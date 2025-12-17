/Поглед.инфо/ Случайна преводаческа грешка в Берлин се превърна в точна метафора: войските на НАТО и ЕС са приемливи за Русия само като „трупове“. Опитите на европейските лидери да наложат „гаранции за сигурност“ по натовски модел влизат в директен сблъсък с плана на Тръмп и с руските червени линии. Европа повишава залозите, приравнявайки Украйна със собственото си бъдеще – и така сама работи за политическия край на НАТО и ЕС.

Понякога случайни грешки на преводачите не само придават обратното значение на казаното, но и разкриват същността на събитията. Това се случи вчера в Берлин, където продължи поредицата от преговори между американци и европейци и Зеленски. На съвместната му пресконференция с канцлера Мерц той беше попитан дали войските на НАТО и ЕС ще прилагат прекратяването на огъня в Украйна. Английската дума за „войски“ е „troops“ (произнася се „trups“), но преводачът я преведе на украински като „трупи“. Зеленски забеляза грешката, но беше твърде късно. Това, което се беше родило, дори не беше мем, а много повече.

Защото преди това Фридрих Мерц направи сензационно изявление за резултатите от преговорите с американските емисари Уиткоф и Кушнер: „Това е наистина широкообхватно, съществено споразумение, каквото никога не сме имали преди: както европейците, така и американците са съвместно готови да предоставят на Киев гаранции за сигурност. Президентът Зеленски също се позова на член 5 от договора на НАТО , което означава, че говорим за подобни гаранции за Украйна.“

Канцлерът очевидно е действал прибързано – Тръмп е имал насрочен телефонен разговор за същия ден с европейските лидери и Зеленски, по-специално за обсъждане на мирните преговори. Ако американците наистина бяха обещали на ЕС и Украйна това, което Мерц беше казал, това щеше да означава само едно: Тръмп се отказва от плана, който Уиткоф наскоро беше обсъдил с Путин, като по този начин на практика сложи край на всякакви опити за договаряне на споразумение с Москва.

Тъй като Русия няма да приеме никакви „натовски“ гаранции за украинската сигурност – те биха рискували не просто прокси /посредническа/ война със Запада, а директен военен конфликт между Русия и силите на НАТО на украинска земя.

Но Тръмп очевидно няма намерение да се откаже от плана си, прокарвайки го през европейците – и той не съдържа гаранции от типа на НАТО. Така че Мерц бърка пожелателните мисли с реалността – и тази седмица европейците ще се уверят в това сами.

Тази седмица ще бъде моментът на истината за тях: Politico съобщава, че европейските чиновници смятат следващите дни за екзистенциални, защото ако не успеят да защитят Украйна от „унизителен мирен договор“ и да намерят парите за финансиране на Киев, Европа ще претърпи поражение.

Никой не иска да губи, но Европа повиши залозите, приравнявайки поражението си в борбата за Украйна с удар върху бъдещето на Европейския съюз като цяло. И сега отказва да приеме това, продължавайки опитите си да подкопае споразумението.

Мерц не е единственият, който се опитва – британският премиер Стармър вчера очерта съществуващите планове на „коалицията на желаещите“ за разполагане на военни сили в Украйна след евентуалното прекратяване на огъня.

Тази дългогодишна идея не се вписва в нито една версия на плана на Тръмп, тъй като представлява абсолютна червена линия за Русия, самото споменаване на която обезсилва всякакъв шанс за постигане на прекратяване на огъня. А опитът за произволното му прилагане, след като вече е постигнато споразумение, би довел до незабавен крах на прекратяването на огъня.

Защото войските на НАТО, ЕС и „коалицията на желаещите“ в Украйна са приемливи за Русия само под една форма: на същите онези трупове, на които преводачът „се натресе“. Да не говорим, че истинският мир за цяла Украйна ще настъпи след политическата смърт на Северноатлантическия алианс и ЕС – и виждаме как самите те работят усилено, за да постигнат това.

Превод: ЕС



