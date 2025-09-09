/Поглед.инфо/ На 8 септември китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително писмо до 25-ото издание на Китайската конференция за международни инвестиции и търговия.

В него той посочи, че конференцията с постоянна тема "Разширяване на двупосочните инвестиции за общо глобално развитие" играе положителна роля в насърчаването на изграждането на отворена световна икономика, а освен това се е превърнала в ефективна платформа за задълбочаване на прагматичното сътрудничество на глобалните инвеститори.

Си Дзинпин каза, че Китай решително ще разшири високото ниво на отваряне, ще насърчи либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите, ще сподели своите възможности за развитие със света и ще внесе повече положителна енергия и сигурност в глобалното развитие. Страната е готова да работи заедно с всички за насърчаване на икономическата глобализация, което да създаде по-добро бъдеще за проспериращо развитие.

Тазгодишното издание на Китайската конференция за международни инвестиции и търговия беше официално открита същия ден в Сямън, провинция Фудзиен.