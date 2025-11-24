/Поглед.инфо/ На 24 ноември в Хъфей стартира Международната научна програма за термоядрена енергия на Китайската академия на науките. По време на събитието бе публикуван план за изследване на горящ експериментален суперпроводим токамак BEST. Учени в областта на термоядрена енергия от повече от 10 държави, включително Франция, Великобритания, Германия и Италия, се събраха в Хъфей, за да подпишат „Хъфейската декларация за ядрен синтез“, призовавайки за засилено международно сътрудничество в разработването на термоядрена енергия.

Термоядрената енергия, наречена „изкуствено слънце“, е считана за окончателната цел за чиста енергия. Въпреки редица пробиви в изследванията на термоядрената енергия, предстоят още множество технологични предизвикателства. В декларацията учените призовават да се следва духът на отвореност, споделяне и взаимна изгода, като се насърчават повече международни изследователи да посетят Хъфей, да провеждат експерименти и сътрудничество, свързани с термоядрената енергия, и да работят заедно за реализиране на мечтата за термоядрена енергия.