяви, че през последните 24 години Китай последователно се е придържал към целите и принципите на ШОС, като е допринесло значително за задълбочаването на сътрудничеството в рамките на организацията и за укрепването на взаимното доверие и приятелство между държавите членки.

„По време на мандата си като ротационен председател, Китай е изготвил всеобхватен план за множество дейности, включващ над 100 събития в различни области. Те обхващат критични отрасли като енергетика, изменение на климата, продоволствена сигурност и намаляване на бедността, както и множество събития за младежки обмен и обществено здраве. Всичко това ефективно стимулира значителен напредък в сътрудничеството във всички сектори“, каза още Ермекбаев.

Той подчерта уникалните предимства на ШОС като „динамична и далновидна организация“.

Ермекбаев също така дълги години вече е работил с Китай в различни области. „Националната система на управление на Китай е доказала значителна ефективност“, заяви той, коментирайки развитието на страната.