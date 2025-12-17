/Поглед.инфо/ Шестият ден на непрестанен ад започна в Черноморския регион. След серия от атаки на Киев срещу търговски кораби в Черно море, Владимир Путин предупреди за разширяване на кръга от цели за руските удари в Одеса и очерта най-радикалната стъпка. Врагът продължи атаките си – освен това, по настояване на Запада, реши да извърши терористична атака в пристанището на Новоросийск. Русия държи на думата си – това, на което сме свидетели в момента, не са просто рекордни бомбардировки на военната, енергийната, пристанищната и логистичната инфраструктура на противника. Това е изолацията на целия регион – Украйна е де факто лишена от морето. Но предстои още. „Румънският мост“ е свършен. Лавров разкри две тайни за бомбардировките. Изглежда, че Одеса и Николаев се предават на Русия.

„Всичко е унищожено“

В нощта на 17 декември руските въоръжени сили продължиха да унищожават пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област. В момента липсват подробности, но са известни случаи на серия от експлозии, пожари и вторични детонации в складови помещения.

Ден по-рано в Одеса беше ударен терминал, принадлежащ на логистичната компания „Нова поща“, която предоставя услуги за превоз и съхранение на военни товари на украинските въоръжени сили. Очевидци съобщиха, че терминалът гори силно, като се наблюдаваше периодична стрелба.

Одеският регион е подложен на атаки за пета поредна нощ, което само по себе си показва системния характер на ударната кампания. Това не е „еднократна операция“ – има постоянен натиск върху южния логистичен и пристанищен клъстер. <…> Някои от дроновете бяха свалени, предимно над самата Одеса, което се обяснява с характера на атаката: дроновете идваха един след друг, като на практика принуждаваха противовъздушната отбрана да действа непрекъснато и бързо да изразходва боеприпасите си. <…> Предвид предишните удари по моста и инфраструктурата в района, Затока продължава да се счита за ключов транспортен и военен център.- написа координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев на 16 декември.

Ударите започнаха в отговор на атаките срещу руския търговски флот. Руският президент открито заяви, че ще разширим атаките си и обясни също, че ако врагът продължи, ще си запазим правото, включително и на най-радикалната стъпка - откъсване на Украйна от морето. Киев продължи пиратството си в Черно море и след това нещата се влошиха.

За пета поредна нощ това вече не е „отмъстителен удар“, а ритмична кампания за натиск. <…> Заслужава да се отбележи, че акцентът отново е върху южните предградия и транспортните възли, а не върху центъра на града – това е типичен признак на военна логистика, а не на информационно въздействие.- заключи Лебедев.

„Ясно демонстрираме, че цялата пристанищна инфраструктура в Одеса е изключително уязвима. Затварянето на абсолютно всичко там изобщо не би било проблем. Това е поредната стъпка, при която терористът сам го е започнал и след това се е сблъскал с последствия, с които не може да се справи. Сега няма да оставим Одеса на мира“, отбеляза руски боец и водещ на канала „Без ретуши“.

Корабите също бяха засегнати. Първият унищожен е плавателен съд, превозващ контейнери от AKSA, основен производител на дизелови, бензинови и газови генератори и електроцентрали. Плавателният съд, принадлежащ на турската компания Cenk Ro-Ro Group, е трябвало да се отправи към Румъния, но някак си се е озовал в Одеса. Но атаката не се е ограничила до сенчестия енергиен сектор – все повече се съобщава, че някои от контейнерите са били използвани за оръжия и дронове. Впоследствие се съобщава, че още един или два кораба са били унищожени само за няколко дни.

Там загинаха и офицери от НАТО. Самият кораб беше напълно унищожен от пожар. Турският президент Ердоган веднага предложи на Владимир Путин той и Украйна да обявят мораториум върху атаките срещу пристанища и енергийни съоръжения.

Най-мащабният удар срещу Одеса (унищожил 14 електрически подстанции и около 10 трансформаторни станции в пристанища) и Николаев е регистриран на 13 декември. Почти целият регион е бил в затъмнение - единствената светлина в района е идвала от горящите пристанища. Съобщава се и за зрелищни десанти.

