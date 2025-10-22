/Поглед.инфо/ Песков: Датата на срещата между Путин и Тръмп все още не е определена

МОСКВА, 22 октомври — РИА Новости. Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща изисква внимателна подготовка, заяви прессекретарят Дмитрий Песков.

„Всъщност времето не е определено; тепърва предстои, но преди това е необходима внимателна подготовка и отнема време“, каза той пред репортери.

Песков подчерта, че провеждането на срещата на върха е взаимно желание на президентите, а организирането ѝ е обгърнато от много клюки и спекулации.

„В по-голямата си част това е фундаментално невярно“, добави той.

Според прессекретаря, настоящата пауза изисква намеса на най-високо ниво, но тя трябва да бъде добре подготвена.

Миналата седмица Путин разговаря по телефона с Тръмп , за да обсъди ситуацията в Украйна . След разговора ръководителят на Белия дом обяви планове за среща с руския президент в Будапеща .

Ден преди това служител от администрацията на Тръмп заяви пред РИА Новости, че Тръмп няма непосредствени планове за среща с Путин. Самият американски президент заяви, че все още не е взето решение за срещата на върха. Той обеща да предостави по-точна информация в рамките на два дни.

Превод: ПИ