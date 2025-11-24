/Поглед.инфо/ Най-високият мост в света е мостът Хуадзян в провинция Гуейджоу, Китай, с височина 625 метра над река Бейпан. Открит през септември 2025 г., той намалява времето за пътуване през каньона от над два часа на само две минути.

Височина: 625 метра

625 метра Разположение: Провинция Гуейджоу, Китай

Провинция Гуейджоу, Китай Дължина: 2890 метра

2890 метра Предимство: Значително съкращава времето за пътуване през каньона Хуадзян

Значително съкращава времето за пътуване през каньона Хуадзян Технология: Използвани са модерни технологии като дронове и интелигентни системи за наблюдение по време на строежа