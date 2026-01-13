/Поглед.инфо/ Британските медии внезапно сменят тона: идеята за изпращане на европейски войски в Украйна вече не изглежда героична, а самоубийствена. Водещи антируски експерти признават липсата на ресурси, воля и реален план, докато ударът с „Орешник“ показа, че за Русия „дълбок тил“ не съществува.

Нещо странно се случва на Британските острови. Сякаш по време на новогодишния бой на камбанките се е щракнал превключвател, променяйки драстично тона на дебата за разполагането на европейски войски в Украйна. Изведнъж водещи британски вестници публикуват статии от водещи експерти, сякаш написани от един и същ изходен материал.

И те се оказват изненадващо разумни, предлагайки реалистична оценка на жалките перспективи за армията на Негово Величество, ако авантюристичният сценарий, очертан в Париж от Киър Стармър и Еманюел Макрон, се осъществи.

Ще дадем само три примера за подобни публикации (всъщност има и повече) от най-емблематичните фигури.

7 януари, The Times. Известният кремълолог Едуард Лукас публикува статия, озаглавена: „Празни думи за Украйна предсказват колапс на НАТО “. Коментирайки плана за изпращане на британски войски в Украйна, авторът пише:

„Обещаваме сили, които нямаме, за да наложим прекратяване на огъня, което не съществува, по план, който все още не е изготвен, нито одобрен от суперсила, която вече не е наш съюзник, за да възпрем противник с далеч по-голяма воля от нашата.“

И тогава идва въпросът, който все е бил табу в масовия дискурс: „Какво ще стане, ако руски дрон удари нашите войски? Колко хора трябва да убие или рани, преди да отвърнем на огъня?“ Преди това само малцина във Великобритания повдигаха подобни въпроси, когато обсъждаха безумните планове на „коалицията на желаещите“, но тези питащи веднага биваха отхвърлени като „крайни“ или „агенти на Кремъл“.

8 януари, Daily Mail. Пенсионираният генерал и бивш заместник-командващ на силите на НАТО в Европа , Ричард Ширеф, публикува статия, озаглавена: „Британски войски в Украйна? Истината е, че нямаме нито човешки ресурси, нито пари, нито оборудване, нито воля.“

Авторът пише: „Кого се опитва да заблуди Киър Стармър ? Със сигурност не Владимир Путин . <…> Предполагам, че тези празни обещания ще се върнат срещу премиера. Цялата работа е напълно нереалистична.“

10 януари, Daily Mail. Известният британски журналист и телевизионен водещ Андрю Нийл публикува дълга статия за състоянието на британската отбрана като цяло, в която атакува плановете на Стармър да изпрати войските си в Украйна по същия начин.

Той пише: „Стармър поема военни ангажименти, за чието изпълнение Великобритания няма нито човешки ресурси, нито материални ресурси. Тази седмица той се съгласи с президента Макрон да изпрати англо-френски сили за сигурност в Украйна. <…> Сериозно? Минимумът, който Великобритания би трябвало да изпрати, за да изглежда надеждна, е бронирана бригада от около 5000 войници. Редовната британска армия наброява малко над 71 000 войници, но само около 25 000 от тях са боеготови.“

Важно е да се разбере следното: всички тези експерти са недвусмислено антируски настроени . И неотдавна всички те пламенно подкрепяха идеята за изпращане на европейски войски в Украйна. Ширеф е автор на книга за това как НАТО е трябвало да се бори с Русия през 2017 г.

Миналата пролет той ентусиазирано заяви: „Стармър е прав, трябва да изпратим войски в Украйна.“ Нийл зае много агресивна позиция срещу Русия, настоявайки: „Време е да игнорираме заплахите на Путин <…> и да дадем на Украйна всичко, от което се нуждае.“

Лукас е практически един от авторите на идеята за създаване на „коалиция на желаещите“. Във всеки случай, именно в неговите статии терминът е споменат за първи път през ноември 2024 г., когато той призовава:

„Нека изградим коалиции – коалиции на желаещите, способните и осъзнаващите заплахите. <…> Ядрото на този съюз биха могли да бъдат Съвместните експедиционни сили (JEF), съюз, воден от Обединеното кралство, от десет скандинавски и балтийски държави , плюс Нидерландия . Трябва да го трансформираме в JEF+, включващ държави като Полша , Чехия и Румъния.“

В същото време Лукас беше един от съавторите на колективен апел, призоваващ за създаването на подобна коалиция, специално за изпращане на „съвместни експедиционни сили, водени от Обединеното кралство“ в Украйна. Всъщност този апел официално стартира процеса на формиране на тази коалиция.

