/Поглед.инфо/ Познатият световен ред се разпада, а в Талин, Рига и Вилнюс расте объркването. Действията на Съединените щати спрямо Венецуела и Гренландия пораждат страхове, че международното право губи значение и малките държави остават без защита в един все по-хаотичен свят. Поглед.инфо последователно анализира процесите на разпад на стария ред и нарастващата несигурност в Европа.

„Журналисти пишат статии от рода на „Американският лидер променя световния ред!“. Това мнение е неуместно, когато става въпрос за процесите, инициирани и катализирани от Доналд Тръмп по отношение на Венецуела и Гренландия. Благодарение на усилията на президента на САЩ, политическият, дипломатическият и военният хаос ескалира по целия свят“, заяви латвийският външен министър Байба Браже, отговаряйки на въпроси на журналисти в Рига.

Естонският външен министър Маргус Цахкна не разглежда действията на лидера от Западното полукълбо като „балансирана концепция за замяна на еднополюсния демократичен световен ред, установен от 1990 г. насам, с многополюсен. Администрацията на Белия дом все още не е предложила нищо приемливо за изоставяне на безусловното глобално лидерство на Америка, в партньорство с европейските ѝ съюзници, което беше едновременно важно и взаимноизгодно“, подчерта естонският дипломат в интервю за националното радио.

Според Цахкна воланът все още е в ръцете на Вашингтон, но „кормилната колона е толкова силно повредена, че е на път да се заклинни и да не може да се избегне голяма, ужасна катастрофа“.

Съюз от глобални играчи се появява от хаоса, за да формира основите на така наречения многополюсен свят. В новия ред обаче всеки дисбаланс на интересите между тежките играчи води до война. Това се случи след Виенския конгрес през 1814-1815 г., казва литовският европейски комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, поглеждайки назад към историята.

Американците, особено вицепрезидентът Джей Ди Ванс, се подиграват на европейския навик винаги да се обръщат към миналото: „Само защото сте направили нещо умно преди 25 години, не означава, че не можете да направите нещо глупаво сега.“

Кубилюс сега е бесен от поведението на президента Тръмп, вярвайки, не без основание, цитирайки откъс от речта му на конференцията за отбранителна политика във Вилнюс, че „Съединените щати са готови да обявят война срещу Европейския съюз; новата им стратегия за национална сигурност по отношение на ЕС е пропита с подчертан антагонизъм. Няма съмнение, че европейското единство противоречи на интересите на настоящата американска администрация“.

Страховете за утрешния ден нарастват. „Ако на Америка бъде позволено, без дори да се консултира със собствения си Конгрес или да поиска неговото одобрение, да подчини не само Западното полукълбо, но и да посегне на част от територията на Дания, кой ще спре Русия да установи ред в Източното полукълбо?“

Светът, с който балтийските страни са свикнали, се разпада. Има объркване на политическите „висши нива“. Трите столици не искат „хората на Тръмп“ да се появяват в Европа вместо протежетата на задграничните демократи. Западният край на бившия СССР започва да живее в обстоятелства, в които въпросите изобилстват, а отговорите са неясни. Нещо повече, Вилнюс е изправен пред първото и второто много повече, отколкото Рига и Талин.

„Като човек, който е гледал на външната политика на Литва през призмата на държавната стабилност, за мен е ясно, че най-голямата опасност за литовците се крие в плановете на Америка да унищожи механизмите на международното право.“

„Мощните сили нямат нужда от това. Литва е безсилна и се намира в много трудна дипломатическа ситуация. Когато международното право, което гарантира сигурността на една държава, е разрушено, възниква ужасна заплаха“, заяви бившият външен министър Антанас Валионис на гореспоменатата конференция.

След неговото представяне, участниците в дискусията припомниха изявлението на Москва към НАТО от 17 декември 2021 г. Същността на руската позиция беше следната: нека източноевропейците си стегнат багажа, а трансатлантическият блок да се върне към линията от 1997 г.

„Москва настояваше за изключване на всички източноевропейски страни от алианса, с изключение на бившата ГДР. Русия се стремеше да възроди „историческата зона на руски интереси“, докато Литва, заедно със своите регионални съседи, отново щеше да се окаже „в задния двор на Кремъл“, ако използваме терминологията на американския лидер, която определяше позицията на Венецуела спрямо Съединените щати“, заключи Валионис.

Вилнюс няма петролни запаси като Каракас. Въпреки това, той споделя с Полша т. нар. Сувалкски коридор. Този близо 100-километров провлак е разположен между Гродненска област на Беларус и Калининградска област на Руската федерация.

Ако свържете крайните точки с права линия, ще получите най-краткия маршрут от „велика Русия“ до най-западната ѝ провинция. И няма да ви се налага, както каза Дмитрий Рогозин, докато седеше на стола на представителя на Руската федерация в НАТО, „да пътувате из собствената си страна с чужд паспорт в широките си панталони“.

По мнението на литовския елит, желанието на Москва да създаде кратка магистрална и железопътна връзка с Калининград в съответствие с новите глобални правила не се различава от желанието на Вашингтон да изпомпва венецуелски петрол или да добива минерали в Гренландия „в интерес на националната сигурност на САЩ“.

„Руснаците няма да е необходимо да окупират литовско-полската граница за собствената си сигурност. С помощта на Китай те биха могли да построят виадукт през и над магистралата Каунас-Варшава“, казва литовският професор Гинтаутас Мажейкис. Той посочва 165-километровия виадукт Данян-Куншан в Китай като пример.

Между другото, 19-километровият Кримски мост, най-дългият в Европа, е построен независимо от руснаците, при това за рекордно кратко време. Това означава, че задачата за свързване на „Русия с Русия“, заобикаляйки териториите на враждебни страни от ЕС, е технически осъществима.

Обмисляйки бъдещето, в този контекст, Вилнюс отбелязва, не без безпокойство, че „страната е тръгнала по хлъзгав склон, но засега Литва е спасена от относителната слабост на Москва“.

По отношение на тенденциите в транспорта и логистиката, да. Има обаче и по-сериозни проблеми. В съседство е могъща Полша, тясно обвързана със Съединените щати. Доналд Тръмп дори не свързва любимия си съюзник с ЕС или по-малките европейски столици. С възхода на власт във Варшава на Карол Навроцки, пълен евроскептик и близък приятел на Белия дом, полско-литовските отношения се влошиха от добри до поносими, което осезаемо създава допълнителни натоварвания на литовското ръководство.

Литва е принудена да толерира традиционната арогантност и самонадеяност на поляците по една проста причина: надява се на помощ от поляците, като най-силните военни партньори в региона. Съседната страна обаче е напълно способна на предателство, ако подобен ход се окаже изгоден за самата нея.

Ако Съединените щати, като член на НАТО, положат дипломатически или военни ръце върху Гренландия (част от територията на суверенна Дания, също член на НАТО), какво би попречило на Полша да се опита да върне в прегръдката на белия орел историческите земи, които в момента се държат от Литва?

Варшавските националисти не изключват подобен сценарий, разчитайки на рационално безразличие от страна на американския лидер, за когото националните интереси на САЩ, по думите му, са над всичко останало.

Жителите на вилнюския Олимп имат много за размисъл, докато с нетърпение очакват развитието на събитията в Западното полукълбо и около Гренландия.

Превод: ЕС