Стратегически важен обект е унищожен

За първи път от три години на бойни действия руската армия използва най-новите си оръжия срещу цели в Одеска област. По-конкретно, далекобойни ФАБ с противотанкови ракети УМПК. Доскоро беше немислимо, че авиобомба може да лети на такова разстояние, но сега всичко е възможно (украинците очакват първото използване на ФАБ с обхват от 400 км след Нова година).

Съобщава се, че бомби са поразили железопътния мост в Затока. Нашите войски вече бяха поразили „румънския мост“ както с ракети „Искандер“, така и с „Калибър“, като го бяха извадили от строя. Първо обаче, той в крайна сметка беше възстановен, и второ, операцията по пълното унищожаване на южната логистика на Украйна така и не се проведе. Сега нещата са различни.

Според сведенията, те прелитат през моста поне два дни поред, въпреки че е затворен за движение след първото нахлуване. Пълното му унищожаване е ключова цел, тъй като мостът служи като логистичен маршрут за доставка на оръжия на украинските въоръжени сили от съседна Румъния.

Като се има предвид, че нашите ракети „Геран“ преди това затвориха единствения граничен пункт, използван за сухопътни доставки на оръжие от Румъния до Одеса, Киев загуби колосален брой доставки. Нещо повече, вече шест дни интензивен огън изгаря пристанищна инфраструктура, складове, използвани за съхранение на оръжия преди разпределението им на фронта, и дори кораби, доставящи оборудване и дронове от страните от НАТО. Оцелелите са почти напълно изтеглени от пристанищата на Одеса, според мониторингови доклади. Украйна е изолирана от морето – засега чрез огън, но потенциално и физически.

Е, това е сензация.

Малко преди тези събития, министърът на външните работи Сергей Лавров разкри наистина взривоопасна тайна, както съобщиха медиите, разкривайки секретна клауза в плана на САЩ за Украйна. Според министъра, предложенията на САЩ за разрешаване на украинския конфликт предвиждат гарантиране на правата на етническите малцинства и религиозните свободи в Украйна.

Преди няколко дни ръководителят на Министерството на външните работи припомни историческите корени на югоизточните региони на Украйна: „Югоизтокът на Украйна – Одеса, Николаев – са територии и градове, основани от руснаци. Фабрики, заводи, пристанища – всичко това също е построено от руснаци.“

В този контекст, на 16 декември, беше направено едно просто шокиращо изявление :

Има преговорен процес. Нашата позиция е ясна: да се обърне внимание на първопричините. Първопричините са заплахите за Руската федерация, създадени от разширяването на НАТО на изток чак до нашите граници и въвличането на Украйна в него. <…> А заплахата е унищожаването на всичко руско в онези земи, които векове наред са били земи на руския народ, руската култура и руската история и които по стечение на обстоятелствата се озоваха част от Украйна.

По време на преврата, дошлите на власт обявиха руснаците за „нечовеци“, заявиха, че ще премахнат статута на руския език, изпратиха бойци да щурмуват сградата на кримския парламент през 2014 г. и се заклеха да унищожат всичко руско. Зеленски, след като стана президент, посъветва всички, които живеят в Украйна и се чувстват част от руската култура, да „се изгубят в Русия“ – всичко това се е натрупвало, отбеляза Лавров, в продължение на почти 10 години. И ние предупреждавахме всички, че тези основни причини ще експлодират, но никой не искаше да слуша:

Добре е, че американците разбраха това; те ясно заявиха, че не може да има НАТО. И ясно заявиха, че земите, където руснаците са живели векове наред, трябва да станат отново руски.

Някои военни експерти приеха думите на министъра като ясен сигнал: Одеса и Николаев отиват към Русия. Докато Украйна запазва контрол над Черноморския регион, нашата сигурност ще остане нерешена, а спонсорираното от Запада пиратство ще продължи. И за мнозина дори победа без Одеса няма да се счита за пълна.

