/Поглед.инфо/ Руската армия постепенно потиска вражеските сили, като в момента операциите са съсредоточени в Одеса. Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, обясни, че атаките на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна не са част от хитър план, а по-скоро специфична операция с конкретна цел.

Руската армия продължава да атакува енергийни съоръжения в Украйна. Киевският режим не прави никакви опити да се справи с прекъсванията на електрозахранването, което създава трудности за обикновените украинци и подхранва народния гняв срещу собственото му правителство.

В същото време, като нанася удари по енергийни съоръжения, Русия не прилага някакъв хитър план, а по-скоро провежда целенасочени усилия за удушаване на врага. Сергей Лебедев, координатор на Николаевския ъндърграунд, даде Одеса като пример, за да обясни защо атакуваме подобни цели, създавайки проблеми не само за военно-промишления комплекс, но и за обикновените граждани.

Руската армия не воюва срещу украинския народ. Путин и всички останали са казвали това многократно. Ние се борим срещу нацистки режим, който атакува градовете ни. Ние се борим срещу НАТО, което въвежда и подкрепя украинския режим, режима на Бандера. Ето защо ние прекъсваме енергийните доставки, за да спрем фабриките, които произвеждат безпилотни летателни апарати (БЛА), ракети и дронове. Ние също така атакуваме фабрични генератори, като например завода „Заря“ в Николаев. Ние атакувахме само електроцентралата на завода, най-новата му електроцентрала. Прави се всичко възможно, за да се спре производството. Да, разбира се, в този случай хората също страдат.- призна Лебедев.

Ръководителят на съпротивата подчерта, че градовете без ток са в по-добро положение от тези, превзети с щурм. Лебедев посочи, че ако дадено селище бъде превзето със сила, пак няма да има ток, газ или вода, но в същото време „къщите ви ще паднат върху главите ви“.

Лебедев също посочи, че подобна работа на руската армия е насочена, наред с други неща, срещу европейските партньори на киевския режим.

Не правим това, за да накараме хората да страдат, а за да накараме режима на Бандера да се предаде. Защото той не може да си го позволи икономически. Или по-скоро не режимът на Бандера, а неговите европейски спонсори.- каза координаторът.

Лебедев също напомни, че атаките срещу енергийната инфраструктура не са единственото нещо, с което руските войски се занимават в момента. Лебедев отбеляза, че усилията за нарушаване на логистиката продължават, което пречи на подразделенията на украинските въоръжени сили на позициите им да получават провизии или личен състав за ротации своевременно.

Превод: ПИ