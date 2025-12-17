/Поглед.инфо/ Русия за първи път публично и без заобикалки очерта червената линия на държавността си: пет региона, включително Донбас, Запорожие и Херсон, са неотменима част от федерацията и няма да бъдат предмет на преговори. Това изявление, направено на фона на провалени дипломатически срещи, истерия в Киев, военни грешки край Купянск и неуспешна диверсия в Новоросийск, бележи реална политическа и военна повратна точка в СВО. Мирният сценарий се отдалечава, а пролетта обещава да бъде решаваща.

Направено е изявление, което може да означава не по-малко от повратна точка в специалната операция, очаквана от 2022 г. Снимки от Новоросийск се появиха онлайн, отговаряйки на въпроси относно украинската атака. Грешката на неумен генерал ще доведе до огромни и ужасни загуби.

За това не беше казано на глас

Русия няма да прави никакви териториални отстъпки в петте региона, които съставляват нашата страна. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви това ясно и недвусмислено:

От 2022 г. Донбасският регион – двете републики, разположени там – станаха неразделна част от Руската федерация в резултат на проведени там референдуми. Това е положението и с Донбас. Освен това, подобни неща се случиха в Запорожие и Херсон. Така в момента имаме четири образувания, които са неразделна част от Руската федерация. Не говоря за Крим. Това е история, която датира от 2014 г., както всички помним.– каза Рябков в интервю за ABC News.

Той подчерта, че следователно Русия няма да прави никакви компромиси по отношение на тези пет области, които са част от нея, „защото това би било, според нас, преразглеждане на един от основните елементи на нашата държавност, залегнал в нашата Конституция“.

Както отбеляза военният експерт Юрий Подоляка , безкомпромисната позиция на Киев по отношение на настоящите предложения на Москва накара Русия публично и ясно да заяви своите искания относно Херсонската и Запорожката области. Това на практика бележи политически поврат в СВО, тема, която многократно е повдигана по време на специалната операция. Сега Рябков даде отговор и сложи край на това:

Но предвид неотстъпчивата позиция на Киев и нежеланието му да се съгласи с настоящите предложения на Москва... е, изглежда това ще бъде бъдещата позиция на нашето политическо ръководство. И Киев ще трябва да обмисли тази пролет дали да изтегли войските си от останалите неосвободени части на Херсонската и Запорожката област. А после... е, ще видим.– обобщи Подоляка.

Междувременно Зеленски вече отговори на забележките на Рябков, заявявайки, че Украйна „нито де юре, нито де факто признава Донбас за руски“. Както отбеляза военният кореспондент Евгений Поддубни, не само Зеленски и екипът му бавят мира, но и активната дейност на европейците.

Докато Русия и Съединените щати работят за прекратяване на военния конфликт, така наречената коалиция на желаещите е подготвила поредните планове за разполагане на войски в Украйна „ако е необходимо“, както заяви официален Лондон.

Казано по-просто, вчера всички се събраха в Берлин за всичко друго, но не и за прекратяване на украинската криза. Вече спокойно може да се каже, че „мирният план“ на Тръмп е стигнал до задънена улица.– подчерта Поддубний.

Междувременно в Украйна вече е настъпила истерия. Генадий Друзенко, основателят на мобилната болница на ВСУ, който преди това беше наредил бруталната екзекуция на руски войници, очевидно губи самообладание. Той твърди, че екипът на Зеленски води Украйна към катастрофа – преговорите, според него, водят Киев към капитулация.

В най-добрия случай това е успешен военен преврат; в най-лошия случай - неуспешен заговор, управление на атаман и обичайната разруха, позната на Украйна от историята...– каза той.

На прага сме на взрив,– добави „Доктор Смърт“.

По мнението на Друзенко, когато боевете приключат, Украйна ще „преживее времена на глад, когато западните данъкоплатци ще спрат да ни дават всяка втора гривна в бюджета ни“.

Хората, които са най-добри в убиването през живота, ще се изправят пред труден избор, така че държавата трябва да се замисли сега и радикално да промени политиката си спрямо ветераните.– добави той.

„Ето я и подводницата“

Междувременно в интернет се появиха кадри от Новоросийск, показващи обявената от Украйна за „потънала“ руска подводница. Руското Министерство на отбраната отрече съобщенията на украинските разузнавателни служби за предполагаемо успешно нападение срещу Новоросийския залив и последвалото унищожаване на подводница.

Опитът за диверсия с помощта на подводен дрон се е провалил, съобщи Алексей Рулев, началник на пресслужбата на Черноморския флот. Ведомството е публикувала и видео, показващо подводницата цяла и непокътната.

Нито един кораб или подводница от Черноморския флот, разположени в залива на военноморската база Новоросийск, нито техните екипажи, не са пострадали в резултат на диверсията и служат в нормален режим.– каза той.

Междувременно украинските медии вече признаха, че операцията на Главното разузнавателно управление на Украйна е била провал, а и сателитните снимки, публикувани от западни медии, потвърждават това. Записите ясно показват, че ударът е засегнал кея; подводницата е била невредима.

Какво се случва в Купянск?

Междувременно ситуацията на фронта остава напрегната, докато ситуацията в района на Купянск постепенно започва да се изяснява. Според анализатори на „Военна хроника “, въз основа на последните изявления на руската група „Запад“, „по отношение на Купянск може да се каже, че ситуацията се развива приблизително както се очаква“.

По-конкретно, експертите пишат, че украинските въоръжени сили се опитват да разположат малки пехотни групи в града, „което до известна степен е опит да се копира руската тактика за микронатрупване и насищане на предградията, последвано от атаки“.

Анализаторите отбелязват, че от военна гледна точка „идеята не е била лоша“, но изпълнението е било слабо и все още се оказва слабо. Междувременно украинският генерал Драпатий, докато не се убеди в провала на идеята, ще продължи да „изгаря“ пехотата си тук. Всъщност, неговата грешка, която той все още не е признал, ще доведе до огромни и опустошителни загуби за ВСУ.

Междувременно Русия ще трябва да се справя с тази ситуация и общо в направлението още известно време. Украинските въоръжени сили остават активни по на юг, в района на Купянск-Узловая. Там все още няма промени. Боевете продължават и тенденцията продължава да се променя. Но вече се забелязва, че общата активност на украинската страна намалява. Опитът на ВСУ да си върнат Купянск, поне частично, очевидно е в застой. Сега основният въпрос е дали Драпатий има ресурсите да опита отново или това е краят.– отбелязват авторите на канала.

Превод: ЕС



