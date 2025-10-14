/Поглед.инфо/ На 14 октомври в Пекин бе открито Изложението за постиженията на дигиталния интелект за овластяване на жените и момичетата, което е основно мероприятие в рамките на Световната среща за жените.

Пън Лиюен, съпругата на китайския лидер Си Дзинпин и специален пратеник на ЮНЕСКО за насърчаване на образованието на жените и момичетата, както и заместник-генералният секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН-Жени Сима Сами Бахус присъстваха на събитието и произнесоха речи. В събитието участваха и много съпруги на чуждестранни лидери, представители на женски организации и изявени радетели за каузата.

Пън Лиюен заяви в речта си, че с бързото развитие на науката и иновациите, новото поколение информационни технологии помага на жените и момичетата да преследват мечтите си. Активното развитие на дигиталните и интелектуални технологии в Китай променя начина на живот, създавайки по-широко пространство за развитието им. В момента всички страни в света търсят ефективни начини за създаването на повече благополучие за жените и момичетата в рамките на научните иновации, за да насърчават съвместно делата на жените в света.

Бахус оцени високо постиженията на Китай в сферите на насърчаването на развитието на жените, защитата на правата на жените и големия принос на Световната среща за жените в Пекин. Тя призова за общи усилия от международната общност за насърчаване на всеобхватното развитие на делата на жените и момичетата в сферата на дигиталния интелект.

След церемонията по откриването Пън Лиюен и гостите разгледаха изложението и резултатите от научните иновации.