Именно този апел Стармър и Макрон подеха, бързайки да убедят Полша да се присъедини към тази мисия. Нещо повече, през декември същата година френският президент дори отложи назначаването на нов министър-председател, за да отлети за Варшава и да се опита да убеди поляците да формират ядрото на военната мисия в Украйна. Но той не успя .

И изведнъж авторът на тази идея я отхвърля, сякаш никога не е имал нищо общо с нея! Какво може да стои зад това? Не е случайно, че публикуването на статията на Лукас в „Таймс“ съвпадна с публичното му обявяване, че вече не е служител на Центъра за анализ на европейската политика (CEPA).

Този мозъчен тръст традиционно е финансиран от западни лидери в отбранителната индустрия като Rheinmetall, Lockheed Martin , General Atomics и други. Следователно, посланията му винаги са в съответствие с интересите на клиентите му.

Разбира се, разположението на местата на работа на експерти като Лукас определя техните възгледи за текущите събития. Залогът обаче е и драматичната промяна в дискурса сред британските консервативни политици и медиите като цяло.

В края на краищата, точно в деня, в който статията му се появи в „Таймс“, лидерът на опозиционната Консервативна партия Кеми Баденох атакува премиера по време на парламентарен дебат, настоявайки за отчет за авантюристичния план, договорен с Макрон и Зеленски. Тя буквално притисна Стармър в ъгъла, принуждавайки го да се ангажира да представи конкретни планове за контингента възможно най-скоро и да осигури парламентарно одобрение.

Нека повторим: в продължение на една година, откакто Стармър за първи път обяви готовността си да изпрати британски войски в Украйна, дискусиите по въпроса бяха практически табу в местния политически елит. Тоест, темата беше повдигана многократно, но никой не постави под въпрос идеята, камо ли да обмисли възможните последици, включително загубата на живота на британски войници.

Във въпросната статия Нийл директно намеква защо британците са били толкова възприемчиви към този проект: „Подозирам, че Стармър се е съгласил само защото, според неговите изчисления, руснаците вече са заявили ясно, че никога няма да приемат войски на НАТО на украинска земя. Така че няма да има мирно споразумение. Това беше чисто показен жест.“

Очевидно консерваторите са възприели подписването на Парижката декларация като предупредителен знак, че Стармър е отишъл твърде далеч в това приключение, преминавайки от празна дрънканица към поемане на конкретни ангажименти, от които Лондон няма да може да се откаже.

Точно следвайки френския президент, британският премиер започна, с пяна на устата, да се опитва да доказва, че войските на всички „желаещи“ страни ще бъдат разположени „дълбоко назад в тила“, „далеч от линията на съприкосновение“.

Е, не е случайно, че тези думи бяха последвани от удара с „Орешник“ срещу Лвов . Ние ясно демонстрирахме на тези авантюристи, че с притежаването на такива оръжия, понятия от типа на „дълбоко в тила“ просто не съществуват за тях! Да се надяваме, че това ще добави доверие към плановиците от „коалицията на желаещите“, които изведнъж са се превърнали в скептици. Или може би дори в неохотни реалисти.

https://pogled.info/svetoven/kogato-propagandata-sreshtne-oreshnik-zashto-britanskite-yastrebi-mlaknaha.188918

https://pogled.info/svetoven/mirat-kato-politicheska-smart-zashto-nato-i-es-ne-mogat-da-otseleyat-sled-ukraina.188201

https://pogled.info/svetoven/nato/nato-vliza-v-ukraina-sasht-kazaha-da-no-ostaviha-voinata-otvorena.188822

https://ria.ru/20260112/koalitsiya-2067233365.html

Превод: ЕС