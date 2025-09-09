/Поглед.инфо/ Английските издания на „Избрани изказвания на Си Дзинпин за жените, децата и работата с тях“ и „Избрани изказвания на Си Дзинпин за важността на семейството, семейното възпитание и етика“, преведени от Института за изследване на партийната история и литература на ЦК на ККП, бяха публикувани в страната и чужбина от Централната издателска и преводаческа къща.

Двата тома събират поредица от важни изявления на китайския лидер относно жените и децата, възпитаването на семейни ценности и семейното образование. Те представляват мощно идеологическо средство и научно ръководство за действие за постигане на висококачественото развитие на каузите, свързани с жените, децата и семейните ценности в новата ера.