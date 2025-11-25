/Поглед.инфо/ На 23 ноември в Йоханесбург, РЮА, бе закрита 20-ата среща на върха на страните от Г-20. По време на срещата китайският премиер Ли Цян призова за възстановяване на световната икономика, справяне с разногласията, противоречията и управленските затруднения чрез солидарност и сътрудничество. На срещата бе приета съвместна декларация, която демонстрира решимостта на различните страни за засилване на обединението и общо справяне с предизвикателствата.

Механизмът на Г-20 бе създаден по време на азиатската финансова криза през 1999 г. След 20-годишно развитие Групата се превърна във важна платформа за глобалното икономическо управление. В момента липсва движеща сила за ръст на световната икономика, унилатерализмът и протекционизмът са в ход, увеличават се и различните икономическо-търговски ограничения и конфронтации. През септември тази година китайският председател Си Дзинпин предложи Инициатива за глобално управление, която предоставя китайското решение за разрешаване на проблемите.

Ли Цян заяви на срещата, че Г-20 трябва да играе водеща роля в придържането към многостранност. Китайският представител смята, че трябва да се ускорят реформите на Световната банка, Международния валутен фонд и Световната търговска организация, което цели повишаване на позициите на развиващите се страни и изграждане на по-справедлив международен икономическо-търговски ред. Популяризирането на приложението на изкуствения интелект, насърчаването на сътрудничеството в ключови сектори като рудодобива и засилването на подкрепата за развитието на Глобалния Юг ще направят така, че глобализацията да облагодетелства всеки човек, заяви Ли Цян.

Наред с напредването на модернизацията в китайски стил и реализирането на Инициативата за глобалното управление, Китай, заедно с други страни в Глобалния Юг, ще допринесат за развитието на Г-20 и глобалното икономическо управление, допълни Ли Цян.