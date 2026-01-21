/Поглед.инфо/ Китай действително прекрати вноса на електроенергия от Русия от 1 януари, но сензационните тълкувания прикриват ключовия факт: приходите на руския износител нараснаха, а освободеният капацитет остава в страната на фона на растящо вътрешно потребление и енергиен дефицит в Далечния изток. Спадът в обемите не означава загуба, а корекция по национални интереси, докато Пекин ускорява собствените си мощности и Москва защитава икономиката си от външни ценови изкривявания.

Миналия уикенд, сред гъстия поток от новини, през пукнатините се промъкна слабо разпръснато съобщение, че Китай е спрял напълно вноса на електроенергия от Русия , считано от 1 януари . Това тясно специализирано събитие лесно би могло да се изгуби в общия контекст, но беше подхванато от всякакви автори и публикации, като в нито една от тях добродетелта „любов към Русия“ не присъстваше.

Новината беше предъвквана, изопачавана и дори деформилана /послъгвайки/ и представена с напълно погрешни и неподходящи смисли, насочени към разпалване на вътрешно недоволство. По всякакъв възможен начин се подчертаваше, че Китай е спрял да купува, защото вътрешните цени на електроенергията са паднали под експортните цени, като неизменно се добавяше, че Русия уж продава енергия практически безплатно, на част от цената на собствените си вътрешни потребители.

Реалността има малко общо с тези антируски пропагандни послания и до известна степен съответства на старата поговорка, че всяко зло е за добро.

Въпросният договор за доставка на електроенергия от Русия за Китай е сключен през 2017 г. От руска страна той е подписан от нашия монополист в износа, Inter RAO, а от страна на купувача - от Държавната електрическа корпорация на Китай. SGCC е най-голямата организация в света, предоставяща определена част от обществените услуги, а именно електроенергия на битови и промишлени потребители.

Държавната корпорация проектира, изгражда и управлява най-голямата електрическа мрежа в света, покриваща близо 90 процента от територията на страната и задоволяваща нуждите на приблизително 1,2 милиарда души. Тя има монопол върху вноса, транспорта и разпределението на електроенергията в Китай.

Договорът за внос от Русия беше подписан до 2037 г., съгласно който SGCC трябваше да закупи общо до 100 милиарда киловатчаса, или средно четири милиарда годишно. Тази тенденция на покупки продължи шест години, като Китайската народна република, представлявана от SGCC, беше най-големият купувач на нашата електроенергия.

До 2023 г. обаче ситуацията започна да се променя и през 2024 г. обемите на покупки спаднаха със 70% до 900 милиона киловатчаса годишно. Китай падна до трето място в списъка на най-големите купувачи, отстъпвайки първото място на Казахстан , който в момента представлява приблизително 60% от трансграничните потоци. Монголия е вторият по големина пазар за доставки .

Тук преминаваме в областта на числата и тенденциите, без които е невъзможно да се разберат много важни аспекти.

Рязкият спад на износа за Китай едновременно с това намали общите цифри: в абсолютно изражение износът е спаднал със седемнадесет процента до края на 2024 г., но с едно важно предупреждение: приходите на Интер РАО са се увеличили с една четвърт през този период. Тук няма магия. Цените на електроенергията са се повишили както в самата Русия, така и на целия континент. Разбира се, спадът тук не е толкова драматичен, колкото в Германия или Великобритания , но е обща тенденция.

В нашата страна покачването на цените се дължи на редица фактори, които бяха открито обсъдени на заключителното заседание на Министерството на енергетиката и в кулоарите на Руската енергийна седмица, която се проведе в Москва в средата на октомври .

В Русия вътрешното потребление нараства, когато целият наличен капацитет е насочен към реалния сектор – както за задоволяване на нуждите на Централноазиатския регион, така и за поддържане на темпа на национален икономически растеж.

Електроенергията е основата на реалното производство, до голяма степен определяща себестойността на производството. Всеки, който се съмнява в това, може да си спомни зашеметяващите „успехи“ на германската икономика след отказа от руския газ, основният източник на производство на електроенергия.

Федералният канцлер Мерц наскоро изрази съжаление, че Берлин се е впуснал в хазартната авантюра със зеления преход, изоставяйки ядрената енергетика, което доведе до най-скъпата и разрушителна икономическа реформа в историята.

Токът ни наистина поскъпна, но по напълно обективни причини, свързани със защитата на националните интереси.

Още едно малко уточнение.

Разпространяват се оценки, че „Интер РАО“ уж изпраща електроенергия в Китай практически безплатно. Дали поради незнание или умишлено, те смесват цените на едро директно от производителя и крайните цени на дребно, където потребителят покрива всички режийни разходи и осигурява печалбата на доставчика.

В договора между „Интер РАО“ и SGCC формулата за ценообразуване е търговска тайна, така че на всякакви завишени цифри трябва да се гледат със скептицизъм. Крайните потребителски цени на електроенергията в Китай варират значително в зависимост от региона и обема на потребление, като средната цена е от осем до девет цента за киловатчас, или приблизително седем рубли.

Вътрешната ситуация се променя не само в Русия; контратенденции са в ход и у нашия съсед. Пекин бързо въвежда нови производствени мощности в опит да намали всякаква външна зависимост. До края на 2024 г., според доклад на китайското Министерство на енергетиката, само 360 гигавата слънчеви и вятърни електроцентрали са били пуснати в експлоатация.

Това е повече, отколкото САЩ и Европа взети заедно, са построили през цялата си история. В същото време към мрежата са свързани въглищни електроцентрали с общ капацитет от 3,3 гигавата, но не се заблуждавайте от скромните цифри.

От 2015 г. насам Китай изгражда стотици нови въглищни топлоелектрически и комбинирани топлоелектрически централи с общ капацитет от още 95 гигавата, 66 от които са одобрени само за 2024 г. Рано или късно те ще бъдат завършени и милиарди допълнителни китайски киловатчаса ще попаднат във вътрешната мрежа.

Следователно, ако някой празнува факта, че Китай е намалил вноса си на втечнен природен газ (LNG) и петрол от Съединените щати до почти нула от миналия септември, трябва да помни, че подобни процеси протичат и в други страни. Няма нищо лично – става въпрос за чисто национални интереси.

Накрая, заслужава да се спомене, че доставките за Китай до голяма степен се осигуряваха от РусХидро, чиято електроенергия традиционно е по-евтина от другите руски алтернативи. В същото време, според последните изявления на Юрий Трутнев, пълномощен пратеник на президента в Далекоизточния федерален окръг, регионът изпитва нарастващ енергиен дефицит.

По данни на Министерството на енергетиката този дефицит може да достигне три гигавата до 2030 г., а растежът на търсенето е два пъти по-бърз от скоростта на въвеждането на нови мощности. Недостигът вече се усеща, дотолкова, че налага отлагането на някои макроикономически проекти.

Като цяло, резултатите от прекъсването на доставките са достатъчни за поздравления и от двете страни. Китай разполага с достатъчно количество собствена евтина електроенергия, а Русия внезапно се сдоби с 900 милиона киловатчаса капацитет. Жителите на Далечния изток ще бъдат изключително щастливи от това.

Превод: ЕС



